สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก กับ วาเลนไทน์ดินเนอร์เซ็ท 5 คอร์ส อาหารเลิศรส จองด่วน!

วันวาเลนไทน์ มาถึงอีกปี คู่รักหลากหลายคู่ก็ต่างมีของขวัญ มีเซอร์ไพรส์หวานๆ ซึ้งๆ ให้กันจนหลายคนที่เป็นคนโสดนั้นอิจฉากันเป็นแถว ซึ่งแอดก็ตาร้อนเช่นกัน แต่ต้องตอกย้ำความหวานให้กับคู่รักเพิ่มขึ้นด้วยการแนะนำห้องอาหารสุดโรแมนติกและอาหารอร่อยๆ เผื่อว่าวาเลนไทน์นี้จะพาคนรักไปสวีทหวานกัน ซึ่งจะมีเพียงวันเดียวเท่านั้นนะเธอ…

วันนี้แอดเลยไม่พลาดที่จะมาแนะมื้ออร่อยเป็นดินเนอร์แสนวิเศษสุดคุ้ม CELEBRATE LOVE ณ ห้องอาหาร ทาปาส วิโน่ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท กับเมนูดินเนอร์เซ็ท 5 คอร์ส ที่เชฟได้พิถีพิถันออกแบบเมนูสุดพิเศษให้คุณเซอร์ไพร์คู่รักแบบอร่อยจัดเต็มและอร่อยด้วยรับรองว่าไม่ผิดหวัง

โดยเริ่มต้นมื้ออาหารด้วย Amuse Bouche Bread and Pesto เปิดมาด้วยเมนูขนมปังสองสีอร่อยๆ ที่อบมาร้อนๆ ทากระเทียมขูดกับน้ำมันมะกอก รสชาติเผ็ดนิดๆ เมนูนี้แอดนแนะนำเลยจ้า อร่อยมากๆ ชอบความกรอบนอกนุ่มในของขนมปังเข้ากันกับรสเผ็ดซ่าของกระเทียมสดขูด อยากจะขอเพิ่มเลยทีเดียวเชียว กับจิบสปาร์คกลิ้งไวน์ อร่อยเข้ากันสุดๆ

ตามมาด้วย Assorted Cold Cuts & Cheese ชีส และโคคัทนานาชนิด ทานคู่กับผักดองอร่อยหลากรสชาติเปิดต่อมความอยากอาหารเพิ่มขึ้นเลยค่ะ และต่อด้วย เซตเมนูนานาชนิด ที่คุณจะได้แชร์กับคนรักของคุณ ไม่ว่าจะเป็น เมนู Patatas Bravas with Garlic Aioli เมนู Spanish Meat Ball with Smokey Tomato Sauce เมนู Tiger Prawn with Chili & Garlic เมนู Gazpacho Chilled Andalusian Soup และเมนู Caramelized Onion Tart with Anchovies ให้คุณเลือกได้ตามใจ

เมนู Lobster filled Pasta with Lobster Consommé พาสต้ากุ้งล็อบสเตอร์ และเมนู Lamb Tenderloin with Herbal Jus Purple Mash Potatoes and Green Asparagus แกะเนื้อนุ่มกับสเต็กปลาค็อดเป็นจานหลักที่อร่อยมาก เนื้อแกะนั้นไม่มีกลิ่นคาวเลย เชฟทำออกมาได้ดีเลยทีเดียว

และปิดท้ายด้วยเมนูขนมหวานที่จะมาเติมความหวานให้มากขึ้นด้วยของหวานที่แสนอร่อย ซึ่งมีหลายเมนูในจาน อาทิ เมนู Chocolate Cherry Bonbon เมนู Apricot & Rosemary Homemade Ice Cream เมนู Raspberry Macaron เมนู Pistachio Financier แต่ละเมนูบอกเลยว่าอร่อยเหมาะกับคู่รักสุดๆ

นอกจากคุณและคู่รักได้ทานอาหารที่อร่อยแล้ว ยังจะได้เติมเต็มกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกด้วยห้องครัวแบบเปิดโล่ง พร้อมฟังดนตรีเพลงอะคูสติกระหว่างมื้ออาหารในวันวาเลนไทน์กับคู่รักของคุณ ในราคาเพียงคู่ละ 3,900++ บาทสุทธิ สำหรับ 2 ท่าน พร้อมรับฟรีสปาร์คกลิ้งไวน์ 1 แก้ว และดอกไม้ไว้สำหรับคู่รักอีกด้วย รีบจองกันนะจ๊ะเพราะว่ารับจำนวนจำกัดจ้า

วัน: วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา: 18.00น. – 23.00น

ร้านอาหาร: ทาปาส วีโน่ ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท

ราคา: 3,900++ (4,590เนท) รับฟรีสปาร์คกลิ้งไวน์ 2 แก้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-204-4075

เว็ปไซด์: ลิงค์สำหรับจองลดสูงสุด 20% https://bit.ly/2HDEtMy

โดย Admin Pakkimji

