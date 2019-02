ร่วมฉลองและบอกรักคนพิเศษของคุณในวันแห่งความรัก โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล เชิญคุณร่วมฉลองวันวาเลนไทน์และบอกรักคนพิเศษของคุณในมื้ออาหารสุดแสนโรแมนติค ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์นี้

ห้องอาหารรอสซินีส์ – เซ็ทเมนู “You & Me” ในวันวาเลนไทน์

ดื่มด่ำไปกับเมนูอาหารสุดแสนโรแมนติคที่เชฟเกตาโน่ พาลุมโบ้ พ่อครัวใหญ่ประจำโรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท รังสรรค์เมนูอาหารสุดพิเศษเอาใจคู่รักในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคแบบยุโรปของห้องอาหารรอสซินีส์ประหนึ่งกำลังรับประทานอาหารอยู่ที่เมืองทัสคานี เพลิดเพลินไปกับอามูส บุชหรือของกินเล่นอย่าง pearl oyster ice cream – ไอศครีมไข่มุกหอยนางรม อิ่มอร่อยกับเมนูจานเด่นในเมนู “You” อาทิ pan fried foie gras with a crab biscuit and rubarb – ฟัวกรา เสิร์ฟพร้อมกับบิสกิตปูและรูบาร์บ ตามด้วย grilled Wagyu beef tenderloin with goat cheese, potatoes and horseradish purée – เนื้อสันในวากิวย่าง เสิร์ฟพร้อมกับ

ชีสแพะ มันฝรั่งและซอสฮอร์สเรดิช และสำหรับเมนู “Me” เชฟเกตาโน่ภูมิใจนำเสนอจานเด่น อาทิ homemade tagliatelle with garden flavors, Sicilian red prawns and Bronte pistachios – โฮมเมดพาสต้า

ตากลิอาเตเลที่มาพร้อมกับกลิ่นอายในสวน เสิร์ฟพร้อมกับกุ้งแดงซิซีลีและถั่วพิสตาชิโอ ตามด้วย monk fish with squid ink, broccoli purple purée, Romanesco and bisque sauce – ปลามังค์ฟิช

เสิร์ฟพร้อมกับหมึกดำ ยูเรบร็อคโคลีม่วงและซอสโรมาเนสโก

เซ็ทเมนู “You & Me” ในวันวาเลนไทน์ ที่ห้องอาหารรอสซินีส์ ราคา 8,400++ บาท สำหรับสองท่าน เติมความหวานให้ทุกคู่ด้วยอภินันทนาการดอกกุหลาบ

เดอะ ศาลา – วาเลนไทน์ดินเนอร์ใต้แสงดาว

สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคไปกับดินเนอร์ใต้แสงดาวในสวนทรอปปิคอล ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ที่เดอะศาลา กับคนพิเศษของคุณในวันวาเลนไทน์นี้ อิ่มอร่อยกับเซ็ทเมนู 5 คอร์ส ด้วยจานเด่น อาทิ Gillardeau oysters with Thai chili lime dressing and crispy shallots – หอยนางรมจีราโด เสิร์ฟพร้อมกับซอสพริกสไตล์ไทยและหอมเจียว ตามด้วยตัวเลือกระหว่าง black cod with Romesco sauce and baby spinach – ปลาหิมะย่าง เสิร์ฟพร้อมกับซอสโรเมสโกและผักโขมจิ๋ว หรือ Wagyu sirloin with baby potato, basil and chili sauce – เนื้อสันนอกวากิวย่าง เสิร์ฟพร้อมกับมันฝรั่งจิ๋ว ซอสใบกะเพรา ตบท้ายด้วยของหวานอย่าง raspberry mousse and pistachio ice cream – มูสราสเบอร์รี่และไอศครีมพิสตาชิโอ

เซ็ทเมนูในวันวาเลนไทน์ ที่เดอะ ศาลา ราคา 3,800++ บาท สำหรับสองท่าน เติมความหวานให้ทุกคู่ด้ว

