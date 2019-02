ถ้าพูดถึงมื้อดินเนอร์ที่แสนโรแมนติก หลายๆคนก็ต้องนึกถึง การดินเนอร์ริมหาดใต้แสงจันทร์ กันใช่ไหมคะ ยิ่งถ้าดินเนอร์มื้อนั้นได้เชฟมิชลิน ที่มีฝีมือการปรุงอาหารชั้นเยี่ยม มาปรุงเมนูพิเศษให้ด้วยละก็ ดินเนอร์คืนนี้ คงเป็นมื้อที่คุณจะต้องประทับใจไม่รู้ลืมแน่นอน และวันนี้เราจะพาไปสัมผัสกับดินเนอร์สุดเอ็กคลูซีฟ ระดับพรีเมี่ยมกับเชฟ อัทซิชิ ทาคาฮาชิ ไปพร้อมๆกัน กับงาน “Hua- Hin Powerful & Calm Journey Driven By Camry” ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท โดยธีมสำหรับงานในปีนี้ ทางโรงแรมได้เนรมิตพื้นที่ริมหาดให้เป็นบรรยากาศดินเนอร์สุดโรแมนติก มาร่วมลิ้มลองความอร่อยในครั้งนี้ด้วยคะ

ดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับเชฟมิชลินระดับ 2 ดาว อัทซิชิ ทาคาฮาชิ

บรรยากาศริมหาดผู้ที่มารังสรรค์อาหารญี่ปุ่นชั้นเลิศ โดยเชฟ อัทซิชิ ทาคาฮาชิ เป็นเชฟมิชลินระดับ 2 ดาว จากร้านคาชิวายะ สาขาฮ่องกง 3 ดาว ในเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถรักษาระดับมิชลินสตาร์ 3 ดาวให้คงอยู่ตลอดถึง 6 ปีเลยค่ะ

และปณิธานสำคัญของการปรุงอาหารญี่ปุ่นของ เชฟอัทซิชิ นั้นก็คือ “ต้องรักษามาตฐานเมนูอาหารให้เหมือนกับที่ญี่ปุ่น สร้างสรรค์เมนูตามฤดูกาลต่างๆให้ออกมาเป็นงานศิลปะ” โดยท่านจะพยายามคงรูปแบบเดิมของอาหารไว้ ตั้งแต่เรื่องรสชาติ วัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากโอซาก้า จนไปถึงเครื่องครัว ช้อน–ส้อม ถ้ามีเมนูไหนผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อย เชฟจะสั่งทำใหม่ในทันที เรียกได้ว่าท่านละเอียดและพิถีพิถันทุกขั้นตอนจริงๆ

เชฟอัทซิชิ ได้จัดสรรเมนูเอ็กซ์คลูซีฟให้ถึง 7 คอร์ส (บางเมนูเชฟจะเลือกสาเก ให้เราดื่มคู่เมนูอาหารด้วยคะ เพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติ) นำเสนอเมนูญี่ปุ่นผสมกลิ่นไอทะเล จากวัตถุดิบไฮไลท์ส่งตรงจากแหล่งท้องถิ่น เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศริมชายหาด เราไปดูกันเลยดีกว่าคะ ว่าวันนี้มีเมนูอะไรบ้างที่เราจะได้ลิ้มรสกัน

เริ่มต้นเมนูแรกกับเมนูเรียกน้ำย่อย (Appetizer) “Semi boiled tiger prawn with miso vinegar sauce” – เมนูนี้โดดเด่นด้วยกุ้งไซส์จัมโบ้ ที่แอดของบอกเลยคะว่าเนื้อกุ้งนั้นสด หวาน แน่น ดีจริงเชียว เสิร์ฟคู่กับไข่ปลาคาร์เวียร์ และเสริมรสด้วยซอสมิโสะเข้มข้น สูตรลับของเชฟอัทซิชิ แค่จานแรกก็ทำแอดลอยแล้วละคะ

