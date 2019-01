Koi Restaurant (คอยเรสทัวรองท์) เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักด้วยประสบการณ์อาหารค่ำโรแมนติกสุดหรูสำหรับคู่รัก

วันวาเลนไทน์ปีนี้ Koi Restaurant (คอยเรสทัวรองท์) ขอนำเสนอ ดินเนอร์สุดหรูสำหรับคู่รักทุกท่าน ด้วยการร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำ Koi Restaurant ขอมอบชุดของขวัญ ‘HIS & HER Love Collaboration’ สุดเอ็กซ์คลูสีฟพร้อมมื้ออาหาร 4 คอร์สเมนูที่คัดสรรมาแล้วเพื่อ Valentine’s Day เท่านั้น

ที่ออกแบบมาอย่างใส่ใจคุณภาพโดยเชฟ Hisashi Iwata (ฮิซาชิ อิวาตะ) เชฟอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่นระดับโลกในราคาเพียง 5,990 บาทถ้วนสำหรับสองท่าน คู่รักสามารถเลือกอาหารจานหลักได้ ไม่ว่าจะเป็น Australian Tenderloin Wagyu Steak & Foie Gras with Fig Soy Reduction, Baked Canadian Lobster Wahu Thermidor, หรือ Chef Omakase Sushi Plate เพื่อเติมเต็มมื้ออาหารพิเศษสำหรับคืนสุดพิเศษเพียงคืนเดียวเท่านั้น

นอกจากค่ำคืนวันวาเลนไทน์แล้ว Koi Restaurant ยังพร้อมต้อนรับแขกทุกท่านด้วยเมนู à la carte ที่เต็มไปด้วยเมนูพิเศษอย่าง Pan Roasted Snow Fish with Creamy Edamame Puree เมนู appetizers และเมนูของหวาน ที่จะเสิร์ฟแค่ในสัปดาห์ของวันที่ 11-16 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น ร้านอาหารในกรุงเทพมหานครที่โดดเด่นไม่เหมือนใครในด้านของสไตล์และความหรูหราอย่าง Koi Restaurant จะสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโรแมนติกให้กับท่านในวันแห่งความรักนี้ แขกทุกท่านจะได้ดื่มด่ำไปกับอาหารที่สร้างสรรค์ด้วยศิลปะการทำอาหารที่ผสมผสานรสชาติของอาหารญี่ปุ่นและสไตล์แคลิฟอร์เนียเอาไว้อย่างลงตัว ด้วยที่ตัง้ ของร้านอาหารที่อยู่บนตึกสูงอย่างสาทรแสควร์ ที่ตัง้ อยู่ในย่านสุดฮิตอย่างสาทร – แขกทุกท่านจะได้รับชมวิวแสนโรเมนติกที่น่าประทับใจ

ของเส้นขอบฟ้ าในคำ่คืนวันวาเลนไทน์ปีนี้

คู่รักที่กำลังมองหาประสบการณ์รับประทานอาหารที่แตกต่างสำหรับวันวาเลนไทน์ปีนี้ สามารถจองโต๊ะที่ Koi Restaurant วันนี้ และรับของสมนาคุณสุดพิเศษที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อที่จะเติมเต็มวันวาเลนไทน์ของคุณให้สมบูรณ์แบบแนะนำให้จองโต๊ะล่วงหน้า

His & Her gift set สำหรับคู่รัก 20 คู่แรกที่จองมาก่อน 10 ก.พ.ตามนี้

1. Maro 3D Shampoo

2. Blistex Lip Balm

3. Palmers Cacoa Butter

4. KOI Premium Chocolate

5. Tazita Spa & Art Design value 1,000 THB Voucher

6. Biotherm 3,500 THB voucher for facial treatment*2

ข้อมูลติดต่อสำหรับการจองโต๊ะ: +66 210 820 05 / [email protected]