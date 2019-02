พบกับ Richard Toix เชฟมิชลินสตาร์ บินตรงจากฝรั่งเศส ณ ห้องอาหาร เดอะ รีเฟล็กซ์ชั่นส์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562

พบกับ Richard Toix เชฟมิชลินสตาร์ บินตรงจากฝรั่งเศส มารังสรรค์เมนพิเศษมื้อกลางวันและค่ำ ณ ห้องอาหาร เดอะ รีเฟล็กซ์ชั่นส์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562

เชฟ Richard Toix ชาวฝรั่งเศส จากร้านอาหารมิชลินสตาร์ Passions et Gourmandises ในเมืองปัวตีเย (Poitiers) ประเทศฝรั่งเศส บินตรงมาเป็นเชฟรับเชิญ และรังสรรค์เมนูพิเศษทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร เดอะ รีเฟล็กซ์ชั่นส์, โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562

เซ็ทมื้อกลางวัน เวลา 12.00-14.00 น.

3 คอร์ส ราคา 1,500++ บาท / 2,400++ บาท รวมไวน์แพร์ริ่ง | 5 คอร์ส ราคา 2,000++ บาท / 3,500++ บาท รวมไวน์แพร์ริ่ง

เซ็ทมื้อค่ำ เวลา 18.00 – 22.30 น.

7 คอร์ส ราคา 3,600++ บาท / 5,200++ บาท รวมไวน์แพร์ริ่ง | 9 คอร์ส ราคา 4,200++ บาท / 5,900++ บาท รวมไวน์แพร์ริ่ง

เชฟ Toix ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายรวมถึงรางวัล Large Table จาก Chateaux & Hotels Collection และหมวก 3 ใบ (3 toques) จาก Gault & Millau guide นอกจากนั้นร้านอาหาร Passions et Gourmandises ของเขาในเมืองปัวติเยร์ ประเทศฝรั่งเศสนั้นได้รับดาว 1 ดวงจากมิชลินไกด์ อีกด้วย

หลังจากร้านอาหารของเขาประสบความสำเร็จมานานหลายปี เชฟ Richard Toix และลอร่า ภรรยาเขา ได้ติดสินใจขายกิจการไปเมื่อปีที่แล้ว เพื่อหาโอกาสใหม่ ๆ ในเอเชีย ซึ่งโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล นั้นเป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการเริ่มต้นของพวกเขา

เมนูที่เชฟ Toix จะรังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้ ได้แก่ คาร์ปาชโช่กุ้ง (shrimp carpaccio), ราวิโอลี่ฟัวกราส์ + เสาวรส (foie gras ravioli with passion fruit), เนื้อปลากระบอก + กบ + ดอกบัว (red mullet with frog and lotus) และเนื้อเป็ดทาจีน (duck from the tajine)

สมาชิกผู้ถือบัตร แมริออท บอนวอย รับส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนด

สมาชิก แอทธินี คลับ และ คลับ แมริออท รับส่วนลด 20%

กรุณาสำรองโต๊ะล่วงหน้า ที่ 02 650 8800 หรืออีเมล: [email protected]

หรือที่เว็บไซต์: www.theatheneehotel.com และ theluxurycollection.com/theatheneehotel

เดอะ รีเฟล็กซ์ชั่นส์

มื้อกลางวัน: อังคาร-ศุกร์ เวลา 12.00-14.00 น.

มื้อค่ำ: อังคาร-เสาร์ เวลา 18.00-22.30 น. (ครัวปิดเวลา 22.30 น.)