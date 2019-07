El Tapeo – Spanish Eatery and Wine Bar ร้านอาหารสเปนรสเลิศ ย่านทองหล่อ

A Cuisine จะพาคุณมาสัมผัสวัฒนธรรมการกินและรสชาติอาหารของประเทศสเปนแบบดั้งเดิม กับร้านอาหารสุดชิคชื่อว่า “ El Tapeo – Spanish Eatery and Wine Bar” (เอล ทาเปโอ สแปนิช อีเทอร์รี่ แอนด์ ไวน์ บาร์) ในบรรยากาศอบอุ่น ในย่านทองหล่อ แบบไม่ต้องบินไกลถึงสเปนก็ได้ลิ้มรสความอร่อยพร้อมดื่มด่ำไวน์เลิศรสที่เข้ากันกับรสชาติอาหารได้อย่างลงตัวจะน่าสนใจขนาดไหนตามแอดมาสัมผัสเลยค่ะ

El Tapeo – Spanish Eatery and Wine Bar (เอล ทาเปโอ สแปนิช อีเทอร์รี่ แอนด์ ไวน์ บาร์) เป็นทั้งร้านอาหารและบาร์ของประเทศสเปน ที่เรียกว่า ทาเบรน่าส์ (Tabernas) ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างบาร์และร้านอาหารเข้าด้วยกัน เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มและการทานอาหารไปพร้อมๆ กัน เป็นสถานที่ไว้นัดสังสรรค์ระหว่างเพื่อนฝูง ได้ทั้งในแบบเคาร์เตอร์บาร์หรือโต๊ะอาหารแบบดั้งเดิม ให้เลือกได้ตามใจ การตกแต่งในร้านก็จะเป็นสไตล์บาร์แบบในสเปนพร้อมเปิดเพลงเบาๆ ได้บรรยากาศนั่งชิวๆ โดยแท้เลยค่ะ

ส่วนเมนูอาหารแน่นอนว่าที่นี่เค้าเสิร์ฟอาหารสไตล์สแปนนิช โดย เชฟ Joseba Jimenez (โยเซบา ฆิเมเนส) พ่อครัวใหญ่มากประสบการณ์กว่า 30 ปี ของที่นี่ทำการรังสรรค์ความอร่อยให้กับเมนูอาหารมื้อพิเศษของคุณได้อิ่มอร่อยกัน และมีเครื่องดื่มที่มาดื่มคู่กับอาหารอีกมากมายหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็น ไวน์รสชาติดี ที่คุณสามารถเลือกเป็นแก้วหรือเป็นขวดก็ได้ตามใจ และสำหรับผู้ที่ชอบดื่มค็อกเทลที่นี่ก็มีเมนูหลากหลายให้เลือกด้วยเช่นกัน

เราไปเริ่มสัมผัสความอร่อยกับเมนูเรียกน้ำย่อยเมนูแรกกันเลยค่ะ เริ่มที่ Tabla Mixta ในชุดนนี้ก็จะมีทั้ง แฮมอิเบริโก้ ไส้กรอกโซริโซ่อิเบริโก เด เบโยต้า และไส้กรอกซาลชิช่อน อิเบริโก เด เบโยต้า และบลูชีส มาชุดใหญ่มากค่ะ ทานคู่กับขนมปังอร่อยเข้ากันมากค่ะ ชีสอร่อยมากรสกลมกล่อมดีงามจริงๆ

มาที่เมนูถัดมา Cava Noche Dai Brut Nature, NV ในเซตนี้รวมความอร่อยไว้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น เมนูมูสตับเป็ด พร้อมน้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลดำ (Duck liver pate with truffle oil) ซึ่งรสชาติเข้มข้น อร่อย เมนูหอยแมลงภู่หมักน้ำส้มสายชูเอสกาเบเซ่ (Mussels marinated in “escabeche”) เมนูเบอร์เกอร์ชาโคลปลาหมึกทอด สอดไส้ซอสอาอิโอลีวาซาบิ เสิร์ฟพร้อมโฮมเมดมันฝรั่งทอด (Calamari Burger) อันนี้ดีงามมาค่ะบอกเลยมันฝรั่งทอดคือเคี้ยวเพลินหยุดไม่อยู่ หลายคนที่มาที่นี่คือต้องสั่ง เป็นมันฝรั่งที่รสชาติอร่อยไม่อมน้ำมันเลยค่ะเพราะเค้าทอดแบบสดใหม่จริงๆ และเมนูสุดท้ายในเซตนี้ที่แอดได้สัมผัสคือ แฮมอิเบริโก้เสียบไม้กับเมล่อน (Iberico ham and nelon skewer) เป็นการผสมผสานระหว่างคาวหวานได้อร่อยเลยค่ะ

เมนูถัดมา Torrello Malvarel.lo,2016 เป็น เมนูสลัดเป็ดรมควัน เสิร์ฟพร้อมกับอโวคาโด มะเขือเทศและทับทิม ราดด้วยซอสส้ม (Duck and avocado Salad) จานนี้ห้ามพลาดเลยค่ะเพราะเนื้อเป็ดดีมากทานคู่กับอโวคาโดราดซอสรสเปรี้ยวนิดๆ อร่อยกลมกล่อมเข้ากันมากทานคู่กับไวน์รสดีสักแก้วฟินมากค่ะ

เมนูมะเขือม่วงย่างในซอสมะเขือเทศ สไตล์แคว้นบาสก์ เสิร์ฟพร้อมกับมะเขือเทศสด ชีสอิดิอาซาบาล และแอนโชวี (Roasted Basque-style aubergine) มะเขือม่วงอบพร้อมซีสท็อปปิ้งด้วยปลาแมคเคอเรลตัวเล็กพอดีคำ อร่อยกลมกล่อมมากค่ะ

เมนูกุ้งกระเทียมทอดในน้ำมันมะกอก (Garlic Prawns) เมนูนี้แอดแนะนอีกหนึ่งเมนูอร่อยเลยค่ะ วิธีทานให้เอาขนมปังจิ้มไปที่น้ำซอสและทานกุ้งและอื่นๆ ตามอร่อยครบรสจริงๆ จะออกเค็มๆ มันๆ อร่อยเลยค่ะ ต้องไปลองนะคะ

เมนูซีฟู้ดคร็อกเก้ (Seafood croquettes) ลักษณะเป็นแป้งกลมๆ ทอด ภายในสอดไส้ซอสรสเข้มข้นและซีฟู้ด รสอร่อยกรอบนอกนุ่มในทานเพลินเชียวค่ะ