10 ร้านชานมไข่มุก อร่อยนุ่มหนึบ ฟินเว่อร์! @สยาม

ฮัลโหล…ช่วงนี้อะไรอะไรก็ชานมไข่มุก เลยมี ” ร้านชานมไข่มุก ” เปิดขึ้นเยอะมากๆ แอดไปเดินแถวๆ สยามเจอ ร้านชานมไข่มุกเยอะจริงๆ เป็นสิบๆ ร้านเลยทีเดียวแล้วจะเลือกร้านไหนดีล่ะ และมีร้านไหนบ้างล่ะ วันนี้แอดจัดให้จ้า เราจะพาไปเยือน 10 ร้านชามนมไข่มุก ทั้งร้านที่เปิดมาได้สักพักแล้วและก็ร้านที่พึ่งเปิดใหม่ใครชอบแนวไหนสไตล์ไหนเลือกได้ตามชอบกันเลย

1.ร้าน BROWN cafe & eatery

เป็นร้านชาไข่มุกร้านดังจากเชียงใหม่ แต่ชาวกรุงไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่ก็ได้กินแล้วนะเธอ นั่นก็คือ ร้าน BROWN cafe & eatery เค้ามาเปิดสาขาที่ Siam square one และแอดก็ไม่พลาดเด้อ ไปชิมรสชาติกันหน่อย แต่ช่วงเปิดใหม่ก็จะต่อแถวยาวมากก็จะยืนนานหน่อย แต่ตอนนี้ไม่ต้องต่อคิวยาวๆ แล้วรอคิวแป๊บเดียวก็ได้อร่อยแล้ว ถึงจะมีคิวยาวเยียดแต่ก็ไม่ผิดหวังกะรสชาติของชานมไข่มุกนะจ๊ะ อร่อยสมคำเค้าลืออยู่เด้อ…วันนี้แอดได้ไปชิม 3 รสชาติที่เด็ดๆ คือ Brown Royal Premium Milk Tea เป็นแบบแก้ว ใส่ไข่มุกดำรสชาติไม่หวานมากกลมกล่อมรสชาติก็อร่อยนะ เข้ากับไข่มุกดำเนื้อหนึบ ซึ่งก็ได้เยอะเคี้ยวเพลินไปอีก

ส่วนอันที่สอง คือ Cocoa Latte เลือกเป็นแบบขวดทรงสูง สามารถปิดฝาเวลาที่เรากินไม่หมดหรือพกไปดื่มบนรถไม่ต้องกลัวหกเลอะด้วยนะ เมนูนี้ก็สั่งหวานปกติและใส่ไข่มุกดำ ซึ่งคนชอบทานโกโก้ต้องร้องว้าวนะ เพราะรสชาติเข้มข้นดี และไม่หวานมากด้วย อร่อยดี ไปลองชิมกันได้นะ

เมนูที่สามสำหรับคนที่ชอบความกรุบๆ ของไข่มุกบุกหลากสี แนะนำ Strawberry Latte ชานมสีชมพูพาสเทลรสสตรอเบอร์รี่ ท็อปปิ้งด้วยไข่มุกบุกใสสีสันสดใส สั่งความหวานปกติ ก็รสชาติไม่หวานมากนะ ชอบเลยรสชาติอร่อยเคี้ยวเพลินมากๆ ส่วนตัวแอดรักเลยจ้าอร่อยกำลังดี

