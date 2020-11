รู้ไว้ใช่ว่า วิธีหุงข้าวกล้องให้อร่อย และวิธีหุงข้าวเพื่อกำจัดสารหนู

รู้ไว้ใช่ว่า วิธีหุงข้าวกล้อง ให้อร่อย และวิธีหุงข้าวเพื่อกำจัดสารหนู

ข้าวกล้อง เมนูอาหารพื้นฐานของชีวจิต เพราะข้าวกล้องเป็นแหล่งพลังงาน ซึ่งอาจารย์สาทิส อินทรกำแหง กูรูต้นตำรับชีวจิต แนะนำให้กิน 50 เปอร์เซ็นต์ของมื้ออาหาร แต่บางคนก็ไม่ถนัดกินข้าวกล้อง เพราะรู้สึกว่าข้าวกล้องแข็งไม่นุ่มเหมือนข้าวขาว ทำให้หลายคนรู้สึกกินยาก บทความนี้เราจึงนำเคล็บลับการ วิธีหุงข้าวกล้อง ให้นุ่มมาฝาก

หุงข้าวกล้องให้นุ่ม อร่อย

1. ถ้ายังเป็นมือใหม่หัดกิน ขอแนะนำให้ซื้อ “ข้าวหอมมะลิกล้อง” มาหุงก่อน เพราะเมล็ดข้าวจะนิ่มกว่าข้าวกล้องธรรมดามาก หรือจะผสมข้าวขาวไปครึ่งหนึ่งก็ได้ จากนั้นเมื่อคุ้นลิ้นจึงค่อยๆ ลดปริมาณข้าวขาวลงจนเหลือแต่ข้าวกล้องอย่างเดียว

2. แช่ข้าวกล้องในน้ำธรรมดาสัก 30-60 นาที แล้วจึงนำไปหุง จะทำให้ข้าวจะนุ่มขึ้น เนื่องจากผ่านการแช่น้ำมาแล้ว

3. ผสมข้าวเหนียวกล้องกับข้าวกล้องอัตราส่วน 1:3 จะทำให้ข้าวที่เราหุงนุ่ม

4.ถ้าอยากกินข้าวกล้องที่นุ่มหน่อย ต้องเพิ่มน้ำให้มากกว่าเดิมสักหน่อย เช่น ถ้าเคยใส่น้ำ 2 ถ้วย ต้องเพิ่มเป็น 2 1/4 ถ้วย หรือถ้ากินแล้วรู้สึกว่าข้าวยังแข็งอยู่ ครั้งต่อไปเพิ่มน้ำอีกนิด

5. ใส่น้ำส้มสายชูหรือน้ำมะนาวลงไปในข้าวที่กำลังจะหุง ประมาณ 1 ช้อนชา ความเปรี้ยวจะช่วยทำให้ข้าวนุ่มและมีกลิ่นหอมมากขึ้น

วิธีหุงข้าวกำจัดสารหนู

สารหนู หรือ Arsenic คือสารเคมีธรรมชาติที่ปรากฎอยู่ในน้ำ อากาศ และดิน เป็นธาตุกึ่งโลหะที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น เป็นส่วนผสมในยารักษาเนื้อไม้ ยาฆ่าแมลงในการเกษตร เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สารหนูมีพิษต่อมนุษย์ โดยอาจเป็นสารก่อมะเร็ง โรคปอด โรคหัวใจ หรือเบาหวาน เป็นต้น

ข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์อังกฤษทดลองวิธีหุงข้าว พบว่า การหุงข้าวที่คนทั่วไปนิยมด้วยอัตราส่วนน้ำ 2 ส่วนต่อข้าว 1 ส่วน และปล่อยให้น้ำระเหยไปเองระหว่างหุง ทำให้สารหนูที่อาจปนเปื้อนอยู่ในเมล็ดข้าวจากกระบวนการผลิตและยาฆ่าแมลง หลงเหลืออยู่ในข้าวสวยมากที่สุด

ขณะเดียวกันการหุงข้าวโดยใช้น้ำ 5 ส่วน ต่อข้าว 1 ส่วน และรินน้ำส่วนเกินออกเมื่อหุงเสร็จ (หุงข้าวแบบเช็ดน้ำ) วิธีนี้จะช่วยลดสารหนูที่ปนเปื้อนในข้าวได้ครึ่งหนึ่ง ศาสตราจารย์เมฮาร์ก เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าวิธีที่ดีที่สุด ในการทำให้สารหนูหลงเหลือในข้าวน้อยที่สุด คือการนำข้าวแช่ในน้ำเปล่าทิ้งไว้ 1 คืน หลังจากนั้น ให้ล้างน้ำอีกครั้งจนกว่าน้ำจะเป็นสีใสสะอาด ก่อนจะหุงข้าวด้วยอัตราส่วน น้ำ 5 ส่วนต่อข้าว 1 ส่วน สามารถลดสารหนูที่ปนเปื้อนในเมล็ดข้าวได้ถึงร้อยละ 80

และอีกหนึ่งงานวิจัยใหม่ล่าสุดจาก University of Sheffield ประเทศอังกฤษ ในวารสาร Science of the Total Environment ระบุวิธีหุงข้าวลดสารหนู เริ่มจากเติมน้ำสะอาดลงไป ต้มให้เดือด (น้ำ 4 ส่วนต่อข้าว 1 ส่วน) ก่อนจะเติมข้าวลงไป และต้มต่ออีก 5 นาที เทน้ำทิ้ง เพื่อกำจัดสารหนูออกไปในขั้นแรก จากนั้นเติมน้ำสะอาดลงไป ในอัตราส่วนน้ำ 2 ส่วนต่อข้าว 1 ส่วน แล้วปิดฝา หุงข้าวต่อด้วยความร้อนต่ำถึงปานกลาง เพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดสารหนูที่หลงเหลือในข้าว แต่โภชนาการเดิมของข้าว ยังคงอยู่

