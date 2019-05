เช็คอินแหล่งช็อป ชิม แชะ เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สุดยอดฟู้ดสโตร์ระดับโลกโฉมใหม่ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองผู้ชื่ นชอบการช็อปปิ้ งและทานอาหาร

เยือนแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุง! กับสุดยอดฟู้ดสโตร์ระดับโลกรูปโฉมใหม่ เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ที่ได้เนรมิตพื้นที่กว่า 6,500 ตารางเมตร ให้เป็นมากกว่าฟู้ดเดสทิเนชั่น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองผู้ชื่นชอบการช็อปปิ้งและทานอาหารอย่างคนรุ่นใหม่ หนุ่มสาวออฟฟิศ รวมถึงบรรดาคนผู้รักการทานอาหารสดใหม่ นั่งสรรสันต์นอกบ้านอย่างเหนือระดับภายใต้แนวคิด ‘TREAT YOUR CULINARY SENSES TO A NEW LEVEL OF SHOPPING AND DINING:เปิดรสสัมผัสใหม่ของคุณ สู่อีกระดับของการช็อปปิ้งและการรับประทานอาหารสไตล์เคาน์เตอร์บาร์

เมื่อเดินเข้ามาภายใน เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น 7ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จะพบกับดีไซน์การตกแต่งโฉมใหม่อันสะดุดตาที่ออกแบบมาเพื่อคนเมืองโดยเฉพาะ โดยได้ผสมผสานความหรูหราเข้ากับสไตล์สุดฮิปและความทันสมัยสไตล์โมเดิร์นและมินิมัลไว้ได้อย่างลงตัว เน้นโทนสีบรอนซ์คอปเปอร์รวมถึงใช้โครงเหล็ก และหินอ่อนเข้ามาเป็นกิมมิกในการดีไซน์ช่วยให้ความรู้สึกโล่งสบายขณะช็อปปิ้ง ซึ่งยังได้คัดสรรสินค้าคุณภาพเยี่ยมโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และสินค้าผัก-ผลไม้จากเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนที่ได้มาตรฐาน จากทั่วทุกมุมโลกมากกว่า 50,000 รายการ จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่กับ 17 โซนสินค้า ให้เลือกช็อปได้สะดวกสบายโดยประกอบด้วย 8 โซนไฮไลท์ ได้แก่ Dining Zone, Coffee Bar by Peter’s Coffee, CHEESE & COLD CUTS, PRODUCE, SNACK, Take Home, Thai Favouritesและ Wine Cellar

โดยตอนนี้ เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ก็ได้ฤกษ์เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการแล้ว ก่อนจะเข้าไปช็อป ชิม แชะ เช็คอิน จึงขอพาไปเยี่ยมชมบรรยากาศเรียกน้ำจิ้มกันหน่อยว่า แต่ละโซนเป็นอย่างไรบ้าง

เริ่มด้วย Dining at Central Food Hallสามารถดื่มด่ำรสชาติอาหารอย่างเพลิดเพลิน ท่ามกลางบรรยากาศที่ตกแต่งอย่างเรียบหรูลงตัวผสานการบริการเหนือระดับ (no service charge & corkage fee) ด้วยอาหารที่รังสรรค์จากเชฟมืออาชีพ พร้อมพนักงานเสิร์ฟอาหารถึงโต๊ะ ประกอบด้วย 5 เคาน์เตอร์บาร์ ได้แก่ MEDITERRANEAN BAR, OCEAN BAR, DELI BAR, GRILL BAR และ BEVERAGE BAR

MEDITERRANEAN BAR มีเส้นพาสต้าให้เลือกครบครัน จุดเด่นอยู่ที่เส้นพาสต้าทำสด เลือกซอส และท็อปปิ้งได้ตามใจชอบ หรือจะเป็นพิซซ่าสไตล์นิวยอร์คเลือกหน้าได้หลากหลายพร้อมทำสดใหม่ทุกถาดโดยเชฟประจำบาร์

OCEAN BAR คัดสรรวัตถุดิบสดๆ จากทะเลจากทุกมุมโลก ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการปรุงอาหารได้ตามต้องการด้วยกรรมวิธีของเซฟที่ดึงเอารสชาติของวัตถุดิบ ที่เต็มไปด้วยความสดใหม่จากทะเล

DELI BAR ครัวร้อนปรุงสดใหม่ทุกวันจากทีมเชฟมืออาชีพประจำเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์รับรองความสดใหม่ของวัตถุดิบและความหลากหลายของเมนูในแต่ละวัน ทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ เมนู Mongolian บนกะทะยักษ์สนุกไปกับการเลือกวัตถุดิบหลากหลาย จะซื้อกลับบ้านหรือทานที่ร้านหรือจะซื้อไปจัดปาร์ตี้ก็สะดวกสุด