อภินันทนาการดอกกุหลาบ

ดีไอดี – ไดน์ อิน เดอะ ดาร์ค ดินเนอร์ในความมืดมิดสนิทใจ

ไดน์ อิน เดอะ ดาร์ค ขอเชิญคุณมอบความสุขให้คนพิเศษด้วยมื้อค่ำวันวาเลนไทน์ เชิญคนพิเศษของคุณก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนมาสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดแปลกใหม่และน่าประทับใจกับเมนูสุด

เซอร์ไพรซ์เสิร์ฟในความมืดสนิท

เซ็ทเมนูวันวาเลนไทน์ ที่ ไดน์ อิน เดอะ ดาร์ค ราคา 3,800++ บาท สำหรับสองท่าน เติมความหวานให้ทุกคู่ด้วยอภินันทนาการโพรเซ็กโก้ท่านละหนึ่งแก้ว ดอกกุหลาบและช็อคโกแลต

เติมเต็มความรักไปกับซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ที่ห้องอาหารออร์คิด คาเฟ่

เอาใจคู่รักสายบุฟเฟ่ต์ด้วย ซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ที่ห้องอาหารออร์คิด คาเฟ่ อิ่มอร่อยกับซีฟู้ดนำเข้าหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็น หอยนางรม หอยแมลงภู่ ขาปูอลาสก้า ฯลฯ ปิดท้ายด้วยของหวานยั่วน้ำลาย อาทิ ของหวานนานาชนิด โฮมเมดไอศครีมและชีสนำเข้าหลากหลายประเภท เสิร์ฟพร้อมกับไวน์ลิสต์ชั้นเยี่ยมและบริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้มื้อค่ำวันวาเลนไทน์ของคุณที่ห้องอาหารออร์คิด คาเฟ่เป็นค่ำคืนแสนวิเศษที่ควรค่าแก่การจดจำ

ซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ ในวันวาเลนไทน์ ที่ห้องอาหารออร์คิด คาเฟ่ ราคาท่านละ 1,950++ บาท พิเศษแพ็คเกจ

สปาร์คกลิ้งไวน์ Lambrini 2 ชม. ในราคา 400++ บาท เติมความหวานให้ทุกคู่ด้วยอภินันทนาการดอกกุหลาบ

แชร์ความรักกับคนพิเศษของคุณด้วยซีฟู๊ดแพลตเตอร์ที่เดอะ ลิฟวิ่ง รูม และบาร์สุ

อิ่มอร่อยและแชร์ความรักกับคนพิเศษของคุณด้วยเดอลุกซ์หรือลักซ์ชัวรี่ ซีฟู๊ดแพลตเตอร์ที่เดอะ ลิฟวิ่ง รูม

หรือบาร์สุ จัดเต็มไปกับลักซ์ชัวรี่ ซีฟู้ดแพลตเตอร์ที่มาพร้อมกับ หอยนางรมฟิน เดอ แคลร์ 6 ตัว กุงแม่น้ำ 6 ตัว หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ 4 ตัว ขาปูอลาสก้า 2 ขา ปูม้า 1 ตัว และบอสตัน ล็อบสเตอร์ 1 ตัว คุณสามารถดื่มด่ำกับซีฟู้ดแพลตเตอร์ไปพร้อมกับโปรโมชั่นเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ที่เลือกสั่งเป็นขวดอย่าง Nua Prosecco, Mumm หรือ Veuve 51Champagne.

ซีฟู้ดแพลตเตอร์ราคาเริ่มต้น 1,500++ บาท เติมความหวานให้ทุกคู่ด้วยอภินันทนาการดอกกุหลาบ

เซอร์ไพรซ์คนพิเศษของคุณด้วยมื้อค่ำวันวาเลนไทน์สุดโรแมนติก ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

สมาชิกเดอะแกรนด์คลับ สตาร์วูดพรีเฟอร์เกส มาริออท รีวอร์ด์ส์ และเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ราคานี้ไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษี 7%

สำรองที่นั่งได้ที่ 02 6498368 หรืออีเมล [email protected]