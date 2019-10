FARM to TABLE HIDEOUT คาเฟ่ Homemade สไตล์ Organic – A Cuisine

FARM to TABLE HIDEOUT คาเฟ่ Homemade สไตล์ Organic

ช่วงนี้ใคร ๆก็หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันแล้ว ดังที่ว่า “You are what you eat” ดังนั้นเราก็ควรจะเลือกสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายเราจริงไหมคะ วันนี้ A Cuisine เลยจะขอนำเสนอร้าน สไตล์คาเฟ่โฮมเมด บรรยากาศดี ๆน่านั่ง ย่านปากคลองตลาด ที่ใช้วัตถุดิบออร์แกนิก จากฟาร์มที่เชียงรายกันค่ะ

โดยที่ FARM to TABLE HIDEOUT ถือเป็นอีกสาขาหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากสาขาเก่า ที่เป็นคาเฟ่เล็ก ๆตรงหัวมุมถนนอัษฎางค์ ติดฝั่งคลอง ที่ชื่อว่า FARM to TABLE Organic café โดยนอกชื่อที่สื่อถึงวัตถุดิบต่าง ๆที่มาจากฟาร์มแล้ว พิกัดที่ตั้งก็ลึกลับไม่แพ้กัน เพราะร้านซ่อนอยู่ในซอยเล็ก ๆ ในตลาดยอดพิมาน สมชื่อ HIDEOUT จริง ๆนั่นแหล่ะ

แต่ไม่ว่าทางจะลึกลับขนาดไหน พอมาถึงหน้าร้าน จะรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่แตกต่างจากรอบข้างโดยสิ้นเชิง ทั้งหน้าร้านที่ตกแต่งตามทางไปด้วยต้นไม้ กับตัวร้านที่ถูกรีโนเวทจากบ้านในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งยังคงความคลาสสิกเอาไว้ พร้อมเพลงสบาย ๆเหมาะกับการนั่งชิว ๆ ซึมซับรับบรรยากาศ

บรรยากาศ

บรรยากาศหน้าร้าน

บรรยากาศภายในร้าน

จากที่บอกไปแล้วว่าร้านนี้เป็นคาเฟ่สไตล์โฮมเมดที่เน้นวัตถุดิบออร์แกนิก ที่มาจากฟาร์ม ซึ่งความพิเศษอยู่ตรงที่เมนูต่าง ๆนั้น ได้ถูกครีเอทออกมาได้อย่างน่าสนใจมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม โดยเฉพาะเมนูไอศกรีมเจลาโต้ ที่นำมาประยุกต์จับคู่กับขนมไทย ต้องบอกเลยว่าที่นี่เค้าใส่ใจกับทุกเมนูจริง ๆค่ะ ^^

อย่างเมนู Roasted Chicken Salad สลัดไก่อบ (ราคา 112 บาท) ไก่นุ่ม ๆกับผักสลัดที่เหมือนยกมาทั้งสวน กับน้ำสลัด แบบโฮมเมด ใครที่ชอบอะไรคลีน ๆ น่าจะถูกใจมนูนี้นะคะ สดทุกอย่างค่ะ น่าทานมาก ๆ หรือจะเป็นเมนูข้าวอย่าง Fried Red Curry x Pork & Prawn x Rice ข้าวหมูกุ้งผัดพริกขิงไข่เค็ม (ราคา112 บาท) ก็รสนัวไม่แพ้กัน รสไข่เค็มกับพริกขิงเข้ากันมาก ๆ เสิร์ฟมาพร้อมกับผักอีกเช่นเคย ^^

เมนูสลัดไก่อบ

เมนูข้าวหมูกุ้งผัดพริกขิงไข่เค็ม

พอดีไปช่วงที่ยังอยู่ในเทศกาลกินเจ ทางร้านเลยมีเมนูเจ ๆ อย่าง Braised Vegetarian Soup กระเพาะปลาเจด้วย (ราคา 112 บาท) ต้องบอกเลยว่ามีอะไรใส่มาหมด ทั้ง เห็ดหอม เห็ดเข็มทอง ข้าวโพดอ่อน แครอต ดอกไม้จีน … รสกลมกล่อมมาก ซดตอนร้อน ๆกำลังดีเลยค่ะ

เมนูกระเพาะปลาเจ

ส่วนเครื่องดื่มก็มีทั้งร้อนและเย็น โดยสั่งเป็น เมนูมะนาวอัญชันลาเวนเดอร์โซดา Lime + Butterflr Pea + Lavender + Soda (ราคา 83 บาท) เครื่องดื่มไทย ๆสีสวย ๆ สดชื่น ๆ ส่วนเมนูชาร้อน ๆ ก็เลือกเป็นชาเอิร์ลเกรย์โรส Hot-STRAIGHT (ราคา 83 บาท) เสิร์ฟเป็นกา มาพร้อมกรอบรูปที่ใช้เป็นถาดรอง ไอเดียดีสุด ๆ