ส่วนไข่มุกที่ร้านเค้ามีหลากหลายรสชาติให้เลือกใส่เพิ่มนะจ๊ะ อาทิ รส Original Bubble ไข่มุกสีดำ , รส Matcha Bubble ไข่มุกสีเขียว , รส Mango Bubble ไข่มุกสีเหลือง , รส Strawberry Bubble ไข่มุกสีชมพู ,รส Sweet Purple Potato Bubble ไข่มุกสีม่วง และ รส Lychee Bubble ไข่มุกสีขาว ซึ่งถ้าใส่เพิ่มหรือเปลี่ยนไข่มุกก็จะคิดรสละ 10 บาทนะจ๊ะ ไปลองเลือกชิมเลือกลองกันดู ระดับความหวานก็เลือกได้นะ แต่แอดว่าขนาดหวานปกติก็พอดีแล้วนะ แต่ก็แล้วแต่คนชอบนะ 📋 เมนู Brown Royal Premium Milk Tea แบบ แก้ว 65 บาท ขวด 70 บาท ฟรีไข่มุกดำ 📋 เมนู Cocoa Latte แบบ แก้ว 75 บาท ขวด 80 บาท ฟรีไข่มุกดำ Strawberry Latte ราคา 70 บาท

📆 เปิดทุกวัน 10.00 – 22.00 น.

📍 พิกัด : #BROWNcafe Siam Square One

📞 ติดต่อ : 099-269-6924

2.ร้าน TEA INN TEA BAR (ทีอินน์ ทีบาร์)

ร้านสีชมพูหวานมุ้งมิ้งร้านนี้ ชื่อว่า TEA INN TEA BAR (ทีอินน์ ทีบาร์) ร้านชาไข่มุกที่เค้าการันตีความ Organic ของใบชาที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีปลอดสารเคมี 100% และผ่านกรรมวิธีผลิตในการต้มชาแบบธรรมชาติ ต้มสดใหม่ทุกแก้วและใบชาที่เลือกมาก็ระดับพรีเมี่ยมด้วยนะจ๊ะ แค่ได้ยินก็น่าสนใจแล้ว เราไปชิมกันค่ะ

ส่วนเมนูเค้าก็มีให้เลือกหลายเมนูนะ ไม่ว่าจะเป็น ชานม ชาเขียว สตอเบอรี่ วนิลา ช็อกโกแลต แต่วันนี้แอดเลือก “ชานมไข่มุกรส Original Brown” ซึ่งทางร้านได้บอกกับเราว่าเป็นเมนูแนะนำที่ต้องลองเลย แก้วนี้เค้าใช้ชาดำที่ถูกเบลนด์ด้วยวิธีเฉพาะของทางร้านจะได้รสชาที่หอม และรสชาติของชานมไข่มุกแก้วนี้จะมีความหวานของคาราเมล ดื่มแล้วรู้สึกผ่อนคลาย อร่อยกลมกล่อม แอดเลือกที่จะทานกับไข่มุกเนื้อนุ่มละมุนกับเพิ่มวิปปิ้งครีมรสมัน ที่เลือกเพิ่มวิปปิ้งครีมเพราะทางร้านเค้าบอกว่าอร่อยมากเลยจัดไป คือกินแล้วคือดีมากค่ะอร่อยจริงๆ ลองแอดเพิ่มดูนะ หรือใครอยากจะเลือกท็อปปิ้งอื่นๆ ก็มีนะ ไม่ว่าจะเป็น มาร์ชเมลโล่ ก็สามารถเพิ่มได้ตามใจเลยค่ะ อีกหนึ่งอย่างเราสามารถเลือกระดับความหวานของชานมได้ด้วยนะว่าจะให้หวานมาก หวานน้อย 4 ระดับเลย แก้วนี้แอดเลือกเป็นความหวาน 75% นะ ก็คือหวานเลยใครไม่ชอบหวานแอดว่าเลือกประมาณ 50 % คือกำลังดี นอกจากเมนู Original Brown แล้ว เมนูอื่นๆ ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็น เมนู Warmy Garden เป็นชาเขียวมัจฉะ หรือใครชอบความสดชื่นลองเมนู Be Loved จะมีรสเปรี้ยวของเบอร์รี่หลากหลายสายพันธุ์ ผสมความหวานของน้ำมะม่วง ดื่มแล้วชื่นใจ และอีกหลายเมนูลองเลือกได้ตามชอบเลยจ้า

