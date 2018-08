สัมผัสมื้อค่ำแสนวิเศษ ไดน์ อะลอง เดอะ บีช ริมหาดหัวหิน กับ 5 โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว

สัมผัสมื้อค่ำแสนวิเศษ “ไดน์ อะลอง เดอะ บีช” (DINE ALONG THE BEACH) ริมหาดหัวหิน กับ 5 โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว อิ่ม อร่อย ฟิน กันยาวๆ ตลอดมื้อค่ำอันแสนพิเศษนี้ ให้วันพักผ่อนของคุณเป็นวันที่ประทับใจไม่รู้ลืม

วันนี้แอดจะพาชาว Amarin Cuisine ไปสัมผัสประสบการณ์การรับประอาหารมื้อพิเศษ แบบฟูล คอร์ส จัดเต็มโดยสุดยอดเชฟมากประสบการณ์ จากโรงแรมหรูชั้นนำของเมืองหัวหิน ในบรรยากาศสบายๆ เดินชิวๆ ริมหาดทะเลหัวหิน ซึ่งจุดเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้ทาง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ได้พาแอดไปทัวร์มื้ออร่อย “ไดน์ อะลอง เดอะ บีช” (DINE ALONG THE BEACH) ด้วย บอกเลยว่าประทับใจสุดๆ เพราะมาครั้งเดียวได้ทานอาหารอร่อยๆ ถึง 5 เมนู จาก 5 โรงแรมหรูเลยทีเดียวค่ะ เรียกได้ว่าเดินสายเปลี่ยนบรรยากาศในแต่ละสถานที่สร้างความแปลกใหม่และลุ้นตลอดเวลาว่าแต่ละโรงแรมเค้าจะจัดเมนูอร่อยหน้าตาเป็นอย่างไรให้เราได้ประทับใจกันบ้าง สนุกดีนะคะ อยากให้ได้ไปลองประสบการณ์นี้กัน และขอบอกว่าเชฟแต่ละโรงแรมเค้าต่างก็ตั้งใจปรุงเมนูอาหารให้ออกมาอร่อยถูกปากแน่นอนด้วย

มาเริ่มต้นมื้อค่ำแสนอร่อยกันริมชายหาดทะเลหัวหินกันเลยค่ะ เราเดินทางมายังโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน (Hyatt Regency Hua Hin & The Barai) เป็นที่แรกกับเมนู Starter ที่อร่อยและสุขภาพดี ในบรรยากาศยามเย็นริมทะเล นั่งชิวๆ ทานอาหารพร้อมเสียงดนตรีเบาๆ คือดีงามจริงๆ ค่ะ อาหารที่เชฟเสิร์ฟนั้นก็จะมี เมนูจากราชาแห่งชีส บูราต้าชีสคู่มะเขือสไตล์ไทยรมควัน (Local Del Casaro Burrata : Smoked Thai Eggplant , Pickled Cherry tomato, Sweet basil and balsamic glaze) เมนูนี้รสชาติแบบไทยๆ มาก แต่หน้าตาอินเตอร์น่าทานสุดๆ ค่ะ ยอมรับว่าเมนูนี้แอดปลื้มมาก เพราะชีสเค้าดีจริงๆ สดใหม่เข้ากันกับรสชาติของมะเขือที่ออกรสกลมกล่อมเผ็ดนิดๆ อร่อยดีค่ะ

มาต่อจานที่ 2 เราเดินเท้าเรียบริมชายหาดไปยังอีกโรงแรมนั่นก็คือ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท (InterContinental Hua Hin Resort) กันต่อที่นี่เชฟเสนอเมนูอาหารที่มีความกลมกล่อมสไตล์ตะวันตกและตะวันออก เข้าด้วยกันออกมาเป็นเมนูอร่อยจากข้าว 2 สี คือ ขาว และ ดำ สื่อถึงสัญลักษณ์ประจำลัทธิเต๋า หยิน – หยาง เสิร์ฟมาพร้อมกับปลาหมึกและไข่ปลาแซลมอน ราดซอสสีม่วงจากดอกอัญชัน (Seared octopus with aromatic risotto rice “White &Black jin jang” Served with salmon roe and pea flower) รสชาติของเมนูนี้มีความเข้มข้นลงตัวอร่อยดีค่ะ แถมหน้าตาของเมนูจานนี้ก็สวยงามจริงๆ

