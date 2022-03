ทำ IF ให้ถูกวิธี ลดหุ่นได้ ลดโรคด้วย คุ้มต่อสุขภาพ

ทำ IF ให้ถูกวิธีกันเถอะ

การคุมน้ำ หนักด้วยการคุมอาหารกับวิธี ทำ IF เป็นอีกวิธีที่เป็นที่นิ ยมมากในปัจจุบัน แต่ไม่ได้หมายความว่า IF จะเป็นวิธีที่เหมาะกับทุกคน การรู้วิธีการทำ IF ที่ถูกต้องและรูปแบบที่ เหมาะสมกับตัวเองจึงเป็นเรื่ องที่สำคัญ มาดูรายละเอียดกันเลย

อะไรคือ IF

นักกำหนดอาหาร คลินิกควบคุมน้ำหนักและรั กษาโรคอ้วน โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้ข้อมูลว่า Intermittent Fasting (IF)หรือการอดอาหารเป็นช่วง ๆ เป็นวิธีลดน้ำหนักที่ได้รั บความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งการลดน้ำหนักแบบ IF เป็นการกำหนดช่ วงเวลาในการอดอาหาร (Fasting) และรับประทานอาหาร (Feeding) โดยไม่เน้นการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการบริโภคอาหาร แต่เป็นการกำหนดเวลาในการรั บประทานอาหารจะทำให้ลดปริ มาณการกินอาหารและลดพลั งงานจากอาหารที่ได้รับ และในช่วงเวลาที่อดอาหาร (Fasting) ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) ลดลง ส่งผลให้การเปลี่ยนน้ำตาลในเลื อดไปเป็นไขมันลดลง ทำให้การกักเก็บไขมันใต้ผิวหนั งและน้ำหนักลดลง และช่วงที่ระดับอินซูลิน (Insulin) ลดลง ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) และนอร์อีพิเนฟริน (Norepinephrine) เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ซึ่งฮอร์โมนดังกล่าวจะช่วยให้ร่ างกายเผาผลาญไขมันและเพิ่ มการเผาผลาญพลังงานให้สูงขึ้น โดยไม่ทำให้มวลกล้ามเนื้ อลดลงเหมือนการอดอาหารอย่างต่ อเนื่อง และเมื่อน้ำหนักลดลง ปริมาณไขมันในร่างกายลดลง จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิ ดโรคเรื้อรังแบบไม่ติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน ไขมันสูง ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ช่วยให้ระบบประสาททำงานได้ดียิ่ งขึ้น ลดความเสี่ยงการเป็นโรคอั ลไซเมอร์ได้ มีผลการวิจัยพบว่า การทำ IF ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ และมีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า การอดอาหารมีแนวโน้มทำให้ชีวิ ตยืนยาวขึ้น โดย IF จะกระตุ้นการกลืนกินตั วเองของเซลล์ (Autophagy) ซึ่งเป็นกลไกที่ช่วยให้เกิ ดการซ่อมแซมระดับเซลล์ โดยปกติเซลล์ในร่างกายมีการสร้ างใหม่และตายไปตลอดเวลา เมื่อเกิดการกลืนกินตั วเองของเซลล์จะมีการสร้างเซลล์ ใหม่ที่แข็งแรงมาแทนเซลล์เก่าที่ เสื่อมสภาพไป

ทำอย่างไร

รูปแบบ IF นั้นมีหลายวิธี แต่ที่นิยมทำคือ

1) แบบ Lean Gains หรือสูตร IF 16/8 ทานอาหารในช่วงเวลา 8 ชั่วโมง และอดอาหาร 16 ชั่วโมง โดยเป็นสูตรที่แนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มทำ IF เพราะสามารถทำได้ง่าย ต่อเนื่อง และไม่กระทบการใช้ชีวิตประจำวันมากจนเกินไป

2) แบบ Fast 5 เป็นการกินอาหารเพียง 5 ชั่วโมงและอดอาหาร 19 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง

3) แบบ Eat Stop Eat คือ อดอาหาร 24 ชั่วโมง 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนวันที่ไม่อดก็กินได้ตามปกติ แต่ต้องกินอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

4) แบบ 5:2 คือ ทานอาหารตามปกติ 5 วัน และทานอาหารแบบ Fasting 2 วัน ซึ่งเลือกทำติดกัน 2 วันหรือห่างกันก็ได้ วิธีเป็นการลดปริมาณอาหารให้น้อยลง เช่น ผู้ชายสามารถกินได้ 600 แคลอรี่ ส่วนผู้หญิงกินได้ 500 แคลอรี่ หรือประมาณ 1/4ของแคลอรี่ที่ได้รับต่อวัน

5) แบบ Alternate Day Fasting การอดอาหารแบบวันเว้นวัน เป็นวิธีค่อนข้างหักโหม เพราะต้องอดอาหาร 1 วัน กินอาหาร 1วัน แล้วกลับมาอดอีก 1 วัน แต่ทั้งนี้ก็เหมือนกับ IF สูตร 5:2 เพราะในวันที่ Fast เราสามารถกินอาหารแคลอรี่ต่ำได้ แต่ต้องกินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

อย่างไรก็ตามการทำ IF เพียงอย่างเดียวอาจไม่ สามารถทำให้น้ำหนักลดลงได้ หากยังรับประทานอาหารที่ให้พลั งงานสูงมากเกินกว่าความต้ องการของร่างกาย เมื่อจำกัดเวลานานเกิ นไปอาจทำให้เกิดความหิ วโหยและอยากอาหารมากขึ้น เมื่อถึงเวลากินอาหารอาจกินทุ กอย่างที่อยากกิน ซึ่งหากขาดการควบคุมและยับยั้ งชั่งใจมีความเสี่ยงที่จะทำให้ กินมากเกินกว่าที่ร่างกายต้ องการ หรืออาจเกิดอาการรู้สึกผิดที่กิ นอาหารมากเกินไป ทำให้เกิดความเครียดได้ และหากขาดวินัยและความต่อเนื่ องของการทำและขาดการออกกำลั งกายก็อาจทำให้น้ำหนักไม่ลดลง ควรศึกษาข้อมูลและเช็กสภาพร่ างกายของตนเองก่อน ระหว่าง และหลังการทำ IF นอกจากนี้ควรปรึกษาและอยู่ ภายใต้การดูแลจากแพทย์ที่มี ความชำนาญ โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ เพื่อช่วยวางแผนโภชนาการสำหรั บการทำ IF ให้ถูกต้องในระยะเวลาที่เหมาะสม

(ที่มา : โรงพยาบาลกรุงเทพ)