แวะไปลิ้มรสความอร่อยของชานมไข่มุกร้าน TEA INN TEA BAR กันได้นะจ๊ะ อร่อยดีเหมือนกันนะ ^^

📋 เมนูแนะนำ : เมนู Original Brown (เพิ่มไข่มุก และวิปปิ้งครีม ราคา 70 บาท , ธรรมดา 50 บาท) , เมนู Warmy Garden (ราคา 80 บาท) , เมนู Be Loved (ราคา 60 บาท)

📍พิกัด : ร้าน TEA INN TEA BAR (ทีอินน์ ทีบาร์) สยามสแควร์ ลานด้านหน้า Centerpoint of siam

3.ร้าน The Alley (ดิ แอร์ลี่)

ร้านนี้ชื่อว่า “ดิ แอร์ลี่” (The Alley) เป็นแบรนด์เครื่องดื่มชื่อดังจากไต้หวัน ซึ่งเค้านั้นมีสาขามากมายถึง 12 ประเทศ 30 เมืองเลยทีเดียว ความพิเศษของเครื่องดื่มร้านนี้คือการนำเอาศิลปะมาผสมผสานกับวิธีการชงชาที่มีความพิเศษจึงได้รสชาติที่แตกต่างไม่เหมือนใคร รวมถึงความพิถีพิถันของการคัดเลือกวัตถุดิบกรรมวิธีการทำจากสูตรลับเฉพาะของร้านจนกลายมาเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณภาพและอร่อย

เมนู Signature ที่เราจะลิ้มรสในวันนี้คือ เมนู Brown Sugar Deerioca & Fresh Milk (บราวน์ชูก้าเดียร์ริโอก้าเฟรชมิลก์) เป็นชานมไข่มุกรสออริจินอลที่ทางร้านแนะนำให้ลองมีรสชาติหวานมันของนมที่เข้ากันลงตัวกับไข่มุกสูตรพิเศษที่มีวิธีการดื่มแบบเฉพาะเพื่อให้ได้รสชาติที่แปลกใหม่ด้วยนะ วิธีก็คือลองดื่มแบบยังไม่ต้องคนจะได้รสชาติของไข่มุกที่มีความหอมหวานนุ่มหนึบจากนั้นค่อยคนอีก 9 ครั้งให้นมกับไข่มุกผสมเข้ากัน น้ำตาลทรายแดงในชานมจะละลายทำให้ได้รสที่กลมกล่อมยิ่งขึ้นขอบอกว่าเพลินมากเลยค่ะแอดอยากจะดื่มอีกแก้วเลยทีเดียวค่ะ (ต้องเก็บคำว่าอ้วนไว้ที่บ้านเลยค่ะ 555^^) แต่ก็ขอลองเป็นเมนูอื่นดูบ้าง สำหรับคนที่อยากจะทานแบบนมๆ ที่ร้านก็มีเมนูชาให้เลือกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นชาอู่หลง หรือจัสมินกรีที เลือกได้ตามชอบ แอดเลยเลือกอีกหนึ่งเมนู คือ Tropical Passionfruit Green Tea (ทรอปิคอลแพชชั่นฟรุตกรีนที) เป็นชาไข่มุกรสผลไม้เสาวรส แต่เมนูนี้จะมี Toppings 2 อย่างเป็น เดียร์รีโอก้า และเยลลี่มะพร้าว รสชาติหวานหอมอร่อยเข้ากันเลยทีเดียวค่ะ และถ้าใครอยากจะเพิ่ม Toppings ก็สามารถบอกทางร้านได้นะ จะบวกเงินเพิ่ม 20 บาท Toppings ก็จะมี 4 อย่างให้เลือก อาทิ เดียร์รรีโอก้า เยลลี่มะพร้าว เรนโบว์เยลลี่ และอโลเวล่า เลือกได้ตามใจไปเลยจ้า อะไปลองของใหม่กันได้แล้วรับรองว่าฟินเว่อร์…. ^^

