สรรพคุณของพริก เป็นยาอายุวัฒนะ ยืดอายุ ลดความเสี่ยงหัวใจ และโรคมะเร็ง

ข่าวดีของคนชอบกินเผ็ด เมื่อมีการศึกษา สรรพคุณของพริก โดยศึกษาจากคนในประเทศสหรัฐ จีน อิหร่าน และอิตาลี รวมกว่า 570,000 คน พบว่าการกินพริกช่วยลดความเสี่ยงการตายจากโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และช่วยให้อายุยืนขึ้นได้ถึง 25% เมื่อเทียบกับคนไม่กินพริก

เพิ่มภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง

การวิจัยก่อนหน้านี้พบว่าในพริกมีสารต้านอนุมูลอิสระ และยังสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ นอกจากนั้นแล้วในพริกซึ่งรวมถึงพริกป่น อุดมด้วยวิตามินเอที่ช่วยบำรุงสายตา และวิตามินซีซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่มีคุณประโยชน์ทั้งในการป้องกันโรคและการบำรุงผิวพรรณ

ต้านอนุมูลอิสระ

วิตามินเอในพริกไม่เพียงช่วยบำรุงสายตา แต่ยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากความเครียด ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง

ลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด

พริกช่วยลดระดับคอลเลสเตอรอลในเส้นเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดสมองได้ ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าการกินพริกแดงช่วยลดการเกิดโรคดังกล่าวได้ถึง 13%

ป้องกันลำไส้อักเสบ

จากการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ลงในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences พบว่า เมื่อสมองตอบสนองต่อความเผ็ด จะหลั่งสารอะแนนดาไมด์ (anandamide) ซึ่งมีคุณสมบัติลดการอักเสบของลำไส้ได้

เห็นทีว่าหลังจากนี้ ใครที่ไม่กินเผ็ด ต้องหันกลับมาลองความอร่อยของพริกสักหน่อยแล้ว เพราะเล็กนิดเดียว มีประโยชน์เพียบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องกินอย่างพอดีๆ นะคะ อย่ากินมากไป อาจทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้