เมนูเครื่องดื่ม

แล้วก็มีกาแฟลาเต้ร้อน Hot – Caffé Latte (ราคา 68 บาท) ลาเต้รสนุ่ม หอม กับสัมผัสจากถ้วยเซรามิค ที่เลือกใช้แบบขอบหนา-มน ให้เข้ากับรสละมุนของลาเต้ เรียกได้ว่าใส่ใจในทุกรายละเอียดจริง ๆค่ะ

เมนูกาแฟลาเต้ร้อน

สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุด กับเมนูของหวานที่ขึ้นชื่อของที่นี่ ขนมข้าวตอกตั้ง + เจลาโต้ Thai Coconut Rice Dumpling + Gelato (ราคา 142 บาท) ต้องบอกก่อนเลยพนักงานที่นี่จะคอยแนะนำการจับคู่รสชาติของเจลาโต้ กับขนมต่าง ๆให้ ว่ารสอะไรควรทานคู่กับเมนูไหน โดยเมนูนี้เลือกเป็น เจลาโต้รสงาดำถั่วเหลือง Black Sesame x Kinako มีความชอบตรงที่เค้าเสิร์ฟข้าวตอกตั้งแบบเป็นถ้วยเล็ก ๆน่ารัก แถมยังปั้นแบบสด ๆ ร้อน ๆ เวลาตักกินสลับกับไอศกรีม ต้องบอกเลย ว่าเข้ากันสุด ๆ

เจลาโต้รสต่าง ๆ

เมนูขนมข้าวตอกตั้ง + เจลาโต้รสงาดำถั่วเหลือง

แล้วก็ยังมีเมนูขนมกล้วย/ฟักทอง + เจลาโต้ Thai Dessert Banana/Pumpkin cake + Gelato (ราคา 82 บาท) โดยเมนูนี้เลือกทานกับเจลาโต้รส โฮจิฉะ (ชาเขียวคั่ว) Roasted Green Tea (Hojicha) แอบบอกว่าเห็นถ้วยเล็ก ๆแบบนี้ แต่ปริมาณไม่เล็กนะคะ 55 เขาจัดเต็มทั้งขนมกล้วยฟักทองออกมาในรูปดอกไม้น่าทานมาก ๆ แถมนุ่มสุด ๆ เข้ากันกับกลิ่นหอมของโฮจิฉะมาก เป็นปลื้มค่ะ

เมนูขนมกล้วย-ฟักทอง + เจลาโต้รสโฮจิฉะ

แล้วนอกจากนี้ ทางร้านยังมีเมนูน่าสนใจอีกเพียบ เช่น อาหารอย่าง ข้าวไก่อบเสาวรส (112 บาท) ข้าว + แกงคั่วกุ้งใบชะพลู (122 บาท) ข้าวหมูกุ้งผัดพริกขิงไข่เค็ม (112 บาท) ข้าวพะแนงไก่ลิ้นจี่ (112 บาท) เครื่องดื่มอย่าง อัฟโฟกาโต้ (108 บาท) กาแฟเฟรนช์เพรส (88/98 บาท) แบล็ค/กรีนซิตรัส (98/108 บาท) และของหวาน เช่น เจลาโต้น้ำเต้าหู + เครื่อง (72 บาท) ถั่วแปบ 3 อย่าง (62 บาท) เค้กมะตูม + เจลาโต้ (122 บาท) คุกกี้ข้าวตอก + เจลาโต้ (72 บาท) ครับเบิ้ลกระเจี๊ยบแดง + เจลาโต้ (122 บาท) ขนมกลีบลำดวน + เจลาโต้ (72 บาท) และอื่น ๆอีกเยอะแยะมากมายค่าาาา โดยที่เมนูของทางร้านจะสลับ ปรับเปลี่ยนไปให้เข้ากับช่วงของวัตถุดิบนั้น ๆ ซึ่งบางเมนู ไปแล้วก็อาจจะไม่เจอน้าาาา

ไว้ใครว่าง ๆผ่านมาแถวนี้ หรือตั้งใจแวะมาก็อยากแนะนำให้ลองมาแวะทานที่ร้านนี้กันนะคะ เพราะเมนูเค้าใส่ใจทั้งวัตถุดิบและการครีเอทเมนูมาก ๆเลยค่ะ

FB : FARM to TABLE HIDEOUT

พิกัด (ถ้ามาเป็นครั้งแรก แนะนำให้เปิด Google Map มาเลยค่ะ ^^)

15 ซอย ท่ากลาง แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

เวลาทำการ 10.00 น. – 21. 00 น. (หยุดทุกวันพุธ)

โทร: 02-004-8771