ชวนเที่ยวชม ดอกไม้งามสะพรั่งนับล้านดอกและชิมเมนูจากดอกไม้ในงาน Central Anniversary 2018

ชวนเที่ยวชมดอกไม้งามสะพรั่งนับล้านดอก และชิมเมนูจากดอกไม้ในงาน Central Anniversary 2018 วันนี้แอดจะพาชมความงามของดอกไม้และอร่อยไปกับเมนูอาหารที่ได้แรงบันดาลใจจากดอกไม้นานาชนิดในงาน Central Anniversary 2018 ฉลองครบ 71 ปี ห้างเซ็นทรัล โดยทางห้างได้เนรมิต ห้างเซ็นทรัลชิดลม และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ให้เป็นสวนสวรรค์แห่งดอกไม้นานาพรรณบานสะพรั่ง หลากหลายสีสัน นับล้านดอก ในคอนเซปต์ The World Of Floral Wonders (เดอะ เวิลด์ ออฟ ฟลอรัล วันเดอร์ส)

ซึ่งในแต่ละชั้นก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไป และที่สำคัญเค้าใช้ดอกกุหลาบสายพันธุ์ยุโรปหาชมยากมากกว่า 12 สายพันธุ์ มาประดับด้วย ว้าวๆ อลังการมากเลยนะ ไปดูแต่ละชั้นกันค่ะว่าเค้าจะตกแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

เริ่มที่ ห้างเซ็นทรัลชิดลม บริเวณชั้น 1 (ดอกไม้โทนสีแดง) สวยสะดุดตากับดอกไม้โทนสีแดงสดที่ถูกประดับตกแต่งอย่างสวยงามคู่กับกรงนกและกาเซโบ(ศาลาในสวน) ทั้งสองฝั่งทางเดินของลานหมากรุก และพบกับ “กาเซโบยักษ์” สูงกว่า 7.50 เมตร บริเวณ โถงกลางบันไดเลื่อนที่จัดแต่งด้วยดอกไม้สดไล่โทนสีจากเข้มไปอ่อนอย่างสวยงาม พร้อมดอกกุหลาบสายพันธุ์หากยากกว่า 15 สายพันธุ์ ให้ได้ชื่นชมความสวยงามและกลิ่นหอมอย่างที่เคยไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน

ชั้น 2 แผนกสตรี (ดอกไม้โทนสีขาว – เขียว) พบกับกรงนกไม้สไตล์ฝรั่ง ที่ห้อยระย้าลงมาจากด้านบน พร้อมไล่เฉดสีของกรงจากขาวไปหาเขียว สลับกับมวลดอกไม้ที่ปักอย่างสวยงามจากสีเขียวไปหาสีขาว เป็นลูกเล่นที่ช่วยสร้างมิติให้ชวนมอง พร้อมเสียงนกร้องที่จะเพิ่มความสุนทรีและอารมณ์ร่วม เหมือนอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้จริง

ชั้น 3 แผนกวัยรุ่น (ดอกไม้โทนสีเหลือง) เพิ่มความสดใส ด้วยความสวยงามของดอกไม้ในโทนสีเหลืองที่จัดตกแต่งให้เหมือนประกายไฟที่แตกกระจายสร้างความสว่างสดใส สวยงาม พร้อมเพิ่มลูกเล่นให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นกับซุ้มชิงช้า ให้ได้นั่งพักถ่ายภาพ แกว่งขาเล่นเบา กับแก๊งเพื่อน

ชั้น 4 แผนกบุรุษ (ดอกไม้โทนสีฟ้าและม่วงคราม) สอดคล้องกับแผนกบุรุษด้วยดอกไม้สีฟ้าและม่วงคราม ซึ่งเป็นสีที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของเพศชาย ที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามกับต้นสไบนาง (เฟิร์นยักษ์) ซึ่งจะเป็นชั้นที่ล้อมาจากยอดของกาเซโบยักษ์บริเวณโถงกลาง ให้ความรู้สึกถึงความเป็นผู้ชายที่ซ่อนด้วยความหวานไว้ในตัว