GRILL BAR บาร์พร้อมเสิร์ฟอาหารจานร้อนสไตล์ปิ้งย่าง ปรุงสดใหม่ทุกจานอย่างพิถีพิถัน มีทั้งเนื้อสัตว์คัดเกรดพิเศษ เนื้อแกะ ซีฟู้ด เนื้อนำเข้าคุณภาพเยี่ยม Dry Aged Cape Grim Rib Eye และเนื้อของเราไม่ผ่านการแช่แข็งทำให้คงความสด รสชาติที่แท้จริง

BEVERAGE BAR บาร์เครื่องดื่มเก๋ๆ ของคนมีสไตล์ไว้จิบเครื่องดื่มเบาๆ ระหว่างวันหรือเติมความสดชื่นหลังเลิกงานเป็นไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ของหนุ่มสาวเออร์เบิร์นเพื่อพบปะสังสรรค์ แฮงท์เอ้าท์กันแบบชิลๆ

สำหรับคาเฟ่เลิฟเว่อร์ ที่เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ มีโซนกาแฟ 2 สไตล์ให้เลือกดื่มด่ำ เริ่มด้วย เซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ่ แบรนด์กาแฟระดับพรีเมี่ยมจากอิตาลีถูกใจคอกาแฟโดยเฉพาะเอสเพรสโซ่ที่คัดเลือกเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อราบิก้าและโรบัสต้าที่ดีที่สุด พิถีพิถันในการเพาะปลูกและใส่ใจในการดูแลทำให้ได้เมล็ดกาแฟที่ดีเป็นเมนูเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของร้านและอีกหนึ่งแบรนด์กาแฟ คือ Coffee Bar byPeter’s Coffee บาร์กาแฟจากเมล็ดพันธุ์ชั้นเยี่ยมโดย MR. Peter Weckström ผู้เชี่ยวชาญด้านสายพันธุ์เมล็ดกาแฟ มานานกว่า 20 ปีที่เดินทางไปแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพจากทั่วโลก จุดเด่นของ Peter’s Coffee ที่เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ จำหน่ายกาแฟคั่วบดสดใหม่หลากหลายสายพันธุ์ และเมนูกาแฟ Drip of the day

ในส่วนของชีสเลิฟเว่อร์ กับ CHEESE & COLDCUTS มากกว่า 500 ชนิดกว่า 600 รายการ ที่เป็นดั่งสวรรค์ของคนรักชีสและเนยแข็ง คัดสรรและนำเข้าชีสและเนยแข็งชั้นดีจากแหล่งผลิตทั่วทุกมุมโลก อาทิ ประเทศฝรั่งเศส อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น รวบรวมไว้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็น Tete de Moineผลิตใน10 หมู่บ้านเท่านั้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์, Garcia BarqueroManchegaชีสที่มีชื่อเสียงอย่างมาก จากประเทศสเปน, Cropwell Bishop Blue Stiltonที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากประเทศอังกฤษ

โซนผักและผลไม้ (PRODUCE ZONE) คัดสรรผัก ผลไม้พรีเมียมจากทั่วโลก โดยเฉพาะการสนับสนุนเกษตรกรไทย ที่นี่จะเป็นเดสตินั่นของคนรักทุเรียนและมะม่วงที่จะมีจำหน่ายทั้งสดและแปรรูปตลอดปี และอีกหนึ่งจุดเด่นของโซนนี้อยู่ที่เน้นการใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติสำหรับสินค้าผัก ผลไม้ออร์แกนิค

SNACKZONE ที่นี่เปรียบเหมือนสวรรค์ของคนรักขนมขบเคี้ยว ภายในโซนนี้มีสินค้าชื่อดังยอดนิยมจากทั่วโลกกว่า 3,000 รายการ อาทิ Venchi chocolate cigars, East Coast, Bakehouse biscuits

Take Home ศูนย์รวมร้านดังในตำนาน ร้านค้ายอดฮิตจากโซเชียล กว่า 40 ร้านที่สามารถซื้อกลับไปทานที่บ้าน หรือทานที่โซน Diningก็ได้ ซึ่งโซนนี้นับว่าเป็นไฮไลท์สำหรับคนที่ชอบตระเวนหาอาหารอร่อยรสเด็ดจากแหล่งดัง เพราะเพียงมาที่เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์คุณก็สามารถทานอาหารจากร้านดังทั่วไทยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียค่าเดินทางหรือยืนต่อแถวรอคิวนานซึ่งเสียเวลา อีกทั้งที่นี่ยังหมุนเวียนร้านดังใหม่ๆ เข้ามาให้ได้ทาน เพื่อไม่ให้รู้สึกเบื่อกันด้วยอาทิ

หมูปิ้งเฮียอ้วน คอนแวนต์ สีลม สัมผัสเนื้อหมูแน่น นุ่ม สุดอร่อย ทานง่าย แถมยังปิ้งร้อน พร้อมเสิร์ฟตลอดเวลา