📋 เมนูแนะนำ : เมนู Brown Sugar Deerioca & Fresh Milk (ราคา 100 บาท) , เมนู Brown Sugar Deerioca & Cocoa Fresh Milk (ราคา 120 บาท) , เมนู Brown Sugar Deerioca & Matcha Latte (ราคา 120 บาท) , เมนู Tropical Passionfruit Green Tea (ราคา 100 บาท) , เมนู Royal No.90 Milk Tea (ราคา 90 บาท), เมนู White Peach Oolong Tea (ราคา 90 บาท)

📍พิกัด : ร้าน “ดิ แอร์ลี่” (The Alley Thailand) สยามสแควร์วัน ชั้น 4 และในเดือนธันวาคมนี้จะมีสาขาอีกที่คือเซ็นทรัลเวิลด์นะจ๊ะรอติดตาม

4.ร้าน Fire Tiger By Seoulcialclub

เดินเล่นที่สยามบังเอิญผ่านไปเจอร้านชานมไข่มุกที่มีรูปเสือโดดเด่นตั้งอยู่เลยขอแวะลิ้มรสชานมไข่มุกหน่อย ร้านนี้ชื่อ Fire Tiger By Seoulcialclub เป็นร้านชานมน้องใหม่เดียวกับ Seoulcial Club ร้านสีชมพูน่ารักในสยามซอย3 นั่นเอง เมนูแนะนำที่ต้องสั่งนั่นก็คือ “ชานมเสือพ่นไฟ” Fire Tiger Milk Tea ซึ่งเป็น signature ของร้านนี้เลย ชามนมไข่มุกที่ด้านบ่นมีหองนุ่มเนื้อนุ่มมีน้ำตาลที่พ่นไฟให้หอมกรุน และมีไข่มุกเนื้อนุ่มผสมเยลลี่หนึบหนับเคี้ยวเพลิน รสชาติชานมหวานหอมกลมกล่อม เข้ากับไข่มุกอร่อยเลยจ้า ราคาแก้วละ 150 บาท ใครที่ชื่นชอบชานมไข่มุกต้องแวะมาลิ้มรสความอร่อยนี้กันได้นะจ๊ะ

📋เมนูแนะนำ : เมนู Fire Tiger Milk Tea ราคา 150 บาท

📍พิกัด : Fire Tiger By Seoulcialclub สยามสแควร์ ฝั่งร้อน ร้านจะตั้งใกล้กับธนาคารกสิกรไทย ตรงลานใกล้กับ Hard Rock cafe หรือจะแวะไปที่ร้าน Seoulcial Club ซอย 3 ก็ได้นะจ๊ะ

⏰ เปิดทุกวัน : 10.00น.-20.00น.

5.ร้าน Share Tea

เดินแวะมาที่ Siam Discovery ชั้น 1 คุณจะพบกับร้านชานมไข่มุกอีกหนึ่งร้านชื่อว่าร้าน Share Tea เป็นแบรนด์ชานมไข่มุกที่เค้าบอกว่าเป็นอันดับ 1 จากประเทศไต้หวันเลยจ้า เค้ามีรสชาติชานมไข่มุกให้เลือกหลากหลายรสชาติ ไม่ว่าจะเป็นเมนูชานมอู่หลง ชนมพุดดิ้ง ชานมเผือกไข่มุก และเมนูแนะนำอย่างเมนู Classic Pearl Milk Tea ที่ต้องห้ามพลาดเพราะเป็นตัวเด่นๆ ของที่ร้านเลย รสชาติอร่อยดี แอดสั่งแบบหวานปกติ ก็ไม่หวานมากนัก แถมได้ความหอมของกลิ่นชาแบบเต็มๆ ส่วนไข่มุกก็นุ่มหนึบเคี้ยวเพลินใช้ได้เลย และราคาก็ไม่แพงมากด้วยนะ ไปลองกันค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีเมนูชาผลไม้ ชาครีม่า และชาคลาสสิค ให้เลือกด้วยนะ

📋เมนูแนะนำ : เมนู Classic Pearl Milk Tea ราคา 65 บาท

📍พิกัด : ร้าน Share Tea ตั้งอยู่ในSiam Discovery ชั้น 1

⏰ เปิดทุกวัน :10.00น.-22.00น.