ชั้น 5 แผนกโฮม การจัดสวนโดยเน้นโครงสร้างเครื่องจักรสานมาเป็นลูกเล่นเปรียบเสมือนกระเช้าดอกไม้ที่อัดแน่นจนล้นออกมา พร้อมที่นั่งถ่ายภาพบนซุ้มเครื่องจักรสานหรือจะเดินลอดซุ้มดอกไม้ที่ถูกตกแต่งให้ห้อยย้อยลงมาอย่างสวยงามก็ได้เช่นกัน

ชั้น 6 แผนกเด็ก ต้อนรับคุณหนูๆ ด้วยบ้านลูกหมูสามตัว ได้แก่ บ้านฟาง ที่มีลูกเล่น คือ เจ้าสุนัขจิ้งหอกที่แอบซ่อนอยู่ด้านหลังบ้าน (โผล่มาเฉพาะส่วนหางที่สามารถขยับได้) ตามด้วย บ้านไม้ และบ้านอิฐ ซึ่งอยู่บนเนินประดับตกแต่งด้วยต้นไม้ ดอกไม้ หลากหลายสายพันธุ์ นอกจากนี้ ยังชวนเด็กๆ มาช่วยกันสร้างบ้านอิฐให้ลูกหมูตัวที่สามเสร็จสมบูรณ์อีกด้วย

ส่วนบริเวณ ชั้น 7 พบกับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโครงการหลวง และแวะชิมเมนูของหวานพร้อมเครื่องดื่มสุดพิเศษจากหลากหลายร้านดังที่ ฟู้ดลอฟท์ (FoodLoft) ในงาน “Sweet Blossoms” ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากดอกไม้แต่ละชนิดมาให้คุณได้ลิ้มรสความอร่อยที่ไม่เหมือนใคร

ส่วนชั้น 2 โซน THAITHAI เนรมิต นกกระจอกเทศที่ตกแต่งขนด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และเพิ่มความน่ารักด้วยมงกุฎดอกไม้บนศีรษะ พร้อมพบกับงานฝีมือจากดีไซเนอร์จากแบรนด์ Nala (นาลา) แบรนด์เสื้อผ้านำเข้าล่าสุดจากห้างเซ็นทรัล

เดินชมกันต่อที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เค้าก็จัดประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน รวมไปถึงเมนูอาหารในร้าน อีทไทย ชั้น LG ในแต่ร้านก็ยังมีเมนูพิเศษจากดอกไม้ให้ได้ลิ้มรสกัน ใครที่ไปเดินช้อปก็แวะมาลิ้มรสความอร่อย และถ่ายภาพกับสวนดอกไม้สวยๆ กันได้นะ

บริเวณทางเชื่อมระหว่างศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และห้างเซ็นทรัลชิดลม คุณจะได้ตื่นตาตื่นใจกับอุโมงค์ผีเสื้ออินเทอร์แอคทีฟ (Interactive) ที่จะบินมารายล้อมรอบตัวคุณตลอดทางเดินไปยังศูนย์การค้า เซ็นทรัล เอ็มบาสซี แวะถ่ายรูปที่นี่ได้เลย สวยนะ

ส่วนชั้น 2 บริเวณโซนเดอะบัลโคนี่ ตื่นตากับซุ้มดอกไม้หลากสีสันที่ The Self Photo Booth

ชั้น 6 Open House ชมบรรยากาศแสนโรแมนติก ตกแต่งด้วยเถาวัลย์ประดับดอกไม้สดที่ห้อยย้อยลงมาอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมประดับไฟกระพริบ เหมือนแสงระยิบระยับจากหิ่งห้อยที่กำลังบินรายล้อม Art Tower พร้อมด้วยมุมถ่ายภาพสุดชิคที่ตกแต่งด้วยดอกไม้สดทั่วทั้ง Open House และชวนเพลิดเพลินไปกับ Flower Market ที่รวบรวมร้านดอกไม้และผลิตภัณฑ์จากดอกไม้มาให้ลูกค้าทุกท่านได้ช้อปฯ

