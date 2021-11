เคล็ดไม่ลับ ผู้ป่วยเบาหวาน กินอย่างไรให้น้ำตาลไม่ขึ้น

ผู้ป่วยเบาหวาน กับการกิน

ปัจจุบันผู้ป่ วยโรคเบาหวานในประเทศไทยมีมากถึ ง ร้อยละ 8.3 ของประชากรที่มีอายุระหว่าง 20-79 ปี และเป็นโรคที่ไม่ สามารถหายขาดได้รวมถึงเสี่ยงต่ อการมีโรคแทรกซ้อนมากมายด้วย เพราะฉะนั้นการปรับพฤติ กรรมการรับประทานอาหารเพื่อรั กษาระดับน้ำตาลให้เป็นปกติจึ งจำเป็นอย่างมากสำหรับ ผู้ป่ วยเบาหวาน เพื่อสุขภาพของผู้ป่วยเองและช่ วยให้แพทย์ลดหรืองดการใช้ยาเพื่ อคุมระดับน้ำตาลได้ด้วย

อาหารกับเบาหวาน

นักกำหนดอาหาร ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ รพ. กรุงเทพ ให้ข้อมูลว่า เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่ สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ถ้าผู้ป่วยคุมอาหารหรือปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ เหมาะสม สามารถคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ ในระดับปกติได้ โรคจะอยู่ในระยะสงบและจะไม่ แสดงอาการเหมือนกับว่าไม่ได้เป็ นโรคแล้ว หรือเรียกอีกอย่างว่า Remissionและถ้าสามารถดูแลระดับน้ำตาลให้ อยู่ในเกณฑ์ปกติได้เรื่อยๆ จะช่วยให้แพทย์ลดหรืองดการใช้ ยาเพื่อคุมระดับน้ำตาลได้ โดยวิธีควบคุมระดับน้ำตาลในเลื อดนั้นมีหลายวิธี สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ การรับประทานอาหารให้เป็นเวลา ไม่งดอาหารเพื่อป้องกันการเกิ ดภาวะน้ำตาลต่ำ เลี่ยงการกินมื้อใดมื้อหนึ่งที่ มากเกินไปเพราะจะทำให้เกิ ดภาวะน้ำตาลสูงได้ ควรดูแลน้ำหนักตัวให้อยู่ ในเกณฑ์ปกติ (18.5 – 22.9 kg/m2) จะช่วยเรื่องการควบคุมระดับน้ำ ตาลในเลือด ลดภาวะเซลล์ดื้อต่อฮอร์โมนอินซู ลิน (Insulin Resistance) ทำให้น้ำตาลที่ลอยในกระแสเลื อดถูกอินซูลินพาเข้าสู่เซลล์เพื่ อนำไปเผาผลาญให้เกิดพลังงาน ดังนั้นผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกิ นหรืออ้วนควรลดน้ำหนักลง 5% ของน้ำหนักตัว

ปรับอย่างไรดี

ทั้งนี้การปรับพฤติกรรมการรั บประทานอาหารยังสามารถช่วยควบคุ มระดับน้ำตาลในเลือดและน้ำหนั กตัวได้ เช่น การจำกัดปริมาณอาหารที่มีคาร์ โบไฮเดรต ได้แก่ ข้าว แป้ง ขนมปัง เส้นต่าง ๆ วุ้นเส้น ข้าวโพด เผือก มัน ควรได้รับปริมาณที่เหมาะสมในแต่ ละมื้อ ควรเลือกทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้ อน เป็นคาร์โบไฮเดรตที่อุดมไปด้ วยใยอาหาร เช่น ข้าวแป้งไม่ขัดสี ธัญพืช และผักต่าง ๆ แต่ผักบางชนิดที่มีคาร์ โบไฮเดรตในปริมาณมาก เช่น ฟักทอง ไม่ควรรับประทานในปริมาณมาก ต้องไม่ทานผลไม้มากจนเกิ นไปในแต่ละวัน เพราะผลไม้เป็นอาหารที่มีน้ำ ตาลฟรุกโตส (Fructose) ที่อยู่ในผลไม้ทุกชนิด ไม่ว่าจะรสเปรี้ยวหรือรสหวาน แนะนำให้รับประทาน 3 – 4 จานรองถ้วยกาแฟ หรือผลขนาดเท่ากำปั้นต่อวัน เลี่ยงการดื่มน้ำผลไม้ทุกชนิด เนื่องจากในน้ำผลไม้มีแต่น้ำตาล ไม่มีใยอาหาร ซึ่งใยอาหารสามารถขัดขวางการดู ดซึมน้ำตาลบางส่วนได้ ผู้ป่วยบางคนอาจเคยได้รับข้อมู ลว่า ควรเลือกกินผลไม้ที่ไม่หวาน ดัชนีน้ำตาลต่ำ (Glycemic Index) แต่ที่จริงแล้วสิ่งสำคัญที่สุ ดคือ การควบคุมปริมาณให้เหมาะสม เพราะหากกินผลไม้รสจืดในปริ มาณมากก็สามารถทำให้น้ำตาลเพิ่ มสูงได้เช่นกัน เลี่ยงการรับประทานขนมหวานต่าง ๆและเครื่องดื่มน้ำตาลสูง จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ มาก เนื่องจากน้ำตาลทรายที่ใส่ ในขนมหวานสามารถถูกดูดซึมได้เร็ ว ดังนั้นน้ำตาลจะเพิ่มขึ้นอย่ างรวดเร็ว และเครื่องดื่มประเภท น้ำอัดลม ชา กาแฟ นมเปรี้ยวและนมรสต่าง ๆ น้ำสมุนไพร เป็นต้น โดยเปลี่ยนมาเลือกแบบที่ใช้น้ำ ตาลเทียมหรือหญ้าหวานแทน สามารถเลือกได้โดยอ่ านฉลากโภชนาการทุกครั้งก่อนเลื อกซื้อ และจำกัดปริมาณแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 1 Drink ในผู้หญิง และ 2 Drink ในผู้ชาย เนื่องจากแอลกอฮอล์สามารถทำให้ ระดับน้ำตาลในเลือดสูงได้เช่นกั น และไม่ควรดื่มตอนท้องว่าง เพราะจะทำให้น้ำตาลต่ำได้

การปรับพฤติกรรมสุขภาพรวมทั้ งการรับประทานอาหาร ไม่มีสูตรหรือวิธีใดที่ เหมาะสมกับทุกคน (No One – Size – Fits – All) ดังนั้นการพบกับนักกำหนดอาหาร เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ และภาวะโภชนาการ เพื่อหาแนวทางการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ เหมาะสมในแต่ละคนจึงเป็นเรื่ องที่ดีที่สุด ทั้งยังทำให้ผู้ป่วยสามารถตั้ งเป้าหมายการดูแลสุขภาพเพื่อรั กษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ ในเกณฑ์ปกติได้นานที่สุดได้อี กด้วย

(ที่มา : โรงพยาบาลกรุงเทพ)

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

คนไทย ” ติดหวาน ” สถิติเบาหวานพุ่ง ผู้เชี่ยวชาญแนะลดด่วน

6 SIGNS CHECK ผู้สูงวัยสูญเสียการได้ยินจากโรคเบาหวาน

กิน อาหารตามสั่ง อย่างไร ไม่เสี่ยงโรคไต โรคความดัน โรคเบาหวาน