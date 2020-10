พาไปเช็คลิสต์ความอร่อยของเมนูอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งกันค่ะ ร้านที่จะพาไปแนะนำวันนี้นั้นชื่อว่า “HONG BAO” (หงเปา) เป็นร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งสูตรตำรับแท้ๆ ขอบอกว่าได้ลิ้มรสแล้วจะติดใจค่ะ

HONG BAO หรือ หงเปา มาจากคำว่า “ซองแดง” ในภาษาจีน (ซึ่งคนไทยจะเรียกซองแดงว่า “อั่งเปา” นั่นเอง) เป็นซองสีแดงที่มีเงินของขวัญบรรจุอยู่ภายในซองมอบให้กันในเทศกาลของจีนซึ่งซองแดงสื่อสัญลักษณ์ของความสุขและความโชคดี

หงเปา (Hong Bao) มาในคอนเซ็ปต์ คือ The Best Dim Sum in Town ร้านหงเปาจะแบ่งเป็น 2 คอนเซ็ปต์ ได้แก่ ร้านหงเปาออริจินัลที่เสิร์ฟครบทุกเมนู ไม่ว่าจะเป็น เมนูตามสั่งและติ่มซำ เช่น เป็ดปักกิ่ง หูฉลาม พระกระโดดกำแพง เป็นต้น ส่วนอีกคอนเซ็ปต์เป็น หงเปา ติ่มซำเฮาส์ Dim Sum House ที่มีขายเฉพาะติ่มซำและอาหาจีนที่รับประทานง่าย เช่น อาหารทานเล่น โจ๊ก และอาหารจานเดียว แต่ไม่ว่าจะเสิร์ฟในคอนเซ็ปต์ไหนขอบอกว่าอร่อยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนจ้า









บรรยากาศภายในร้านที่ตกแต่งสวยงามผสมผสานวัฒนธรรมจีนและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว น่านั่งมากๆ ค่ะ

สั่งอาหารกันค่ะ เมนูน่าทานทั้งนั้นเลย

เมนูอร่อยติ่มซำก็คือดีงาม อาหารจีนก็อร่อย ไปลองกันค่ะ

โดยเมนูอร่อยของที่ร้านนี้เกิดจากฝีมือของทีมเชฟมากประสบการณ์ส่งตรงมาจากมาเก๊าและกวางตุ้ง มารังสรรค์เมนูต่างๆ จนได้เมนูอาหารจีนแสนอร่อย ซึ่งทุกเมนูใน หงเปา เกิดจากการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสดใหม่ตามฤดูกาลรับรองว่าอร่อยคุ้มค่าสุดๆ ค่ะ โดยเฉพาะรสชาติของเมนูติ่มซำและเมนูนำพิเศษ หอยเป๋าฮื้อแห้งสูตรเฉพาะของร้านรับประกันความอร่อยเหมือนกันทุกสาขาเลยทีเดียว เรียกได้ว่าได้มารตรฐาน ไปทานที่สาขาไหนๆ ก็อร่อยไม่ต่างกันค่ะ

เมนูซาลาเปาไข่เค็มลาวา





เมนูปอเปี๊ยะกุ้งและเห็ดทรัฟเฟิล

เมนูแนะนำ เมื่อมาที่นี่ต้องห้ามพลาด ไม่ว่าจะเป็นเหล่าเมนูติ่มซำ ค่ะ Signature ที่ต้องจดในลิสต์เลยคือ “เมนูขนมจีบกุ้ง” เสิร์ฟมาแบบร้อนๆ เนื้อเด้งเต็มคำอร่อยมากๆ หรือจะสั่งเป็น “เมนูฮะเก๋ากุ้ง” “เมนูซาลาเปาโปโลหมูแดง” เนื้อหมูแดงหอมกรุนรสถึงเครื่องเทศสุดพิเศษ “เมนูซาลาเปาไข่เค็มลาวา” จานนี้เลิฟมากไส้ไข่เค็มลาวารสละมุนเยิ้มๆ เกินห้ามใจต้องทาน ค่ะ หรือจะเป็น “เมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบ” “เมนูเกี๊ยวน้ำกุ้งสด” ก็รสอร่อย และ “เมนูปอเปี๊ยะกุ้งและเห็ดทรัฟเฟิล” ที่อร่อยจนอยากจะสั่งเพิ่มเลยค่ะ

เมนูเกี๊ยวน้ำกุ้งสด

เมนูขนมจีบกุ้ง





เมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบ

เมนูฮะเก๋ากุ้ง





เมนูซาลาเปาโปโลหมูแดง







“เมนู B.B.Q” รวมมิตร 3 อย่าง (หมูกรอบ, หมูแดง, เป็ดย่าง)

เมนูถั่วแขกผัดกาน่าฉ่ายและหมูกรอบหั่นเต๋า

นอกจากเมนูติ่มซำแล้ว ยังมีเมนู Signature อีกหลายเมนูค่ะ อาทิ “เมนูหมูกรอบหงเปา” ถ้าอยากทานหลายๆ อย่างแนะนำเป็น “เมนู B.B.Q” รวมมิตร 3 อย่าง (หมูกรอบ, หมูแดง, เป็ดย่าง) อร่อยครบรสมากค่ะ “เมนูเต้าหู้ทอดพริกเกลือ” “ เมนูถั่วแขกผัดกาน่าฉ่ายและหมูกรอบหั่นเต๋า” “ เมนูไก่เผ็ดเสฉวน” จานนี้เอาใจคนชอบทานเผ็ด แอบรสคล้ายกับทานหมาล่าออกรสเผ็ดร้อนแต่อร่อย “เมนูซุปปลาผักกาดดองสไตล์เสฉวน” ชามนี้เด็ดมากซดคล่องคอ เนื้อปลาคือสดเนื้อหวานมากๆ ซุปนี้ผักกิมจิให้สิบสิบไปลเลยค่ะ “เมนูข้าวผัดเศรษฐี” (กังป๋วย , กุ้ง , หมูแดง , เนื้อเป็ดย่าง) ทานแล้วจะเป็นเศรษฐี เป็นข้าวผัดสไตล์จีนๆ ข้าวจะเม็ดร่วนไม่แฉะทานแล้วอร่อยมากเลย ปิดท้ายด้วยขนมหวาน เป็น “เมนูวุ้นเก๋ากี้” วุ้นผสมสมุนไพรจีนหวานหอมละมุนค่ะ

เมนูเต้าหู้ทอดพริกเกลือ





เมนูไก่เผ็ดเสฉวน

เมนูข้าวผัดเศรษฐี





เมนูซุปปลาผักกาดดองสไตล์เสฉวน

เมนูวุ้นเก๋ากี้

หิวแล้วใช่มั๊ย ? เพราะแต่ละเมนูที่แนะนำคือตัวเด็ดทั้งนั้น รับรองความอร่อยจากผักเองเพราะผักได้ชิมแล้วคือดี ต้องตามไปลองเลยจ้า

พิกัด : ร้าน “HONG BAO” (หงเปา) สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 4

⏰ เวลาเปิด – ปิด : เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 21.00 น.

☎️ 065-231-9991, 063-471-8886

บทความโดย Admin #Pakkimji

ภาพประกอบโดย Mee Wara

บทความเช็คอินกินเที่ยวแนะนำ