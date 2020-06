ซิซซ์เล่อร์ ไม่หยุด! ขยายสาขา “ซิซซ์เลอร์ ทูโก” รวดเดียว 7 แห่ง พร้อมแง้มแผน “คลาวด์ คิทเช่น” ครัวกลางใหม่ได้ทานเร็วขึ้น สดร้อนเหมือนเชฟมาปรุงให้บ้าน

ซิซซ์เล่อร์ โตรับเทรนด์รักสุขภาพ ขยาย “ซิซซ์เล่อร์ ทู โก” (Sizzler To Go) 7 สาขาใหม่ ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส อโศก ช่องนนทรี รถไฟใต้ติดพระราม 9 ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และหน้าร้านซิซซ์เล่อร์สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ ที่มาพร้อมเมนูใหม่ อาทิ แร็พไก่ย่างซอสศรีราชา แร็พไส้กรอกวีแกน แร็พกุ้งย่างมะม่วงน้ำปลาหวาน ซุปหอยลาย น้ำผลไม้สกัดเย็น สูตร 2 สูตรใหม่ ฯลฯ พร้อมเตรียมสร้าง “ซิซซ์เล่อร์ คลาวด์ คิทเช่น” โมเดลครัวกลางรูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้ลูกค้าได้รับอาหารรวดเร็วขึ้น สดร้อนเหมือนมีเชฟมาปรุงให้ที่บ้าน นอกจากนี้สำหรับการรับประทาน “ซิซซ์เล่อร์” ที่ร้านทุกสาขาทั่วประเทศ ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่สบายกว่าเดิม เป็นไปตามนโยบาย Social distancing อย่างเคร่งครัด ผ่านความปลอดภัย อาทิ การรับประทานสลัดบาร์อย่างปลอดภัยด้วยมาตรการตักสลัดแบบ New Normal การสั่งอาหารแบบ Touchless Menu รูปแบบออนไลน์ ชุดช้อนส้อมหุ้มพลาสติกฆ่าเชื้อเฉพาะคุณ การนั่งเว้นระยะห่าง การเก็บเงินแบบไร้การสัมผัส ฯลฯ

นายกรีฑากร ศิริอัฐ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอส แอล อาร์ ที จำกัด ผู้ให้บริการร้านอาหาร ภายใต้แบรนด์ “ซิซซ์เล่อร์” กล่าวว่า ซิซซ์เล่อร์ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพอาหารทุกเมนู ด้วยหัวใจของการเสิร์ฟอาหารที่มีความสดใหม่ อร่อย ปลอดภัย เพื่อสุขภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์เทรนด์การบริโภคของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยพบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคในระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม หรือตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศไทย แนวโน้มการสั่งซื้ออาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่เติบโตขึ้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหาร ในร้านที่มีมาตรการรักษาความสะอาด และควบคุมสุขลักษณะของพนักงาน และความสะอาดภายในร้าน มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความไว้วางใจเข้ารับบริการของลูกค้า ซึ่งหลังจากรัฐบาลได้ประกาศคลายล็อคดาวน์เฟส 3 โดยร้านอาหารภายในศูนย์การค้าสามารถเปิดให้บริการได้ ภายใต้มาตรการควบคุมสุขลักษณะอย่างเข้มงวด ซิซซ์เล่อร์ได้เดินหน้าพัฒนากลยุทธ์การทำตลาดที่ครอบคลุมทั้งการให้บริการภายในร้าน ตลอดจนเสริมแกร่งแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่และแกร็บแอนด์โก ภายใต้แนวคิด “New Sizzler New Normal”

นายกรีฑากร กล่าวเพิ่มว่า สำหรับการรับทาน “ซิซซ์เล่อร์” ในร้าน ทุกสาขาทั่วประเทศ ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่สบายกว่าเดิม แต่เป็นไปตามนโยบาย Social distancing อย่างเคร่งครัด ผ่านความปลอดภัย อาทิ Touchless Menu รูปแบบออนไลน์ ชุดช้อนส้อมหุ้มพลาสติกฆ่าเชื้อเฉพาะคุณ การนั่งเว้นระยะห่าง การเก็บเงินแบบไร้การสัมผัส ตลอดจน การทานสลัดบาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจของการรับประทานซิซซ์เล่อร์ในร้าน ที่เปิดให้บริการภายใต้มาตรการที่ปลอดภัย โดยเตรียมถุงมือให้ลูกค้าสวมใส่ในข้างที่สัมผัสอุปกรณ์ตักสลัดบาร์ รวมถึงมาตรการกำหนดเข้าแถวแบบเว้นระยะห่าง 1 เมตรขณะตักสลัดบาร์ และใช้ทางเดินแบบทางเดียว ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับประทานอาหารที่อร่อย สดใหม่ พร้อมทั้งบริการที่ปลอดภัย อีกทั้งพนักงานจะต้องดูแลการดูแลสุขลักษณะอย่างเข้มงวดทั้งการสวมใส่ถุงมือ และหน้ากากอนามัย