6. ร้าน TEA ‘O’ Holic

TEA ‘O’ Holic (ทีโอโฮลิค) เป็นร้านชานมไข่มุกเปิดใหม่ตรง A’MAZE สยามสแควร์ ซอย 2 ที่นี่เค้ามีเมนูชานำเข้าจากต่างประเทศหลากหลายรสชาติ และที่สำคัญทางร้านเค้าเลือกใช้ fresh milk 100% ไม่ใช้ครีมเทียมเป็นส่วนผสมเพราะฉะนั้นรับรองความอร่อยในแต่ละแก้วไปอีก ส่วนไข่มุกของที่นี่ก็มีความหนึบกำลังดี และมีความหอมหวานของน้ำตาลทรายแดง ลองไปสั่งทานกันค่ะ

แนะนำเมนูที่ต้องลองนั่นก็คือ เมนู Uji Matcha Latte เป็นเครื่องดื่มมัทฉะเกรดพรีเมี่ยมรสชาติ​เข้มข้นรสมัทฉะ จากเมืองอุจิ​ ประเทศญี่ปุ่น เชียวค่ะ เป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำที่ต้องลองและเค้าก็ยังชงสดแก้วต่อแก้ว​ เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดและรสชาติที่อร่อยในทุกแก้วอีกด้วย แก้วนี้ก็สั่งหวานปกติก็ไม่รู้สึกว่าหวานมากแต่แอดว่ามันน่าจะหวานได้อีกหน่อยก็คงจะดี แต่สำหรับคนที่ไม่ชอบหวานมากแก้วนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าลองค่ะ แต่ถ้าใครชอบดื่มช็อกโกแลตแบบเข้มข้นแนะนำเป็นเมนู Bittersweet Choco เพราะแก้วนี้เค้าใช้ Dark Chocolate 70% จะมีความเข้มข้นและมีกลิ่นหอมหวานของช็อคโกแลตแบบเต็มๆ ด้วยนะ

📋เมนูแนะนำ : เมนู UJI Matcha Latte ราคา 130 บาท , Bittersweet Choco ราคา 100 บาท , Strawberry Latte ราคา 100 บาท

📍พิกัด : ร้าน TEA ‘O’ Holic (ทีโอโฮลิค)A’MAZE สยามสแควร์ ซอย 2

⏰ เปิดทุกวัน : 11.30น.-20.30น.

7.ร้าน TEA 65

เปิดใหม่อีกหนึ่งร้านล่าสุดเมื่อต้นปีนี่เอง นั่นก็คือร้าน TEA 65 ร้านสีชมพูเล็กๆ ไม่มีที่นั่งนะจ๊ะ ตั้งอยู่บริเวณ ชั้นG สยามสแคว์วัน แน่นอนว่าต้องมีเครื่องดื่มจากชาต่างๆ ให้เลือกหลากเมนู โดยเฉพาะเมนูชานมไข่มุก ที่ตอนนี้กำลังฮิตฮอตกันอยู่อย่างต่อเนื่อง เราไปดู Signatures ของร้านนี้กัน ซึ่งเยอะมากอีกแล้วเลือกไม่ถูกเลย แอดเลยเลือกเมนูที่ขายดีที่สุด 2 เมนู เด่นๆ ที่ขายดี นั่นก็คือ เมนู BOBALICIOUS เป็นเมนู Dark Chocolate กับ Fresh Milk ใส่ไข่มุกนุ่มหนึบ เวลาจะดื่มจะต้องเขย่าๆ ให้ช็อกโกแลตผสมเข้ากันแล้วดื่มจะได้รสชาติช็อกโกแลตเข้มข้น ไม่หวานมาก ถ้าใครต้องการเพิ่มหรือลดความหวานก็สามารถบอกได้เลย ส่วนอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือ เมนู BEST OF BOTH WORLDS เป็นชาดำกับนมสดสูตรพิเศษของทางร้านดื่มคู่กับไข่มุกรสชาติจะออกนมๆ หอมชานิดๆ ไม่หวานมากต้องลองเลยค่ะ