มาต่อด้วยเมนูที่ 2 ที่ เชฟ อัทซิชิ ทาคาฮาชิ ภูมิใจนำเสนอมากๆ กับเมนูซุป (Soup) “Crabmeat ball with Shiitake mushroom in light broth” – เมนูนี้เป็นซุปปูและเห็ดชิตาเกะ (เชฟแอบกระซิบว่าใช้เวลาเคี่ยวอยู่นานพอดูเลยคะ) น้ำซุปรสอร่อยหอมหวาน จากปูสดๆ และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลัษณ์เฉพาะตัว จากสาหร่ายคอมบุที่อิมพอร์ตจากญี่ปุ่น ซดซุปร้อนเคล้ากับ Crabmeat ball (ลูกชิ้นปู) ที่ละลายในปาก ฟินมากเลยคะ

เมนูที่ 3 ชุดซาชิมิ (Sashimi) “Catch of the day with special soya sauce and plum puree” -ที่มีทั้งปลาทูน่าที่สดและมันอร่อย พร้อมปลาเนื้อขาวรสละมุน และ หมึก เนื้อเด้ง ทั้งหมดทานคู่กับซอสที่เชฟภูมิใจนำเสนออีกเช่นกัน โดยมีให้เลือกลิ้มลอง 2 ซอสด้วยกัน คือ soya sauce (ซอสถั่วเหลืองปรุงพิเศษสูตรลับของเชฟ มีรสเค็ม เจือหวาน กลมกล่อม) และ plum puree (น้ำซุปข้นบ๊วย รสเปรี้ยวอมหวานกำลังดี)

เมนูที่ 4 ซูชิ (Sushi) “Marinated bamboo sprout, mackerel sushi and octopus with miso” – ซูชิหน้าปลาซาบะ พร้อมเป๋าฮื้อ ใหญ่เต็มคำ จานนี้มีหมึกราดมิโซะ และหน่อไม้ปรุงรส มาให้ทานแกล้มด้วย จึงทำให้เราได้รสชาติที่แปลกใหม่ มีความละมุนลิ้น ซึ่งต่างไปจากการทานซูชิธรรมดาที่เรามักทานคู่กับซอสถั่วเหลืองและวาซาบิ

เมนูที่ 5 เมนูย่าง (Grill) “Grilled tilefish topped with sea urchin” – ปลาไทล์และหอยเม่นย่าง หอมๆ หอมกลิ่นย่างอ่อนๆ ตัวหอยเม่นช่วยเพิ่มความมันให้กับปลาไทล์ได้ดีจริงๆคะ

เมนูที่ 6 เมนูจานหลัก (Meal) “Cooked rice with scallop, Shiitake mushroom and dried shrimp” – ปิดท้ายเมนูอาหารคาวจากเชฟ อัทซิชิ ทาคาฮาชิ ด้วยข้าวอบทรงเครื่องใส่หอยเชลล์และเห็ดหอมสด ยกมาเสิร์ฟร้อนๆ กลิ่นหอม จานนี้ให้รสชาติอ่อนๆตามต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ๆ ช่วยให้เราอิ่มท้องได้ดีเลยคะ

ปิดท้ายด้วยเมนูของหวาน (Dessert) ทั้ง 2 เมนู คือ “Japanese sweets by Japanese Mugwort” ขนมต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ๆ ประกอบด้วยแป้งห่อที่ใส่ชาเขียวหอมๆ และสอดไส้ด้วยถั่วแดงกวนที่หวานอ่อนๆ ทานคู่กับชาเขียวมัชฉะที่เข้มข้นสุดๆ เมนูนี้รับรองเลยว่าถูกใจคอชาเขียวอย่างแน่นอน

และอีกหนึ่งเมนูของหวานกับ “Fruits with jelly Sauce” คล้ายๆฟรุตสลัด เมนูนี้มีกลิ่นของน้ำผึ้งเป็นเอกลักษณ์ แต่ไม่หวานมาก เพราะเชๆเลือกใช้ผลไม้รสเปรี้ยวมาช่วยตัดรส เช่น สับปะรด บลูเบอร์รี่ มะละกอ ทานคู่กับ jelly Sauce เนื้อสัมผัสคล้ายครีมให้รสนุ่มละมุน เป็นการปิดท้ายมื้ออาหารที่น่าประทับใจจริงๆคะ

สำหรับใครที่อยากจะมาสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ แบบนี้บ้าง ก็สามารถติดตามกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท ได้ทาง www.intercontinental.com/huahin นะคะ