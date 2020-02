ซันเดย์บรั้นช์ ระดับพรีเมียม ที่ห้องอาหาร ดิ โอเอซิส โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ

ซันเดย์บรั้นช์ ระดับพรีเมียม เฉพาะวันอาทิตย์แรกของเดือนเท่านั้น ที่ห้องอาหาร ดิ โอเอซิส โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ พร้อมให้บริการ 2 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป

โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ เปิดตัวซันเดย์บรั้นช์ระดับพรีเมียม บุฟเฟ่ต์มื้อสายวันอาทิตย์ที่ห้องอาหาร ดิ โอเอซิส จัดขึ้นเป็นพิเศษเพียงเดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น เฉพาะวันอาทิตย์แรกของเดือน เริ่มให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป

ซันเดย์บรั้นช์ระดับพรีเมียม จะมีความแตกต่างจากซันเดย์บรั้นช์ที่เคยจัดมาก่อนในทุกวันอาทิตย์ โดยจะเพิ่มเติมเมนูอาหารชั้นเลิศมากมาย อาทิ เนื้อซี่โครงโทมาฮอว์ค (Tomahawk Beef) ที่จะเสิร์ฟมาในรถเข็น, ล็อบสเตอร์ย่างพร้อมไข่กวนรสแกงกะหรี่ (Grilled Lobster with Curry Scrambled Egg), ซาชิมิและซูชิหอยปีกนก (Hokkigai Surf Clam) ที่หารับประทานได้ยาก และเป็ดย่างสไตล์ฮ่องกง (Hong Kong-style roasted duck)

นอกจากนั้น ยังมีเมนูพิเศษอีกมากมายในซุ้มอาหารจานร้อน รวมถึง เนื้อเซอร์ลอยน์จากออสเตรเลียย่าง ราดซอสไวน์แดง (Grilled Australian Beef Sirloin with Red Wine Sauce), ไก่หมักซอสพริกเกาหลีโกชูจาง (Marinated Chicken with Gochujang Chilli Paste), หมูราดซอสมายองเนสมัสตาร์ด (Pork Loin with Aioli Mustard Sauce), เนื้อแกะอบซอสถั่วเหลืองทรัฟเฟิล (Lamb Short-Loin with Black Truffle Soya Sauce), ปลาค้อดและปลาหมึกซอสน้ำผึ้งมิโสะ (Cod Fish / Squid with Honey Miso), แซลมอนซอสเมเปิ้ลเทอริยากิ (Salmon with Maple Teriyaki) และ หอยแมลงภู่ซอสเลมอนและเนย กระเทียม (Mussels with Lemon Garlic Butter)

ความพิเศษยังไม่จบเพียงเท่านี้ บุฟเฟ่ต์มื้อสายเฉพาะวันอาทิตย์ต้นเดือนสุดพิเศษนี้ ยังให้บริการซุ้มอาหารญี่ปุ่น ซุ้มบาร์บีคิว อาหารทะเลต่าง ๆ บนน้ำแข็งเย็นฉ่ำ ซุ้มอาหารย่างที่ปรุงสด ๆ และของหวานแสนอร่อยอีกมากมาย

ซันเดย์บรั้นช์ระดับพรีเมียม ให้บริการในเวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องอาหาร ดิ โอเอซิส ชั้น 6 ของโรงแรมฯ ในราคา 1,590++ บาท ต่อท่าน รวมน้ำดื่ม น้ำอัดลมและน้ำผลไม้ กาแฟดำ และชาร้อน และหลังจากอิ่มอร่อยกับมื้ออาหารแล้ว สามารถใช้บริการสระน้ำของโรงแรม เพื่อสนุกสนานกันทั้งครอบครัว และกลุ่มเพื่อนฝูง ได้จนถึงเวลา 17.00 น. (กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า)

สมาชิกบัตร วัน ฮาร์โมนี รับส่วนลด 10%

สอบถามข้อมูลเพิ่มหรือสำรองที่นั่ง ที่ โทร 02-080-2111, อีเมล [email protected]