📋เมนูแนะนำ : เมนู BOBALICIOUS ราคา 120 บาท , เมนู BEST OF BOTH WORLDS ราคา 80 บาท

📍พิกัด : ร้าน TEA 65 ร้านสีชมพู ชั้น G สยามสแคว์วัน

⏰ เปิดทุกวัน : 11.00น.-20.30น.

8. ร้าน T (BAR) x The Summer House

ร้าน T (BAR) x The Summer House คาเฟ่เปิดใหม่ที่ Absolute Siam Store ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ เป็นอีกคาเฟ่ที่มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของสีสันที่ตกแต่งร้านและเครื่องดื่มที่เค้านำเอาสายไหมมาเป็นส่วนประกอบให้กับเครื่องดื่มด้วยทำให้ดูน่ากินสุดๆ และที่สำคัญคาเฟ่ The Summer House แห่งนี้ใครที่เคยไปแถวๆ อยุธยาจะคุ้นหูคุ้นตากันแน่นอนเพราะนี่เป็นร้านชานมไข่มุกจากอยุธยานั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปไกลถึงอยุธยาเราก็สามารถมานั่งชิวๆ จิบเครื่องดื่มอร่อยๆ ใจกลางเมืองได้แล้ว และสายไหมที่นำมาครีเอทเมนูเครื่องดื่มก็เป็นสูตรจากอยุธยาอีกด้วย

เมนูซิกเนเจอร์ที่ต้องลอง ก็คือ เมนู Matcha Latte with Bubble แก้วนี้ที่ใช้ ceremonial grade จากเมืองชิซุโอกะมาชงสดๆ แก้วต่อแก้ว และในส่วนของไข่มุกที่ร้านนี้จะค่อยข้างพิเศษเป็นสีทอง เคี้ยวหนุบหนับ และหวานหอมกลิ่นเคี่ยวน้ำตาลและน้ำผึ้งอร่อยเข้ากันกับรสชาเขียวมัทฉะสุดๆ แนะนำให้ลองเลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆ อีก ที่เป็นเมนูแนะนำ อย่างกาแฟ Cold Brew เครื่องดื่มช็อกโกแลต และอิตาเลียนโซดาก็มีให้เลือกกัน อะไปลองกันค่ะ คือดีงามอยู่นะ

📋 เมนูแนะนำ : Matcha Latte with Bubble ราคา 95 บาท , เมนู Summer House ราคา 95 บาท

📍พิกัด : ร้าน T (BAR) x The Summer House ในAbsolute Siam Store ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์

⏰ เปิดทุกวัน : 11.00น.-20.30น.

