แซ่บลืมกับอาหารอีสานระดับพรีเมียม ณ ห้องอาหารพระยา คิทเช่น แฟนพันธุ์แท้อาหารอีสานพลาดไม่ได้ ห้องอาหารพระยา คิทเช่น โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ พร้อมเสิร์ฟอาหารอีสานเกรดพรีเมียมรสจัดและซีฟู้ด 12 ชนิด ทุกวันพฤหัสบดีมื้อค่ำ ตลอดเดือนกรกฎาคม และสิงหาคมนี้

เหล่าบรรดาเชฟมากฝีมือจากห้องอาหาร พระยาคิทเช่น นำทีมโดยเชฟสมคิด เกตุแก้ว เชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสอาหารอีสานเกรดพรีเมียม ทุกเมนูปรุงด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อวากิวเสื้อร้องไห้ น้ำตกซี่โครงแกะ ลาบทูน่า และปลากะพงลุยสวน แล้วอย่าลืมจกข้าวเหนียวสัญลักษณ์ของภาคอีสานเคียงไปด้วยเพิ่มความฟินให้กับจานอีสานของคุณ และเผื่อท้องไว้สำหรับอาหารทะเลสดใหม่ตามฤดูกาล 12 ชนิดบน ซีฟู้ดวอลล์ (Seafood Wall) อาทิ กุ้งแม่น้ำ กั้งกระดาน ปูม้า หอยแมงภู่ และปลาหมึกให้เลือกใส่หม้ออวยสีสดใส เพื่อนำไปให้เชฟปรุงสดไม่ว่าจะเป็น ผัดผงกระหรี่ ผัดพริกไทยดำ ผัดกระเทียม หรือเผาได้ตามใจแบบไม่อั้น

The Isaan delicacies included in dinner buffet such as

Grilled Marinated Australian Wague Beef

Lamb Chop with Spicy Salad – “Naam Tok”

Tuna with Spicy Salad – “Laab”

Fried Sea Bass with Herbal Spicy Salad

ห้องอาหารพระยา คิทเช่น ชั้น 3 โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ ขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสความอร่อยของอาหารอีสานทุกมื้อค่ำวันพฤหัสบดี ตลอดเดือนกรกฎาคม และสิงหาคมนี้ในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ อิ่มไม่อั้น เพียงท่านละ 1,388++บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ 02 088 5666