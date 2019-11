เมนู Beyond Meat “เนื้อสัตว์ที่ไม่ใช่เนื้อ” เทรนด์ใหม่เพื่อคนรักสุขภาพ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ ลิ้มรสชาติของ “บียอนด์ เบอร์เกอร์” (Beyond Burger) และ “บียอนด์ ซอสเซสโรล” (Beyond Sausage Roll) เมนูทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ไม่ต้องการรับประทานเนื้อสัตว์ พร้อมเสิร์ฟตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ

Beyond Meat หรือ Plant-based Meat เป็นเมนูเพื่อสุขภาพ โดยใช้กระบวนการแปรรูปพืช ให้มีความใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์ทั้งผิวสัมผัสและรสชาติ นับเป็นเทรนด์การรับประทานอาหารแนวใหม่ที่ได้รับความนิยมมากในขณะนี้ ความพิเศษของเนื้ือเทียมนี้คือ การใช้ส่วนผสมของพืชและโปรตีนจากถั่วชนิดต่างๆ ผสมกับน้ำมันมะพร้าว น้ำมันทานตะวัน บีทรูท มาผ่านขั้นตอนต่างๆเพื่อให้มีสีสัน ความชุ่มฉ่ำ และรสชาติเสมือนเนื้อมากที่สุด นับเป็นตัวเลือกที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารอย่าง “โปรตีน” ที่ดีต่อสุขภาพ ปราศจากส่วนผสมของถั่วเหลือง กลูเตน และจีเอ็มโอ นอกจากนี้ยังมีไขมันอิ่มตัวและคอเรสเตอรอลน้อยกว่าเนื้อสัตว์อีกด้วย

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ ได้นำวัตถุดิบจากธรรมชาติ Beyond Meat มารังสรรค์เป็นเมนูทางเลือกให้กับท่านที่ต้องการหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ โดยสามารถลิ้มลองรสชาติของ บียอนด์ เบอร์เกอร์ (Beyond Burger) ราคา 750 บาท++ ได้ที่ เดอะ ล็อบบี้, อควา บาร์ และ เดอะ เทอเรส ส่วน บียอนด์ ซอสเซสโรล (Beyond Sausage Roll) ราคา 450 บาท++ ซื้อได้ที่ร้านมอคค่า แอนด์ มัฟฟินส์ โฉมใหม่ (ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0 2126 8866 ต่อ 1201 หรือ

อีเมล: [email protected] เว็บไซต์ anantara.com/en/siam-bangkok