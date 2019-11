โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล ชวนเพื่อนและครอบครัวมาเฉลิ มฉลองวันคริสต์มาสอีฟ ในคืนวันที่ 24 – 25 ธันวาคม ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท อบอวลด้วยบรรยากาศให้คุณต้ องมนต์ในห้วงคริสต์มาส ช่วยเพิ่มอรรถรสให้ดินเนอร์ ของคุณเป็นคืนที่น่าจดจำ

สังสรรค์พร้อมครอบครัวและเพื่ อนฝูงกับ “คริสต์มาสอีฟ แกรนด์ บุฟเฟต์ ดินเนอร์” ที่ห้องอาหารรอสซินีส์และเดอะ ลิฟวิ่ง รูม พร้อมรับชมดนตรีแจ๊สสดตั้งแต่ เวลา 20.45 น. จากเลสลี่ แฮริสัน แจ๊สดีว่าจากนครนิวยอร์ค พร้อมพบซานต้าที่ จะมามอบความอบอุ่ นของเทศกาลและเอาใจคุณหนูๆ

ท่านละ 3,200++ บาท (ไม่รวมเครื่องดื่ม) หรือ 4,700++ พร้อมกับแพ็กเกจเครื่องดื่ม

เด็กอายุระหว่าง 13-19 ปี ท่านละ 2,200++ บาท

เด็กอายุระหว่าง 7-12 ปี ท่านละ 1,600++ บาท

ห้องอาหารเบซิล เชฟกฤชขอเสนอ 2 เมนูให้คุณได้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารไทยสุ ดคลาสสิกให้คุณและครอบครัวได้ ใช้เวลาพร้อมหน้าพร้อมตา อาทิ ต้มข่า ยำส้มโอกุ้งแม่น้ำ หรือจะเลือกเป็นเซ็ทเมนู อาหารไทยร่วมสมัย รังสรรค์โดยเชฟกฤชและทีมมีทั้ งแบบ 7 คอร์ส และ 9 คอร์ส

ชุดเมนูคลาสสิก 5 คอร์ส ราคาท่านละ 1,750++ บาท สำหรับเด็กราคาท่านละ 975++

เซ็ทอาหารไทยร่วมสมัย 7 คอร์ส ราคาท่านละ 1,750++ บาท

เซ็ทอาหารไทยร่วมสมัย 9 คอร์ส ราคาท่านละ 1,750++ บาท

อิ่มอร่อยไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ อาหารทะเลที่ห้องอาหารออร์คิด คาเฟ่ พบกับอลังการกองทัพหอยนางรม กุ้งแม่น้ำ กั้ง ปลาแซลมอน เนื้อติดซี่ โครงจากประเทศออสเตรเลีย และอีกมากมาย พร้อมพบกับซานต้าครอสที่จะมาสร้ างความสุขให้คุณและคุณหนูๆ

บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำตั้งแต่ เวลา 18.00 – 22.30 น. ราคาท่านละ 2,200++ บาท (ไม่รวมเครื่องดื่ม) หากรวมแพ็กเกจเครื่องดื่ม ราคาท่านละ 4,000++ บาท

เด็กอายุระหว่าง 13-19 ปี ท่านละ 1,500++ บาท (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

เด็กอายุระหว่าง 7-12 ปี ท่านละ 1,100++ บาท (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

เดอะ ศาลา ชวนคุณร่วมดื่มด่ำไปกั บบรรยากาศในห้วงของวันคริสต์ มาสอีฟในบรรยากาศริมสระน้ำ กับเมนูบาร์บีคิวนานาชาติทั้ งไทย ยุโรป และอินเดีย พร้อมกับเมนูเรียกน้ำย่ อยและขนมหวานเลิศรสอีกมากมาย ตั้งแต่เวลา 19.00 – 22.00 น.

บาร์สุ ให้คุณและเพื่อนฝู งมาฉลองในบรรยากาศสบายๆเป็นกั นเองแบบแกสโตรเลาจน์ กับแพ็คเกจ Fab Five เมนูทานเล่นและเครื่องดื่ มหลากหลายเมนูตามใจชอบ ราคาเพียง 1,000++ บาท เท่านั้น พร้อมฟังดนตรีสด ตั้งแต่เวลา 21.30 น. จนถึงเที่ยงคืน

ดีไอดี – ไดน์ อิน เดอะ ดาร์ค ชวนคุณและคนพิเศษมาเปิ ดประสบการณ์ในการรั บประทานอาหารแปลกใหม่ เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลองเซอร์ ไพรส์คริสต์มาสเมนูพร้อมสปาร์ คกลิ้ง ไวน์ ราคาท่านละ 1,950++ บาท และเด็กอายุระหว่าง 13-19 ปี ท่านละ 1,450++ บาท นอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่ งจะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิผู้ พิการทางสายตาแห่งประเทศไทย

สุดท้าย Le Petit Chef พบกับพ่อครัวตั๋วจิ๋วที่เล็กที่ สุดในโลก จากภาพแอนิเมชัน ฉายลงบนโต๊ะอาหารของคุณ ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับการเลื อกสรรวัตถุดิบและการปรุ งอาหารอย่างพิถีพิถันจากเชฟ ไม่ว่าจะเป็นเมนู ปูสีน้ำเงินและสลัดหอยเป๋าฮื้อ กุ้งล็อบสเตอร์ครึ่งตัวและสเต็ กเนื้อสันนอกออสเตรเลีย

รอบดินเนอร์ 2 รอบ เวลา 18.30 น. และ 20.30 น.

