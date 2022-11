เคล็ดลับสุขภาพดี เริ่มต้นง่ายๆ เพียงเติมโปรตีนให้ครบ



สำหรับสายสุขภาพคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า การกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ตั้งแต่ โปรตีน, คาร์โบไฮเดรต, เกลือแร่และแร่ธาตุต่างๆ, วิตามิน และไขมัน อย่างเพียงพอ นั้นช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายเจริญเติบโต อีกทั้งยังสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง โดยเฉพาะสารอาหารอย่าง “โปรตีน” นั้นมีบทบาทสำคัญต่อร่างกายอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพดีเลยทีเดียว เพราะถ้า เติมโปรตีน ไม่พอ การบำรุงส่วนอื่นๆ ก็อาจสูญเปล่า

แล้วโปรตีนคืออะไร ต้องเติมโปรตีนให้ครบเท่าไหร่ดี



โปรตีน คือ สารอาหารที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็นต่อร่างกาย มีบทบาทสำคัญในการช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อ สร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย ช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกัน และยังเป็นตัวสร้างเอนไซม์ ช่วยรักษาความสมดุลของฮอร์โมน และยังไม่จบโปรตีนยังช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ไม่ว่าจะเป็น ผิวหนัง กระดูก กล้ามเนื้อ เล็บ เส้นผม ไปจนถึงเซลล์สืบพันธุ์ รวมถึงมีส่วนช่วยป้องกันโรคเรื้อรังและลดไขมันส่วนเกินในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ้างอิงข้อมูลจากวารสาร The American Journal of Clinical Nutrition ในหัวข้อเรื่อง Protein in optimal health: heart disease and type 2 diabetes ที่ระบุไว้ว่า การเพิ่มสัดส่วนโปรตีนและลดคาร์โบไฮเดรตในอาหารสามารถช่วยควบคุมน้ำหนัก ลดระดับไขมันและระดับน้ำตาลในเลือดได้

ในคนทั่วไปต้องการโปรตีน 0.8-1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน เป็นต้นว่า หากมีน้ำหนักหนัก 60 กิโลกรัม ก็ต้องได้รับโปรตีนประมาณ 20 กรัมต่อมื้อ หรือ 60 กรัมต่อวันนั่นเอง ซึ่งถ้ากินโปรตีนไม่ถึง ต่อให้บำรุงร่างกายแค่ไหน ก็อาจไม่ได้ผลอย่างที่วาดหวังไว้

แต่ขณะเดียวกัน การกินโปรตีนต้องกินให้เพียงพอ อย่างโหมมากเกินไปด้วยเหมือนกัน เนื่องจากการได้รับโปรตีนมากเกินไป หรือกินโปรตีนจากแหล่งที่ไม่ดีก็ทำให้เกิดผลเสียได้ ทางที่ดีแนะนำให้ผู้บริโภคเลือกกินเนื้อสัตว์ที่ติดมันน้อย เน้นเนื้อปลา ธัญพืช นม ไข่ เพื่อให้ได้รับโปรตีนอย่างครบถ้วนและสุขภาพแข็งแรง

แหล่งโปรตีนไม่ได้อยู่แค่ในเนื้อสัตว์เท่านั้น แต่ โปรตีนจากพืช ก็มี

หลายคนอาจไม่รู้ว่า โปรตีนเองก็เป็นส่วนประกอบสำคัญในเซลล์พืช โดยโปรตีนดีพบได้ในพืชตระกูลถั่ว ธัญพืช และผักผลไม้ อย่างผักโขมสุก ให้โปรตีนต่อแคลอรีมากกว่าเบอร์เกอร์ชีสถึงสองเท่า ถ้าเรากินผักผลไม้ในปริมาณแคลอรีที่เพียงพอในแต่ละวัน ก็จะได้รับโปรตีนครบ โดยไม่ต้องพึ่งเนื้อสัตว์มากเกินไป

อีกทั้งยังมีงานศึกษาที่น่าสนใจ ที่ตีพิมพ์ลงใน American Heart Association ปี ค.ศ.2020 พบว่าการทดแทนการทานเนื้อแดงด้วยโปรตีนจากถั่ว 1 มื้อ สามารถลดอัตราการเป็นโรคหัวใจได้ถึง 17% หรือผลการศึกษาของ The New England Journal of Medicine (NEJM) ในปี ค.ศ.2011 ที่ติดตามผลการกินอาหารของอาสาสมัครกว่า 120,000 คน เป็นเวลา 20 ปี โดยพวกเขารับประทานถั่ว ธัญพืช และโปรตีนพืชสูง พบว่า ช่วยควบคุมน้ำหนักและลดน้ำหนักได้ดีกว่าคนปกติ

และปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่า โปรตีนจากพืช กำลังได้รับความความนิยมในอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นโปรตีนทางเลือกที่เหมาะสมกับผู้ที่หลีกเลี่ยงโปรตีนจากเนื้อสัตว์ สามารถใช้เป็นส่วนผสมหรือวัตถุดิบในการผลิตอาหารได้หลากหลายชนิด และที่สำคัญโปรตีนจากพืชที่หลากหลายจะช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาและได้รับกรดอะมิโนที่ร่างกายมนุษย์ต้องการได้อย่างครบถ้วน

โปรตีนจากถั่วเหลือง

ถั่วเหลืองเป็นพืชที่ให้คุณประโยชน์ทางด้านโภชนาการสูง และยังประกอบด้วยสารที่มีผลดีต่อสุขภาพร่างกาย ในเมล็ดถั่วเหลืองมีโปรตีนร้อยละ 30-50 โดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วเหลืองมีปริมาณโปรตีนในระดับสูง มีไขมันอิ่มตัวในปริมาณต่ำ ไม่มีคอเลสเตอรอล เป็นแหล่งของกรดไลโนเลอิก และกรดไลโนเลนิก ซึ่งกรดไขมันเหล่านี้ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาได้จำเป็นต้องได้รับจากอาหาร โปรตีนจากถั่วเหลืองมีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับโปรตีนจากสัตว์ ถั่วเหลืองจึงเป็นแหล่งโปรตีน เหมาะกับคนที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ การรับประทานโปรตีนจากถั่วเหลือง มีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล

โปรตีนจากถั่วลันเตา

ถั่วลันเตาเป็นพืชที่ให้โปรตีนสูงถึง 28 กรัม และมีส่วนประกอบของกรดอะมิโนอย่าง BCAA (Branched Chain Amino Acids) ซึ่งเป็นกลุ่มของกรดอะมิโนที่มีส่วนสำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อ โดยประกอบไปด้วยวาลีน (Valine), ไอโซลิวซีน (Isoleucine) และลิวซีน (Leucine) ซึ่งเป็นตัวช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี และผ่านกระบวนการสกัดเพื่อให้ได้มาซึ่งโปรตีนคุณภาพจากธรรมชาติ ปราศจากกลูเตน ไม่มีไขมัน ไม่มีคอเลสเตอรอล จึงให้โปรตีนสูง เมื่อเทียบกับโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ที่มักจะมีไขมันแฝง และมีคอเลสเตอรอลสูง นอกจากนี้โปรตีนจากถั่วลันเตายังเหมาะสำหรับคนที่แพ้นมวัว หรือคนที่ไม่สามารถย่อยแลคโตสที่มาจากนมวัวได้อีกด้วย โดยโปรตีนที่มาจากถั่วลันเตานั้นเป็นโปรตีนทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคที่มีความต้องการโปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาสูง ไม่มีไขมัน

เริ่มต้นง่ายๆ เพียงเติมโปรตีนให้ครบ ด้วย Isoprot’n จาก Zhulian

IsoProt’n (ไอโซพรอทน์) เครื่องดื่มผงผสมโปรตีนจากถั่ว ของ Zhulian (ซูเลียน) ก็นับว่าอีกเป็นหนึ่งตัวเลือกดีๆ สำหรับผู้ที่ไม่อยากกินเนื้อสัตว์ และมีความต้องการโปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาสูง ซึ่งมีส่วนประกอบของโปรตีนจากถั่วเหลืองและโปรตีนจากถั่วลันเตา โดยผลิตภัณฑ์ IsoProt’n 1 ช้อนตวง ( 10 กรัม ) ให้โปรตีน 8 กรัม

เอาเป็นว่า หากมื้อไหนหรือวันไหน สังเกตแล้วว่าเราได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ ก็สามารถเลือก เติมโปรตีน ผง IsoProt’n (ไอโซพรอทน์) โปรตีนจากพืช ไม่มีน้ำตาล ไม่มีไขมัน ไม่มีคอเลสเตอรอล ได้รับโปรตีนแบบเต็มๆ จบทุกมื้อง่ายๆ เพียงชงดื่มกับน้ำ เท่านี้ก็สามารถช่วยเติมโปรตีนให้ครบในวันนั้นๆ ของเราได้แล้ว

อ้างอิง

ติดตามรายละเอียดสินค้าได้ที่ http://www.zhulian.co.th/

เพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/zhulian.mk

Line : @zhulianthailand

Youtube : Zhulian Thailand Link

หรือสามารถเลือกซื้อได้ทาง www.zhulianshopping.com และ Shopee https://shopee.co.th/zhulian_officialstore

#เติมโปรตีนให้ครบจบทุกมื้อ #ไอโซพรอทน์โปรตีนจากซูเลียน #isoprotnbyzhulian #zhulianthailand

————————————————

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

การกินโปรตีน สำหรับคนแต่ละประเภท เพื่อความสมดุล มีสุขภาพ

จำให้แม่น กินโปรตีน อย่างเพียงพอ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคร้ายได้

เฟิร์มกล้ามสวยด้วยโปรตีนโฮมเมด (มีสูตร)