จบปัญหา อาการปวดเข่า เทคนิคง่ายๆ คลายอาการปวดด้วยตัวเอง

ใครที่เริ่มมี อาการปวดเข่า และกังวลว่าอาจจะมีอาการรุนแรงมากขึ้น เรามีวิธีปฏิบัติตัวขั้นพื้นฐาน ให้ลองปรับใช้กับชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นด้วยตนเอง

1. การควบคุมน้ำหนัก

สำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานหรือเป็นโรคอ้วน ควรเริ่มควบคุมอาหาร รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และถูกหลักโภชนาการ ในปริมาณที่พอเหมาะ เพราะ you are what you eat กินอย่างไรได้อย่างนั้น หากเราเลือกรับประทานได้ดี น้ำหนักก็จะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ ก็จะทำให้น้ำหนักไปตกที่ข้อเข่าน้อยลง ก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดข้อเข่า และหลีกเลี่ยงภาวะข้อเข่าเสื่อมที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

2. การออกกำลังกาย ป้องกันอาการปวดเข่า