ด้าน นางนงชนก สถานานนท์ ผู้ช่วยรองประธานบริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เอส แอล อาร์ ที จำกัด ผู้ให้บริการร้านอาหาร ภายใต้แบรนด์ “ซิซซ์เล่อร์” กล่าวว่า หลังจากที่ ซิซซ์เล่อร์ได้เปิดตัวโมเดล Sizzler to Go สาขาแรกที่ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ศาลาแดง ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี จากกลุ่มผู้บริโภคคนรักสุขภาพ ซิซซ์เล่อร์ยังเดินหน้าขยายสาขาใหม่อีก 7 สาขา โดยแบ่งเป็น 4 สาขา ในรูปแบบ Standalone kiosk ที่ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส อโศก ช่องนนทรี สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพระราม 9 ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และรูปแบบแกร็บแอนด์โกที่หน้าร้านซิซซ์เล่อร์ ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยทั้ง 7 แห่งจะพร้อมให้บริการในไตรมาสที่ 2

“นอกจากนี้ Sizzler to Go ทุกสาขาจะสร้างประสบการณ์พิเศษด้วยการมาพร้อมเมนูใหม่ คือ เมนูแร็พ 3 รสชาติ ได้แก่ แร็พไก่ย่างซอสศรีราชา แร็พไส้กรอกวีแกน และแร็พกุ้งย่างมะม่วงน้ำปลาหวาน เมนูซุป 2 รสชาติ ได้แก่ ซุปเห็ด และซุปหอยลาย เมนูโยเกิร์ต 2 สูตรเพื่อสุขภาพ ได้แก่ เวรี่เบอร์รี่ กราโนล่า โยเกิร์ต และบานาน่าคาราเมล กราโนล่า โยเกิร์ต นอกจากนี้ ยังมีเมนูเดิมที่เพิ่มรสชาติทางเลือกใหม่ๆ ได้แก่ เมนูน้ำผลไม้สกัดเย็น 100% 2 สูตรใหม่ ได้แก่ สูตร Antioxidant shot ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ด้วยส่วนผสมขิง ส้ม แอปเปิ้ล และแครอท อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ลดอาการจุกเสียด และสูตร Immune Booster คั้นสดจากต้นอ่อนข้าวสาลี แอปเปิลเขียว และส้ม อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากชนิด ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ และเมนูสลัด 2 รสชาติ ได้แก่ สลัดทูน่า และสลัดไก่”

นอกจากนี้ ซิซซ์เล่อร์ยังเตรียมแผนการเปิดตัว “Sizzler Cloud Kitchen” โมเดลครัวกลางรูปแบบใหม่ให้บริการที่ สะดวก ใกล้บ้าน จากการนำเอาคอนเซ็ปต์ Cloud มาประยุกต์ใช้กับร้านอาหาร เกิดเป็น Sizzler Cloud Kitchen โดยการยกครัวของซิซซ์เล่อร์มาไว้ในร้านเดลิเวอรี่ของบริษัทในเครือ เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าได้ทั้งในรูปแบบเดลิเวอรี่ และสั่งกลับบ้าน (takeaway) ซึ่งแพลตฟอร์ม Sizzler Cloud Kitchen จะช่วยให้ลูกค้าที่สั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ได้รับอาหารรวดเร็วขึ้น สดร้อนเหมือนมีเชฟมาปรุงให้บ้าน ด้วยที่ตั้งสาขาใกล้บ้านในระยะ 3 กิโลเมตร อีกทั้งสามารถสั่งอาหารได้ถึง 3 แบรนด์ ภายในออเดอร์เดียว ทั้งซิซซ์เล่อร์ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี และบอนชอน รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ต้องการรับประทานอาหารที่บ้าน โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ร้านอาหารในศูนย์การค้า นางนงชนก กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ซิซซ์เล่อร์ได้จัดงานแถลงข่าว “New Sizzler New Normal” เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ร้านอาหารซิซซ์เล่อร์ สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9 กรุงเทพฯ ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เอส แอล อาร์ ที จำกัด โทรศัพท์ 02- 365-6934 เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/SizzlerThai/ หรือ www.sizzler.co.th