มาต่อที่เมนูจานที่ 3 คราวนี้เราไปกันที่โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ตแอนด์สปา (Hua Hin Marriott Resort and Spa) ค่ะ เพื่อมาทานเมนูจานหลัก (Main Course) กันที่นี่เสิร์ฟเป็นเมนูปลากะพงกระเทียม ราดซอสเพสโต้ (Seabass fillet with garlic, Parmesan and pesto) จานนี้ถูกใจสาวๆ แน่นอนค่ะเพราะทานแล้วไม่อ้วนแถมเป็นอีกหนึ่งเมนูสุขภาพที่ต้องลองเลยทีเดียว จานนี้อร่อยมากค่ะ

อย่าพึ่งอิ่มกันนะคะเพราะยังไม่หมดค่ะ เรามาต่อจานหลักอีกสักจานที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน จานเด็ดของที่นี่คือ เมนู บาโลทีนเนื้อไก่ ซอสไวน์มาเดร์ร่า (Chicken Ballotine stuffed with Italian sausage , pistachio and pork belly on sweet potato mash , finger carrots , champignons , confit shallots , Madeira jus) ซึ่งจานนี้เค้านำเนื้อไก่มาทำเป็นโรลภายในนั้นมีเนื้อหมูสอดไส้อยู่ภายใน จัดวางมาบนมันฝรั่งบด และแครอทจิ๋วรสหวานอร่อยจานนี้บอกเลยว่ามีครบทั้งรสชาติและรสสัมผัส เลยทีเดียวค่ะ

มาปิดท้ายมื้อค่ำแสนวิเศษ ครั้งนี้กันกับเมนูขนมหวานจาก โรงแรม ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา (Hilton Hua Hin Resort & Spa) จานเด็ดที่นี่คือเมนู พานาคอตต้ามะพร้าว คู่ไอศกรีมมันม่วงและซอสเสาวรส (Coconut panna cotta and purple sweet potato ice cream served with passion fruit sauce) จานนี้คือร้องว้าวเลยค่ะเค้าเนื้อพานาคอตต้าสีเดียวกันกับชามจริงๆ แถมรสชาติก็อร่อยเข้มข้น อยากจะขอเพิ่มอีกสักชามเลยค่ะ เป็นเมนูปิดท้ายมื้อค่ำที่ประทับใจจริงๆ อยากให้มาลองสัมผัสความอร่อยนี้ด้วยตัวเองกันนะเพราะแต่ละเมนูคือดีจริงๆ แถมยังได้เปลี่ยนบรรยากาศมื้อค่ำไปตามสถานที่ต่างๆ สนุกมากจริงๆ ค่ะ

และอาหารแต่ละเมนูนั้นเชฟได้รังสรรค์รสชาติให้เข้ากับไวน์ชั้นเยี่ยมไว้ให้ได้ดื่มด่ำกับความสวยงามยามค่ำคืนริมชายหาดอีกด้วย รับรองว่าถูกใจและเพลิดเพลินกับเพื่อนร่วมโต๊ะแน่นอนค่ะ

เพื่อนๆ สามารถร่วมเดินทางกับ ” ไดน์ อะลอง เดอะ บีช ” (DINE ALONG THE BEACH) กันได้ แต่เค้าจะจัดเพียงเดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น!! สามารถสำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 3251 2021-38 หรืออีเมลล์ [email protected] นะคะ ตามวันและเวลาด้านล่างนี้เลยค่ะ และไปสัมผัสรสชาติความอร่อยกันนะ ^^

***ให้บริการทุกท่านสำหรับมื้อค่ำในวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง พฤศจิกายน 2561

(28 มิถุนายน / 26 กรกฎาคม / 30 สิงหาคม / 27 กันยายน / 25 ตุลาคม / 29 พฤศจิกายน 2561)

ในราคาสุทธิท่านละ 2,499 บาท พร้อมเครื่องดื่มและไวน์ แพร์ริ่งตลอดมื้อ

โดย Admin Pakkimji

ภาพประกอบโดย Mee Wara