เมนู 6 คอร์ส ราคาท่านละ 4,500++ บาท (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

และในวันที่ 25 ธันวาคม พบกับบุฟเฟ่ต์มื้อสาย “แกรนด์ คริสต์มาส เดย์ แจ๊สซี่ บรั้นช์” ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นบุ ฟเฟ่ต์ที่ดีที่สุด จากห้องอาหารรอสซินีส์ เดอะ ลีฟวิ่งรูม และเบซิล ให้คุณได้ลิ้มลองหลากเมนูจากฝั่ งยุโรป พบกับไฮไลท์อย่างปูอลาสก้า ปูหิมะ หอยนางรมจีราโด หอยนางรมคุมาโมโตะ บอสตันล็อบสเตอร์ ล็อบสเตอร์เทอร์มิดอร์ เนื้อออสเตรเลียอบ เนื้อแกะอบ ไก่งวง อีกทั้งเมนูของหวานอีกมากมาย พร้อมรับชมการแสดงสดจากวงแจ๊ สไอแอม ตั้งแต่เวลา 12.00 – 15.00 น.

ท่านละ 3,600++ บาท (ไม่รวมเครื่องดื่ม) หรือ 5,100++ บาท รวมแพ็คเกจเครื่องดื่ม

เด็กอายุระหว่าง 13-19 ปี ท่านละ 2,400++ บาท

เด็กอายุระหว่าง 7-12 ปี ท่านละ 1,800++ บาท

ห้องอาหารรอสซินีส์ ห้องอาหารที่ได้รับรางวัลมิชลิ นเพลท หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ เชฟเกตาโน่ พาลุมโบ้ ขอนำเสนอเมนูอาหารอิตาเลียนเลิ ศรสเสิร์ฟพร้อมไวน์จาก “PrimoVino by Rossini’s” ท่ามกลางบรรยากาศสไตล์ทัสคันวิ ลล่า ประเทศอิตาลี ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.30 น.

หากคุณชื่นชอบอาหารไทย พลาดไม่ได้กับเมนูไทยร่วมสมั ยของเชฟกฤช ที่เบซิล มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “เดิมๆ… แต่แตกต่าง” SAME SAME BUT DIFFERENT พร้อมเลือกคอร์สเมนูอาหารไทยร่ วมสมัย ที่มีให้เลือกทั้ง 7 คอร์ส และ 9 คอร์ส หรือจะเลือกทางเป็นเซ็ทเมนู 5 คอร์ส ก็ไม่ว่ากัน

ชุดเมนูคลาสสิก 5 คอร์ส ราคาท่านละ 1,750++ บาท สำหรับเด็กราคาท่านละ 975++ บาท

เซ็ทอาหารไทยร่วมสมัย 7 คอร์ส ราคาท่านละ 1,750++ บาท

เซ็ทอาหารไทยร่วมสมัย 9 คอร์ส ราคาท่านละ 1,950++ บาท

พบกับอลังการบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวั นและมื้อค่ำที่ห้องอาหารออร์คิด คาเฟ่ อิ่มอร่อยไม่อั้นกับเหล่ าบรรดาหอยนางรมสดใหม่ หอยแมลงภู่ กุ้งแม่น้ำ ปลาแซลมอน เนื้อติดซี่ โครงจากประเทศออสเตรเลีย ชีส มุมขนนมหวาน และอีกมากมายตั้งแต่เวลา 12.00 – 15.00 น. และมื้อค่ำตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.30 น.

ราคาท่านละ 2,200++ บาท (ไม่รวมเครื่องดื่ม) หากรวมแพ็กเกจเครื่องดื่ม ราคาท่านละ 3,700++ บาท

เด็กอายุระหว่าง 13-19 ปี ท่านละ 1,500++ บาท (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

เด็กอายุระหว่าง 7-12 ปี ท่านละ 1,100++ บาท (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

ฉลองวันคริสต์มาสแบบเก๋ไก๋ที่บา ร์สุ ดื่มด่ำกับเครื่องดื่มหลากสีกั บแพ็คเกจ Fab Five พร้อมเมนูทานเล่นตามใจชอบ ราคาเพียง 1,000++ บาท เท่านั้น พร้อมฟังดนตรีสด ตั้งแต่เวลา 21.00 น. จนถึงเที่ยงคืน

ดีไอดี – ไดน์ อิน เดอะ ดาร์ค ชวนคุณและเพื่อนมาเปิ ดประสบการณ์ในการรั บประทานอาหารสุดพิเศษค่ำคืนวั นคริสต์มาส ด้วยรีวิวเร็ท 5 ดาว พร้อมการันตีความอร่อยมากกว่า 400 รีวิว เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลองเซอร์ ไพรส์คริสต์มาสเมนูพร้อมสปาร์ คกลิ้ง ไวน์ ราคาท่านละ 1,950++ บาท และเด็กอายุระหว่าง 13-19 ปี ท่านละ 1,450++ บาท นอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่ งจะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิผู้ พิการทางสายตาแห่งประเทศไทย

หรือให้พ่อครัวตัวจิ๋ว “Le Petit Chef” สรรค์สร้างเมนูคริสต์มาสสุดพิ เศษ ด้วยการผสมผสานระหว่าง สไตล์ French Cuisine with Thai Twist ไม่ว่าจะเป็นเมนู ปูสีน้ำเงินและสลัดหอยเป๋าฮื้อ กุ้งล็อบสเตอร์ครึ่งตัวและสเต็ กเนื้อสันนอกออสเตรเลีย

รอบดินเนอร์ 2 รอบ เวลา 18.30 น. และ 20.30 น.

เมนู 6 คอร์ส ราคาท่านละ 4,500++ บาท (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรื อสำรองที่นั่ง โทร 02 649 8368 หรืออีเมล [email protected]

สามารถจองออนไลน์เพื่อรับสิทธิ พิเศษได้ที่ https:// sheratongrandesukhumvit- onlinestore.com