9. ร้าน Nomi Mono

ร้านชานมไข่มุก Nomi Mono สไตล์ญี่ปุ่นอีกหนึ่งร้านที่หลายๆ คนชื่นชอบในรสชาติ ซึ่งร้านนี้ก็ตั้งอยู่ภายใน Siam Square One ที่ไปกี่ครั้งก็ยังคงมีคนเข้าคิวสั่งกันยาวอย่างต่อเนื่องไม่แพ้ร้านอื่นๆ ในสยามเลยทีเดียว ส่วนวัตถุดิบของร้านนี้ก็คัดสรรมาอย่างดีอย่างชาต่างๆ ก็นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นในระดับพรีเมี่ยมทำให้ชานมไข่มุกทุกแก้วนั้นมีรสชาติและคุณภาพที่ดีที่สุด เมนูแนะนำที่ต้องลองสั่งคือ เมนู Uji Frist snow คุณจะได้รับรสชาติของมัทฉะแบบเข้มข้นที่แตกต่าง แถมยังชงสดใหม่ทุกแก้ว จะได้ความหอมหวานอร่อยดื่มแล้วบอกเลยติดใจ และไข่มุกของที่นี่ก็มีความหนึบและเป็นไข่มุกสีทองอร่อยเข้ากันสุดๆ แนะนำเลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวัง สามารถเลือกระดับความหวานได้ด้วยไปลองกันค่ะ นอกจากเมนูนี้ก็ยังมีเมนูอื่นๆ อีกมากมายแต่ละเมนูก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะ

📋 เมนูแนะนำ : เมนู Uji Frist snow ราคา 110 บาท

📍พิกัด : ร้าน Nomi Mono ตั้งอยู่ชั้น 2 Siam Square One

⏰ เปิดทุกวัน : 10.00น.-22.00น.

10. ร้าน KOI Thé (โคอิเตะ)

ยังคงมีคิวยาวอีกร้าน นั่นก็คือ KOI Thé (โคอิเตะ) ร้านชานมต้นตำรับชื่อดังจากประเทศไต้หวัน และมีเอกลักษณ์ตรงไข่มุกสีทองแถมยังมีขนาดเม็ดที่เล็กกว่าไข่มุกร้านอื่นๆ ด้วยส่วนรสชาติของชานมไข่มุกที่นี่จะมีรสชาติชาที่กลมกล่อมพอดีๆ และที่สำคัญร้านนี้ก็ยังฮิตไม่เลิกเพราะตอนนี้ชานมไข่มุกครองประเทศไปแล้วจ้า และแอดก็ไม่พลาดที่จะไปลิ้มรสชาติอีกร้าน และเมนูเค้านั้นก็มีเยอะและมี 2 ขนาดให้เลือกถ้าใครอยากทานแค่นิดเดียวก็เลือก Size S แต่ถ้าใครชอบเยอะก็เลือก Size M ไปเลยจ้า ส่วนระดับความหวานก็มีให้เลือกตั้งแต่หวานมาก 120% ไปจนถึงหวานน้อย คือ No Sugar 0% กันเลย เมนูแนะนำที่เป็นตัวเด่นๆ ของร้านนี้คือเมนู เมนู Golden Bubble Milk Tea ชานมไข่มุกต้นตำรับจากไต้หวัน หอมหวานอร่อยดื่มคู่กับไข่มุกนุ่มๆ เคี้ยวเพลิน และเมนู Brow Sugar Milk Tea ก็หอมหวานอร่อยแวะไปลิ้มรสกันได้นะ

📋 เมนูแนะนำ : เมนู Golden Bubble Milk Tea ราคา 90 บาท , เมนู Brow Sugar Milk Tea ราคา 90 บาท

📍พิกัด : ร้าน KOI Thé (โคอิเตะ)ชั้น 3 ของ Siam Square One บริเวณทางเข้า BTS สยาม

⏰ เปิดทุกวัน : 10.00น.-22.00น.

ใครที่ชอบเมนูชานมไข่มุกก็ลองแวะไปตามพิกัดที่แอดนั้นนำมาฝากกันในวันนี้กันนะ ชอบแบบไหน สไตล์ไหนก็ลองเลือกที่ถูกใจกันดูเลยจ้า เพราะแต่ละร้านนั้นก็ล้วนแล้วแต่ดีๆ ทั้งนั้นค่ะ ไปตำกันเดี๋ยวจะคุยกับเค้าไม่รู้เรื่อง ^^

โดย Admin Pakkimji

