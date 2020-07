โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ มอบพร้อมให้บริการอีกครั้งทุกห้ องอาหาร พร้อมรับสิทธิพิ เศษมากมายจากหลากหลายห้ องอาหารชื่อดังของทางโรงแรมฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2563 นี้

ห้องอาหารสึ อาหารญี่ปุ่นพรีเมี่ยมภายใต้ การดูแลของสุดยอดเชฟชาวญี่ปุ่น ยูคิโอะ ทาเคดะ และทีมเชฟที่คัดสรรวัตุดิบคุ ณภาพจากแหล่งผลิตทั่วโลก เพื่อรังสรรเมนูพิเศษ มอบให้สำหรับคนรักอาหารญี่ปุ่ นโดยเฉพาะ โปรโมชั่นพิเศษ: มอบส่วนลด 50% สำหรับเมนู อะ ลา คาร์ท ทุกวัน

มื้อกลางวัน: 11.30–14.30 น. มื้อค่ำ: 18.00-22.30 น.

ห้องอาหารนามิ เทปันยากิ สเต็กเฮาส์ โดดเด่นด้วยบรรยากาศการตกแต่ งแบบญี่ปุ่นร่วมสมัย แปลกใหม่ด้วยเทคนิคการปรุ งอาหารแบบจานร้อนพร้อมเสิร์ ฟตรงหน้า โดยการดูแลจากทีมเชฟคุณภาพ ให้คุณได้รับประทานกันแบบปรุ งสดใหม่ มอบส่วนลด 50% สำหรับเมนู อะ ลา คาร์ท ทุกวัน

มื้อกลางวัน: 11.30–14.30 น. มื้อค่ำ: 18.00-22.30 น.

ห้องอาหารจีนมานโฮ อิ่มอร่อยไปกับอาหารจีนสไตล์ กวางตุ้งจากฝีมือการปรุงของพ่ อครัว ชาวจีน เลสลี่ ดูว์ และทีมเชฟ เพลิดเพลินไปกับการนำเสนอรู ปแบบอาหารในแนวร่วมสมัย เข้ากันได้อย่างลงตัวกับรสชาติ อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ที่ไม่ว่าจะเป็นเมนู อะ ลา คาร์ทหรือเมนูติ่มซำกว่า 40 ชนิดให้ได้เลือกสั่งกันอย่างจุ ใจเต็มอิ่ม

โปรโมชั่นพิเศษ: มอบส่วนลด 50% สำหรับเมนู อะ ลา คาร์ท

วันธรรมดา All you can eat Dim Sum ราคาสุทธิ 750 บาทต่อท่าน จากราคาปกติ 988 บาทต่อท่าน

วันเสาร์-อาทิตย์ All you can eat Dim Sum ราคาสุทธิ 1,250 บาทต่อท่าน

มื้อกลางวัน: 11.30–14.30 น. มื้อค่ำ: 18.00-22.30 น.

ห้องอาหาร เจดับบลิว คาเฟ่ ตื่นตาตื่นใจไปกับหลากหลายเมนู นานาชาติและซีฟู้ดคุณภาพดี สดใหม่ทุกวัน ที่พร้อมเปิดให้บริการในแบบ อะ ลา คาร์ท มื้อกลางวันทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ และบุฟเฟต์มื้อค่ำ ทุกวัน โดยลูกค้าสามารถสั่งอาหารได้ไม่ จำกัดจำนวน พร้อมอิ่มอร่อยไปกับเมนูยอดนิยม ‘ฟรัว กราส์’ และเมนูแนะนำอีกมากมาย ให้บริการบุฟเฟต์มื้อค่ำ: 18.00-22.30 น. โปรโมชั่นพิเศษ: ส่วนลด 50% สำหรับบุฟเฟต์มื้อค่ำในวันจั นทร์ – พฤหัสบดี และ บุฟเฟต์ มื้อกลางวันเสาร์ และวันอาทิตย์

ห้องอาหารนิวยอร์ค สเต็กเฮาส์ โอเอซิสของคนรักสเต็กส์ หนึ่งในสเต็กส์เฮ้าส์ ที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุ ดในกรุงเทพมหานคร การันตีด้วยรางวัล “มิชลิน เพลท” 3 ปีซ้อน ด้วยเนื้อนำเข้าคุณภาพดีจากแหล่ งผลิตเนื้อชั้นนำทั่วโลกไม่ว่ าจะเป็นออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา พร้อมหลากหลายเมนูซีฟู้ดให้เลื อกสรร

เปิดบริการทุกวัน: 18.00 – 23.00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ: ฟรีค็อกเทลสูตรพิเศษ สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการตั้ งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ห้องอาหารบีบีโค ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศสบายๆ พร้อมหลากหลายเมนูเครื่องดื่ มไม่ว่าจะเป็นชา กาแฟ น้ำผลไม้ หรือสมูตตี้ และเอาใจคนรักความหวานไปกับเมนู เบเกอร์รี่สดใหม่อบสดจากเตาทุ กวัน รวมถึงแซนด์วิชและเมนูอาหารเช้ าอีกมากมาย ที่มีให้บริการทุกวันทั้งแบบรั บประทานในร้านและแบบเดลิเวอร์รี่

เปิดบริการทุกวัน: 06.00 – 22.30 น.

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรื อสำรองที่นั่งได้ที่ 02-656-7700

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นต่ างๆได้ทางเว็บไซท์ของโรงแรม www.jwmarriottbangkokhotel.com และโซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊ค www.facebook.com/JWMarriottBKK อินสตาแกรม www.instagram/JWMarriottBKK หรือไลน์ @jwmarriottbkk