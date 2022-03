กินตามช่วงวัย สุขภาพดี ไร้โรคภัย

การ กินตามอายุ หรือ กินตามช่วงวัย เป็นการเลือกอาหารให้เหมาะสมกับช่วงวัย ซึ่งจะช่วยให้ระบบต่างๆ ของร่างกายไม่ต้องทำงานหนักเกินไป จึงส่งผลดีต่อสุขภาพ ช่วยให้ห่างโรคภัยได้ค่ะ โดยเป็นการแนะนำจาก นายแพทย์ไมเคิล สมิท แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อการดูแลสุขภาพ สมาชิกถาวรของสมาคม Nutrition Wellness Educator Certification Panel โดย The American Association of Family and Consumer Sernices

วัย 20-29 ปี

เน้นโปรตีน เช่น ปลา ถั่วต่างๆ ผลิตภัณฑ์จากนม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ในแต่ละมื้ออาหาร ส่วนผักผลไม้กับคาร์โบไฮเดรตแบ่งเป็นร้อยละ 30 ตามลำดับเพราะวัยนี้ยังนิยมทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมาก เช่น วิ่งมาราธอน ปั่นจักรยานทางไกล.

วัย 30 – 39 ปี

เน้นผักใบเขียว ตัวอย่างเช่น คะน้ำ เคล กวางตุ้ง ผักโขม ซึ่งเป็นแหล่งวิตามินเค วิตามินซี โฟเลต ซีลีเนียม เบต้าเคโรที่น ซึ่งจะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายและช่วยบำรุงเลือด

วัย 40 ปีขึ้นไป

เพิ่มอาหารหมักดอง และถ้าเป็นไปได้ควรทำกินเอง เพราะจะได้มั่นใจในความสะอาด สด และควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได้ดี การกินอาหารกลุ่มนี้เป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ดีในร่างกาย กระตุ้นการขับถ่าย ช่วยปรับสมดุลให้ลำไส้ซึ่งทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหาร

นอกจากการ กินตามอายุ แล้ว ต้องไม่ลืมเลือกกินให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่รสจัดจนเกินไป หรือเนื้อสัตว์ และไขมันมากเกินไปนะคะ

ข้อมูล คอลัมน์ เกร็ดสุขภาพ นิตยสารชีวจิต ฉบับ 541

