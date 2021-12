ผลวิจัยพบ ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน ช่วย ป้องกันการติดเชื้อโควิด ในการทดลองทางคลินิก

ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน ช่วย ป้องกันการติดเชื้อโควิด

เชื่อว่าหลายคนคงอาจเคยอ่านข่าวผ่านๆ เกี่ยวกับงานวิจัยและการใช้ยาจีนที่ชื่อ เหลียนฮัว ชิงเวิน เข้ามาในรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุดมีการออกมาเปิดเผยผลลัพธ์หลังจากผ่านการทดลองทางคลินิก และดูเหมือนว่าจะได้ผลน่าสนใจ ป้องกันการติดเชื้อโควิด ได้

พูดถึงการวิจัย

บทความหัวข้อ “Efficacy and Safety of Lianhuaqingwen Capsules for the Prevention of Coronavirus Disease 2019: A Prospective Open-Label Controlled Trial” (ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเหลียนฮัว ชิงเวิน ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019: การทดลองแบบเปิดและไปข้างหน้าโดยมีกลุ่มควบคุม) ซึ่งตีพิมพ์ลงวารสาร Evidence-based Complementary and Alternative Medicine เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ระว่า “ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน (Lianhua Qingwen) ให้ผลลัพธ์ในการป้องกันแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19”

บทความดังกล่าวระบุว่า การทดลองนี้เป็นการทดลองทางคลินิกโครงการแรกที่แสดงให้เห็นความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาเหลียนฮัว ชิงเวิน ในอาสาสมัครที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันแล้ว ในภาพรวมนั้น การรักษาด้วยยาเหลียนฮัว ชิงเวิน เป็นเวลา 14 วัน ปรากฏให้เห็นว่า อัตราการตรวจกรดนิวคลีอิกแล้วได้ผลเป็นบวกจากการสวอปเยื่อบุโพรงจมูกด้านหน้าและคอหอยนั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสังเกตการณ์ขณะกักตัว นอกจากนี้ ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน ยังมีโปรไฟล์ความปลอดภัยที่น่าพอใจในการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วย

บทความระบุว่า “เรามีผู้ป่วยในการทดลอง 1976 ราย แบ่งเป็น 1101 รายในกลุ่มรักษา และ 875 รายในกลุ่มควบคุม โดยอัตราการตรวจกรดนิวคลีอิกแล้วได้ผลเป็นบวกในกลุ่มรักษานั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (0.27% เทียบกับ 1.14%)”

การใช้ยาดังกล่าวในขณะนี้

บทความดังกล่าวระบุว่า ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน ซึ่งเป็นยาแผนจีนที่พัฒนาและผลิ ตโดย Yiling Pharmaceutical เป็นยาที่มีผู้นำไปใช้รั กษาโรคไข้หวัดใหญ่เมื่อครั้งที่ เกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H1N1 โดยในการศึกษายาป้องกันโรคในกลุ่ มผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้ที่อยู่ ด้วยกันรวม 20,553 รายในเมืองหลางฟาง มณฑลเหอเป่ย์ ประเทศจีนนั้น อัตราการพบอาการในกลุ่มที่ใช้ ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน อยู่ที่เพียง 1.2% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ใช้ยาอื่น ๆ ซึ่งอยู่ที่ 6.8% ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับยามีอั ตราการพบอาการ 8.8% สิ่งนี้บ่งชี้ว่า ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน ให้ผลในการป้องกันได้ดี นอกจากนี้ ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน ยังปรากฏให้เห็นประสิทธิภาพที่ ดีจากการทดลองในการรักษาโรคโควิ ด-19 ซึ่งมีสาเหตุจากไวรัส SARS-CoV-2 ด้วย ทั้งนี้ ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน ได้รับการบรรจุไว้ในโครงการวินิ จฉัยและรักษาโรคโควิด-19 (ตั้งแต่ครั้งที่ 4 ถึงครั้งที่ 8) ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน ซึ่งมีขึ้นเพื่อป้องกันและรั กษาการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