โซน Co-Thinking Space พื้นที่ทำงาน อ่านหนังสือ สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ถูกจัดแต่งให้เข้ากับธีม Secret Garden ชวนคุณเกาะรอยตามหาร้านคาเฟ่เด็ดที่ซ่อนอยู่หลังม่านภายในสวนลับอันสวยงามกับร้าน Flower Café by Too Good For You ลิ้มรสความอร่อยกับ Chimney Ice-cream Cone (โดนัทไอศกรีมโคนสไตล์ฮังการี) ที่งานนี้ขนเครื่องทำโคนโดนัทจากประเทศฮังการีมาทำโคนกันแบบสดๆ พร้อมครีเอทเครื่องดื่ม และขนมเมนูเพื่องานนี้โดยเฉพาะ

อีทไทย (Eathai) ชั้น LG ชวนชิมหลากเมนูอาหารปรุงแต่งจากดอกไม้ ในงาน “กรุ่นกลิ่นหอมหวาน อาหารดอกไม้” เต็มไปด้วยหลากสีสันของดอกไม้จากเอเชียสุดตื่นตา โดย “ปาร์ค นาย เลิศ” กับเมนูสุดพิเศษสูตรต้นตำรับของปาร์คนายเลิศ พร้อมด้วยหลากหลายเมนูดอกไม้จากร้านดังให้เลือกอีกมากมาย และชวนสนุกกับ กิจกรรมเวิร์คชอปทำน้ำอบดอกกระดังงา และดอกมะลิ กลิ่นหอมสดชื่น

สูตรต้นตำรับของปาร์คนายเลิศกับเมนู ปอเปี๊ยะคุณย่าดอกขจร ปอเปี๊ยะทอดสูตรคุณย่าของคุณเล็ก ณพาภรณ์ ที่ยังคงความดั้งเดิมทั้งรสชาติ และรายละเอียดผสานเข้ากับดอกขจรที่มากด้วยคุณประโยชน์รับประทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรพิเศษรสกลมกล่อม เข้ากันอย่างลงตัว หรือจะอร่อยกับ ขนมจีนน้ำพริกดอกไม้ เมนูอาหารไทยโบราณภาคกลางที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูมิภาคจากส่วนผสมที่มากด้วยคุณค่าทางโภชณาการและสรรพคุณทางยาหลากหลายชนิด นำมาปรุงอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนตามต้นตำรับดั้งเดิมของบ้านปาร์คนายเลิศ จนได้เป็นน้ำพริกเข้มข้น รสกลมกล่อม รับประทานคู่กับเส้นขนมจีนเหนียวนุ่ม พร้อมผักเครื่องเคียงและดอกไม้นานาชนิด หรือ เมนูยำส้มโอดอกเข็ม ที่มาแต่โบราณ เป็นเมนูเพื่อสุขภาพอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายจากทั้งส้มโอคัดพิเศษ เครื่องยำรสกลมกล่อม และกุ้งตัวโตเนื้อแน่น แต่งแต้มด้วยดอกไม้สีสันสวยงามเพิ่มความสดชื่น

นอกจากนี้ยังมีหลากหลายเมนูดอกไม้จากร้านดังให้เลือกอร่อยกันอีก ไม่ว่าจะเป็น ร้านผุดฉัน กับ เมนูไข่ลุยสวนดอกไม้ หน้าตาคล้ายๆ เมี่ยงแต่เปลี่ยนจากใบชะพลูเป็นไข่ไก่ สอดไส้ด้วยเกสรดอกไม้ และดอกไม้ทานได้อย่างอัญชัน กุหลาบ เบญจมาศ ตัดด้วยรสชาติน้ำจิ้มแซ่บเข้ากันลงตัว เมนูขนมถ้วยเค็มดอกไม้ หรือจุ๋ยก๊วย ของว่างชาวไทย-จีน เพิ่มความสดใสของตัวแป้งด้วยสีต่างๆของดอกไม้ ตัวไส้มีความเค็มนำและหวาน ทานคู่กันลงตัวเป็นอย่างดี เมนูยำโสมมนัส สูตรตำรับโบราณ ที่รวมเกสรดอกไม้หลากหลายชนิดราดด้วยน้ำยำรสชาติเปรี้ยวหวานตัดด้วยเครื่องเคียงเจียวเพิ่มความหอม