สัมผัสเนื้อหมูแน่น นุ่ม สุดอร่อย ทานง่าย แถมยังปิ้งร้อน พร้อมเสิร์ฟตลอดเวลา ขนมปังเจ้าอร่อยเด็ด เยาวราช ไม่ต้องต่อคิวซื้อที่เยาวราชยามค่ำคืนอีกต่อไป เพราะที่นี่ยกมาให้ได้ชิมกันถึงที่ตั้งแต่ 10 โมงเช้า มาพร้อมกับเนื้อขนมปังแบบกรอบ นิ่ม และกรอบนอกนุ่มใน แถมยังไส้ทะลักเหมือนเดิม

ไม่ต้องต่อคิวซื้อที่เยาวราชยามค่ำคืนอีกต่อไป เพราะที่นี่ยกมาให้ได้ชิมกันถึงที่ตั้งแต่ 10 โมงเช้า มาพร้อมกับเนื้อขนมปังแบบกรอบ นิ่ม และกรอบนอกนุ่มใน แถมยังไส้ทะลักเหมือนเดิม ขนมจีบต้มเฮียเสก วัดกัลยาณมิตร คลองสาน อร่อยไปกับขนมจีบเจ้าดังสดๆ ร้อนๆ ที่ซื้อชิมก่อนดูหนังก็เลิศ

อร่อยไปกับขนมจีบเจ้าดังสดๆ ร้อนๆ ที่ซื้อชิมก่อนดูหนังก็เลิศ ลอดช่องวัดเจษฯ ลิ้มรสความหอมหวานอย่างฟินๆ ในบรรยากาศเย็นสบาย เอาใจแฟนลอดช่องกันโดยเฉพาะ

ลิ้มรสความหอมหวานอย่างฟินๆ ในบรรยากาศเย็นสบาย เอาใจแฟนลอดช่องกันโดยเฉพาะ น้อยเบเกอรี ยกมาทั้งเมนูเบเกอรี่หลากหลายที่มาพร้อมสูตรต้นตำรับให้แฟนๆ เบเกอรี่ได้ชิม ซึ่งเค้กนมฝอยทองลาวา ของเจ้านี้ไม่ควรพลาดเชียว

นอกจากนี้ยังมีร้านดังอย่าง อ้วนนะ หมูกรอบชาชู, คุณเรียมหมูทอด, คุณปุ๊กะหรี่ปั๊บ ตลาดน้อย, ขนมเบื้องไทยคุณดาว เทเวศร์ฯลฯ

Thai Favourite ศูนย์รวมสินค้าขึ้นชื่อของไทยที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ คัดสรรสินค้าดีเด่นในแต่ละภาคที่ผลิตโดยคนไทยเหมาะเป็นของฝากในทุกโอกาสซึ่งยังสร้างซิกเนเจอร์ให้คนรักขนมและชอบซื้อเป็นของฝากอีกด้วย เพราะเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ ได้เนรมิตด้านหลังของแพคเกจจิ้งเป็นรูปแผนที่ประเทศไทย และได้มาร์คสีเพื่อบอกว่า ขนมหรือสินค้านี้มาจากจังหวัดอะไร

Wine Cellar รวบรวมไวน์ชั้นเลิศจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงไวน์หายากที่ผลิตตั้งแต่ในปี 80 เป็นต้น รวมถึงให้บริการห้อง Wine Testing ที่ให้บริการแบบไพรเวทสำหรับคอไวน์ที่ต้องการเทสรสชาติไวน์กับเพื่อน และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องไวน์แบบเอ็กซ์คลูซีฟท่ามกลางไวน์หลากหลายชนิด กับผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ประจำร้าน

นอกจากนั้นยังมีโซนเบเกอรี่ที่อบสดใหม่ปราศจากไขมันทรานส์ โดยใช้แป้ง Bavarian flour ซึ่งเป็นแป้งที่ไม่ขัดสี นำเข้ามากจากบาวาเรีย ประเทศเยอรมันสินค้า และดอนคิว (DONQ) ร้านเบเกอรี่พรีเมี่ยมสัญชาติญี่ปุ่นสไตล์ฝรั่งเศสเปิดมานานถึง 108 ปี และสำหรับผู้ชื่นชอบความสวยงามและดูแลสุขภาพก็จะได้เพลิดเพลินกับโซนสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามที่คัดเลือกแบรนด์ดังและแบรนด์ยอดนิยมผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า พร้อมบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญและเชฟประจำเคาน์เตอร์บาร์ที่จะให้คำแนะนำ Digital Signage การเสนอContent ต่างๆ ผ่านจอแอลอีดีทั่วร้านกว่า 20 จุด และสแกนคิวอาร์โค๊ดตามจุดต่าง ๆ ภายในร้าน เพื่อรับ e-brochure ผ่านหน้าจอมือถือ

ร่วมสัมผัสประสบการณ์การช็อปปิ้งเหนือความคาดหมายกับสุดยอดฟู้ดสโตร์ระดับโลกโฉมใหม่ ที่นี่ที่เดียว เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.centralfoodhall.com