“ลิ้นติดโปรแฟร์ ครั้งที่ 1” ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ร่วมกับ รายการลิ้นติดโปร GO ติดดาว ทางไทยทีวีสีช่อง 3 จัดงาน “ลิ้นติดโปรแฟร์ ครั้งที่ 1” เอาใจสายช้อป นักชิม ภายในงานรวบรวมสุดยอดร้านอาหารคาว-หวาน อร่อยฮิตติดดาว จากทั่วประเทศมาเสิร์ฟเมนูอร่อยกว่า 100 ร้านค้า

อาทิ ปู ปริศนา กับ พริกกรอบคลุกงา Selected by poo, สุเมธ กับ หมูแดงสวรรค์ ตราน้าเมธขี่หมูบินเล่นกีต้าร์โปร่ง, เจ๋ง อรรถกานต์ และคุณปอ ปุณยวีร์ กับ สวนในศีล, ตุ๊ก จันทร์จิรา กับ Ichidaifuku, ผัดไท กับ TANGMO SMOOTIES HEALTHY BY พี่ผัดไท, สุเทพ สีใส กับ กระปิโหว่สูตรโบราณByสีใส, บูม สุภาพร กับ อาหาร oh my gyo, เกล รดา กับ เจ๊ดจั๊บ, ฮาย อาภาพร กับ ฮายแดดเดียว, หนุ่ม อรรถพร กับ A LAMB, กระชายจู๋จี๋, ซ้งเสรีทอง,ม่าม๊าโฮมเมด, EASY BANANA, อ๊อด-เจน แกงเขียวหวานสะท้านฟ้า, BeNeil Coconut, กาละแมศรีขรภูมิ, ปิ่นมณีปลาส้มไร้ก้าง, อ้วนนะหมูกรอบชาชู, ร้านจรินทร์หนองมน, แม่ปราณี, อาอีซ๊ะ เกี๊ยวทอดนางฟ้า, ดุจชญา, ข้าวต้มแปลงนาม,ไฮโซหมูปิ้ง, No name fresh milk, หมูตุ้งติ้ง, พิมพิรา หมี่กรอบ, เจ้นิด แกงเขียวหวาน, พรกมลทองม้วนสด, รัชฎาลุยสวน,ลูกชิ้นปลาเยาวราชสองพี่น้อง, บ้านปลาทูมหาชัย, ขนมหนวดมังกรขอนแก่น, ศรีจันทร์ซีฟู้ด,หอยจ้อปูทอง เยาวราช, ครัวจันทมาศ, มุกดา ปลาแดดเดียว จ.สมุทรสงคราม, JLD Dragon, เฟรชชี่ฟู้ด มะขามแปรรูป, ใจดีกรอบแก้ว และบ้านโดนัท, ร้านขนมเบื้องที่ขายมากกว่า 30 ปี, จ๊อปู ย.ยักษ์ยิ้ม สูตรทำจ๊อได้มาจากอาม่า (สูตรเด็ดตลาดเก่าอ่างศิลา), บ้านฝอยทอง ร้านขนมหวานที่มีตำนานมากว่า 50 ปี, เจ๊พริกกุยช่ายตลาดพลู กุยช่ายตลาดพลูตำนาน 60 ปี (สูตรอากง)