ซิซซ์เล่อร์ ทู โก (Sizzler to Go)

“ซิซซ์เล่อร์ ทู โก” (Sizzler to go) คือโมเดลธุรกิจใหม่ ภายใต้แนวคิดร้านอาหารเพื่อสุขภาพแสนสะดวก “เฮลท์ตี้ ออน เดอะ โก” (Healthy on the Go) ร้านมาในรูปแบบคีออสขนาดเล็ก พื้นที่ 3 ตารางเมตร กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือกลุ่มคนทำงาน กลุ่มคนที่รักสุขภาพ และผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า ซิซซ์เล่อร์ ทู โก จะมอบบริการให้ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้ออาหารและเดินทางต่อได้อย่างสะดวกสบาย (Grab & Go) โดยมีการเปิดตัวสาขาแรกบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง

ซิซซ์เล่อร์ พร้อมเผชิญหน้าเทรนด์การเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่คนเมืองเร่งรีบมากขึ้นและโหยหาความสะดวกสบาย แต่ยังต้องการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ จึงวางแผนการรุกตลาดโดยการเปิดตัวซิซซ์เล่อร์ ทู โก 7 สาขาใหม่ โดยมี 4 สาขาใหม่ใกล้ชาวออฟฟิศ ได้แก่ BTS อโศก MRT พระราม 9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และ BTS ช่องนนทรี อีกทั้งเตรียมเปิดตัว 3 สาขา กับให้บริการ Grab & Go ที่หน้าร้านซิซซ์เล่อร์ ได้แก่ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า และสาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ พร้อมบริการสไตล์วิถีชีวิตคนเมืองด้วยแพคเกจจิ้งที่ทั้งพกพาสะดวกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญ วัตถุดิบธรรมชาติสดใหม่ อัดแน่นด้วยคุณภาพ ส่งตรงมาจากมูลนิธิโครงการหลวง ที่ถูกนำมาทำอาหารที่จะทำให้ผู้ทานมีความสุขพร้อมสุขภาพอันดี

เมนู COLD PRESSED น้ำผักผลไม้สกัดเย็นไร้น้ำตาลและสารกันเสีย

· SZ-DETOX & CLEANSE แอปเปิ้ลเขียวกับแตงโม เพิ่มกากใยอาหาร กำจัดของเสีย บำรุงหัวใจ 95 ฿ · SZ-STRESS FIGHTER อุดมด้วยสาร Beta-carotene กับวิตามินที่สำคัญจาก เซเลอรี่ แครอท และสัปปะรด บรรเทาความเครียดและสมองให้ผ่อนคลาย 95 ฿ · SZ-IMMUNE BOOSTER น้ำอัดแน่นด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากชนิด คั้นสดจากต้นอ่อนข้าวสาลี แอปเปิ้ลเขียว และส้ม 95 ฿ · SZ-EYE THERAPY บำรุงสายตาและช่วยให้สมองผ่อนคลายด้วยแครอท แอปเปิ้ลเขียว และเซเลอรี่ 95 ฿ · SZ-HEART PLEASURE บีทรูท ทับทิม และแอปเปิ้ลเขียวให้หลอดเลือดและหัวใจแข็งแรง 95 ฿ · SZ-BLOOD BOOSTER อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจากแครอท แอปเปิ้ลเขียว บีทรูท และส้ม กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและภูมิคุ้มกันของร่างกาย 95 ฿ · SZ-ANTIOXIDANT SHOT (NEW) อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ และ Vitamin C จาก ขิง ส้ม แอปเปิ้ล และแครอท ช่วยบำรุงระบบย่อยอาหาร 95 ฿