สำหรับใครชอบความแซ่บ ขอแนะนำเมนูยำ จากร้านยำดอกไม้ อาทิ เมนูยำดอกไม้ทอด ที่นำดอกกุหลาบและใบบัวทอดกรอบ ราดด้วยน้ำยำสูตรพิเศษของทางร้าน หรือ ยำผักกระเฉดรวมมิตร ใช้ผักกระเฉดกับดอกโสนราดด้วยน้ำยำรสชาติเปรี้ยวหวาน ทำให้รสชาติไม่ขมเกินไป มีความกล่มกล่อมอร่อย ถัดมาที่ร้านขนมจีนหลากสี ยกเมนูดอกไม้มาพร้อมเสิร์ฟมากมาย ทั้งเมี่งปลาทู และยำวุ้นเส้นดอกอัญชัน มีไฮไลท์อยู่ที่วุ้นเส้นสีม่วงสวยจากดอกอัญชันมาพร้อมเครื่องยำแน่ๆ ต้องไปลองกันค่ะ

อีกเมนูที่ต้องห้ามพลาด เมนูดอกไม้จาก ร้านเล้งเซงลี้ ที่เล้งผ่านการตุ๋นนานถึง 4 ชั่วโมง ทำให้ได้เนื้อที่เปื่อย นุ่มอร่อย โรยด้วยดอกไม้และพริกขี้หนู หน้าตาสวยงามน่ารับประทาน ส่วนเรื่องรสชาตินั้นเปรี้ยวแซ่บสะใจ ตัดกับสีสันสวยงามของดอกไม้ ต่อกันที่เมนูดอกไม้เวียดนามจากร้านเวียตคอนเซ็ปต์ (Viet Concept) กับเมนูปอเปี๊ยะกุหลาบอัญชัน แป้งปอเปี๊ยะเหนียวนุ่มเสิร์ฟคู่กัน 2 สีคือสีชมพูที่ได้มาจากน้ำกุหลาบอ่อนๆ ส่วนแป้งสีฟ้าได้มาจากน้ำอัญชัน ห่อด้วยผักปลอดสารพิษคัดพิเศษ และกุ้งสดเด้งๆ ทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของร้าน อร่อยเลยค่ะ อีกหนึ่งเมนูห้ามพลาดคือ เฝอหมูอัญชัน เส้นเฝอมีสีฟ้าสวยงามจากดอกอัญชัน โดยความพิเศษของเมนูนี้อยู่ที่เมื่อบีบมะนาวลงไปในน้ำซุปจะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงทันที เมนูนี้บอกเลยว่าต้องลอง! ไปต่อกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อหลากสี เสิร์ฟปากหม้อสีสันสวยงามทานคู่กับต้มยำกุ้งน้ำข้น ที่ทางร้านใช้นมแทนกะทิทำให้รสชาติหอมนุ่ม

ตบท้ายด้วยเมนูขนมหวานจากร้านคาเฟ่ ลา โรเซ่ (Cafe La Rose) กับเมนู ชีสเค้กฝอยทองลาวา ที่เปิดตัววางจำหน่ายที่อีทไทยเป็นที่แรก! เนื้อเค้กอัลมอนด์ทอปด้วยชีสหอมๆ โรยหน้าด้วยฝอยทองสีสวยและดอกไม้ สาวกชีสเค้กห้ามพลาดเลยนะ

อร่อยกับอาหารดอกไม้ภายในงานแล้วชวนไปเดินช้อปปิ้งดอกไม้สวยๆ กันต่อที่ร้านเดอะวัน แอนด์ โอนลี่ ฟลอริสต์ ซึ่งมีความเก๋ของร้านนี้คือสามารถสกรีนชื่อบนกลีบกุหลาบได้ หรือไปเลือกช้อปปิ้งร้านดอกไม้ประดิษฐ์จาก TOPS และสุดพิเศษกับกิจกรรมเวิร์คชอปทำน้ำอบดอกกระดังงาและดอกมะลีฟรี!!! ในวันที่ 3-4 พ.ย. ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.00 น. บริเวณตลาดอีทไทย กันได้ด้วยนะคะ ไปเดินเที่ยวกัน

ต้องรีบหน่อยเพราะเค้าจัดขึ้นเพียง 5 วันเท่านั้น ตั้งแต่ 1-5 พฤศจิกายน 2561 นี้

ณ ห้างเซ็นทรัลชิดลม และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี นะจ๊ะ ไปชมกันได้

