THE COFFEE CLUB คาเฟ่สัญชาติออสเตรเลีย สาขาเอกมัย

วันนี้มาเยือนร้าน THE COFFEE CLUB (เดอะ คอฟฟี่ คลับ) คาเฟ่สัญชาติออสเตรเลีย เป็นร้านกาแฟที่หลายๆ คนคุ้นเคย กันเป็นอย่างดีเพราะเค้ามีสาขามากมาย แต่อาจจะมีอีกหลายๆ ที่ยังไม่รู้ว่าเค้าไม่เป็นแค่ร้านกาแฟธรรมดาที่มีแค่เครื่องดื่ม หรือขนมเท่านั้นนะจ๊ะ แต่เค้ามีเมนูอร่อยทั้งอาหารไทย และเทศ อีกหลากหลายเมนูให้เลือกเรียกได้ว่าที่นี่เป็นมากกว่าร้านกาแฟธรรมดานะจ๊ะ

THE COFFEE CLUB (เดอะ คอฟฟี่ คลับ) สร้างสรรค์เมนูที่มีคุณภาพทั้งในเรื่องวัตถุดิบที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีในคุณภาพพรีเมียม ภายใต้แนวคิด All-Day Dining and More! เสิร์ฟความอร่อยหลากหลายเมนูตลอดทั้งวัน ในราคาสบายกระเป๋า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม และอาหารคาว – หวานต่าง ๆ ภายในร้านอีกด้วย

มาที่นี่ต้องลองเมนูอะไร ? เป็นคำถามที่ผักกิมจิหามาให้เพื่อนๆ แล้วค่ะ โดยเมนูไฮท์ต่างๆ ในแต่ละมื้อนั้นมีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะ เรามาเริ่มกันเลย

▪ มื้อเช้าที่เราสามารถ DIY ได้ในสไตล์เวสเทิร์น โดยเราเลือกเมนูไข่ในแบบที่ชอบ ไม่ว่าจะ ไข่คน ไข่ดาว หรือ ไข่ลวก เสิร์ฟพร้อมขนมปังปิ้ง และมะเขือเทศย่าง มิกซ์แอนด์แมทช์เพิ่มกับเครื่องเคียงที่มีให้เลือกหลากหลาย อาทิ แฮม เบคอน ไส้กรอกหมู แซลมอนรมควัน แฮชบราวน์ ผักโขม เห็ดผัด ฯลฯ หรือจะเลือก DIY สไตล์ไทย กับ “เซ็ทข้าวต้มกุ๊ย” (ราคา 200 บาท) ข้าวต้มร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เลือกได้ถึง 4 อย่างในหมวด ไข่ ผัก เนื้อสัตว์ และยา อาทิ “ ไชโป๊วผัดไข่” “ ผัดผักบุ้ง” “หมูผัดหนาเลี๊ยบ” “ ยาไข่เค็ม” ก็น่าทานสุดๆ ค่ะ ขอบอกว่าเซ็ทข้าวต้มคือดีงามมากค่ะ อร่อย ข้าวต้มละมุนมาก ทานคู่กับเครื่องเคียงต่างๆ คือดีต้องสั่งมาลองกันนะคะ

▪ มื้อสาย หรือ Brunch ต้องลองเมนูยอดฮิต “Classic Eggs Benedict” ไข่เบเนดิกต์คลาสสิค กับขนมปัง Sourdough อบกรอบ “Poached Eggs Hollandaise Sauce” และสามารถเลือกทอปปิ้งได้ทั้งแฮม เบคอน หรือแซลมอนรมควัน ซึ่งวันนี้เราเลือกเป็นแซลมอนรมควัน อร่อยเข้ากันสุดๆ ค่ะ แถมอิ่มท้องด้วยต้องลอง

▪ มื้อเที่ยง ขอนาเสนอ เมนูเบอร์เกอร์ใหม่ล่าสุด “เบอร์เกอร์ไก่สไปซี่ศรีราชา” เป็น ไก่ทอดกรอบๆ รสชาติจัดจ้านแบบไทยๆ เสิร์ฟพร้อมกับขนมปังเบอร์เกอร์เนื้อนุ่ม และผักสดหวานกรอบ ใหญ่เต็มปากเต็มคำสุดๆ ต้องลองค่ะ (ราคา 195 บาท)

▪ มื้อเย็น เมนูอิ่มท้องสไตล์ไทยฟิวชั่นขายดีตลอดมาอย่าง “สปาเกตตี้คอหมูย่างแจ่ว” (ราคา 240 บาท) เมนูนี้ผักกิมจิชอบและติดอกติดใจมากๆ ค่ะ จานนี้เค้าใช้เส้นสปาเก็ตตี้เหนียวนุ่มผสานความเข้มข้นของคอหมูย่างหมักผัดด้วยซอสแจ่ว รสแซ่บ กลมกล่อมอร่อยต้องสั่งเลยแนะนำ

นอกจากเมนูไฮไลท์ที่อร่อยต้องลองแล้วยังมี “เมนูข้าวกะเพราหมูหรือไก่ เสิร์ฟพร้อมกับไข่ดาว” สีสดใสน่าทาน รสชาติเข้มข้นจัดจ้านฉบับผัดกระเพรา (ราคา 140 บาท)

ส่วนเครื่องดื่ม ที่เป็น Signature Ice แนะนำสำหรับคนดื่มกาแฟ ต้องลอง “เมนูมอคค่าซิกเนอร์เจอร์เย็น” (ราคา 140 บาท) ท็อปปิ้งด้วยไอศกรีมรสวานิลลา อร่อยเย็นชื่นใจ หรือ ใครที่ไม่ดื่มกาแฟ แนะนำ “เมนูช็อกโกแลตซิกเนเจอร์เย็น” (ราคา 140 บาท) รสเข้มข้นช็อกโกแลต ต้องไปลองค่ะ

เมนูขนมหวานแนะนำ “เมนูแพนเค้กนูเทลล่าเสิร์ฟพร้อมเบอร์รี่สด” (Nutella Pancake) ราคา 260 บาท ก็อร่อย หรือถ้าชอบโทสต์ ต้องลองเมนู โทสต์เบอร์รี่และกล้วย นะจ๊ะ

เป็นไงกันบ้างแต่ละเมนูที่ THE COFFEE CLUB (เดอะ คอฟฟี่ คลับ) มีแต่เมนูที่น่าทานทั้งนั้นเลย ถ้าหิวเมี่อไหร่ก็แวะมาทานกันได้นะจ๊ะ บอกเลยว่ารสชาติอร่อยและอิ่มจุใจแน่นอนจ้า และที่สำคัญช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาด ทางร้านก็มีการจัดมาตราการแบบ New Normal ทุกสาขาทั่ว ให้คุณได้มั่นใจได้ค่ะ

พิกัดร้าน : THE COFFEE CLUB (เดอะ คอฟฟี่ คลับ) สาขาเอกมัย ซอยสุขุมวิท 13 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ติดกับ BTS สถานี นานา)

เวลาเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 น. – 21.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 06-3231-9164

ข้อมูลและภาพโดย Admin Pakkimji

บทความเช็คอินกินเที่ยวแนะนำ