เมนู SANDWICH

· TUNA SANDWICH ขนมปังผักโขมไร้เนยและมาการีน ทูน่าสลอว์ และผักโคลสลอว์ มี Omega-3 กับวิตามินเอสูง ช่วยบำรุงสายตา 79 ฿ · SIZZLER CLUB SANDWICH ขนมปังบีทรูทไร้เนยและมาการีน เนื้อไก่สไปซี่ ไข่ดาว มะเขือเทศ ผักกาดแก้ว เบคอน และซอสมายองเนส โปรตีนสูงและบำรุงสายตา 79 ฿ · CRAB STICK SANDWICH ขนมปังนม ปูอัด ไข่กุ้ง ฟิลเลย์ และซอสมายองเนส แคลอรีต่ำ ใยอาหารสูง 79 ฿ · VEGAN SANDWICH ขนมปังบีทรูทไร้เนยและมาการีน เห็ดฟาง ฟิลเลย์ ซอสมายองเนสผสมซอสพริก บำรุงสายตา ไขมันต่ำ ใยอาหารสูง 79 ฿ · HAM CHEESE SANDWICH ขนมปังธัญพืชข้าวกล้องงอกไร้เนยและมาการีน แฮม สวิสเซดาร์ชีส กากใยสูง ลดความดันโลหิต 79 ฿

เมนู SOUP

· CLAM CHOWDER SOUP (NEW) ซุปหอยลาย ข้นรสชาติกลมกล่อม เคี่ยวจนนุ่มหอมด้วยหอยลาย หอมหัวหใญ่ มันฝรั่ง แครอท และโรยด้วยพาสลีย์ อุดมไปด้วยธาตุเหล็กและแร่ธาตุช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระ 75 ฿ · MUSHROOM SOUP (NEW) ซุปเห็ด เมนูประจำร้านซิซซ์เล่อร์ รสชาตินุ่มนวลเคี่ยวจนหอม ได้ Vitamin C สูงจากเห็ด ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย อีกทั้งยัง Calcium สูง 75 ฿

เมนู YOGURT โยเกิร์ตรสธรรมชาติท็อปปิ้งกราโนล่าธัญพืช แครนเบอร์รี่ เมล็ดทานตะวัน และลูกเกด

· BANANA CARAMEL GRANOLA YOGURT (NEW) ซอสคาราเมล กล้วยหอม มีสารโพรไบโอติกและใยอาหารสูง 89 ฿ · VERY BERRY GRANOLA YOGURT (NEW) โรยมิกซ์ฟรุตเบอร์รี่ เยลลี่สูตรซิซซ์เล่อร์ มีสารโพรไบโอติก Vitamin C และใยอาหารสูง 89 ฿

เมนู WRAP

CHICKEN WRAP SRIRACHA SAUCE (NEW) ไก่ย่างสไปซี่และไก่ป๊อป ผักสลัด โรยชีสสไปซี่และศรีราชาซอส โปรตีนและใยอาหารสูง 69 ฿

ไก่ย่างสไปซี่และไก่ป๊อป ผักสลัด โรยชีสสไปซี่และศรีราชาซอส โปรตีนและใยอาหารสูง 69 ฿ VEGAN SAUSAGE WRAP (NEW) ไส้กรอกวีแกน ซอสบาร์บีคิวมายองเนส พริกหยวก ไขมันต่ำ ใยอาหารสูง 69 ฿

ไส้กรอกวีแกน ซอสบาร์บีคิวมายองเนส พริกหยวก ไขมันต่ำ ใยอาหารสูง 69 ฿ SHRIMP & NAM PLA WAN WRAP (NEW) กุ้งย่าง มะม่วงมัน ผักคอส แตงกวาญี่ปุ่น พริกหยวกแดง ซอสมายองเนสผสมบาร์บีคิว ราดด้วยซอสน้ำปลาหวาน วิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระสูง 69 ฿

นอกเหนือจากนั้น เพื่อนำเสนอความคุ้มค่าแก่ลูกค้า Sizzler To Go จึงมีการจัดโปรโมชั่นเซตคอมโบให้ลูกค้าเลือกจับคู่เมนูอาหารดังนี้

SALAD + JUICE 148 ฿

SALAD + SOUP 148 ฿

SALAD + YOGURT 148 ฿

SANDWICH + JUICE 128 ฿

SANDWICH + SOUP 128 ฿

SANDWICH + YOGURT 128 ฿

YOGURT + JUICE 128 ฿

WRAP + JUICE 108 ฿

WRAP + SOUP 108 ฿

WRAP + YOGURT 108 ฿