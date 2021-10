เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน “ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง” ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ

โรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตนเองหรือคนในครอบครัว เพราะการที่ต้องทนอยู่กับความเจ็บป่วยเป็นเวลานานอาจทำให้สุขภาพโดยรวมแย่ลง และอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตด้านต่างๆ อีกด้วย แต่ในเมื่อเกิดโรคขึ้นแล้ว สิ่งที่ผู้ป่วยควรทำคือ ดูแลสุขภาพตนเอง และหาทางอยู่ร่วมกับโรคเรื้อรังอย่างปลอดภัยและมีความสุขที่สุด

โรคเรื้อรังนั้นมีหลายลักษณะและเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ โดยอาจเกิดขึ้นในร่างกายเป็นเวลานานกว่าจะแสดงอาการ และอาจทำให้อวัยวะบางส่วนในร่างกายเกิดปัญหาหรือใช้งานได้ไม่เต็มที่ ซึ่งโรคเรื้อรังบางชนิดยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ทำได้เพียงควบคุมไม่ให้อาการรุนแรงขึ้นหรือลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆ โดยตัวอย่างของโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อย คือ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคข้ออักเสบ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจ

ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระบุไว้ว่า เมื่อเป็นโรคเรื้อรัง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกับการเจ็บป่วยธรรมดา เพราะโรคทั่วไปอย่างโรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคปอดบวมนั้น เมื่อเป็นแล้วไม่นานผู้ป่วยก็จะหายจากโรคดังกล่าว แต่โรคเรื้อรังมักต้องใช้เวลานานกว่าจะควบคุมอาการได้ อีกทั้งบางโรคยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาไม่เพียงแต่ทำให้ร่างกายเจ็บป่วยเท่านั้น แต่อาจส่งผลกระทบต่อด้านอื่นๆ ในชีวิตอีกด้วย

การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อป่วยด้วยโรคเรื้อรังอยู่ ซึ่งอาจทำได้โดยออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเป็นประจำ หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ เช่น รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ เลิกสูบบุหรี่ และเลิกดื่มสุรา เป็นต้น

ทำไมกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรังถึงมีอัตราความเสี่ยงสูง

เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว จะมีประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะในร่างกายเสื่อมลง นอกจากนี้ภูมิคุ้มกันยังลดลง ทำให้จึงมีความเสี่ยงสูงหากติดเชื้อโควิด19 อาจเกิดความรุนแรงหรืออันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งอาการของโรคมีอย่างหลากหลาย ผู้ป่วยบางคนอาจไม่แสดงอาการใดๆเลย ในขณะที่ผู้ป่วยบางคนอาจมีอาการหนักมากจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ จึงเป็นกลุ่มที่ต้องระวัง และควรได้รับวัคซีนในระยะเวลาอันรวดเร็ว

รู้หรือไม่? ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรั หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ เบาหวาน ไตเรื้อรัง ความดัน หอบหืด และกลุ่มโรค SLE หากติดเชื้อโควิด-19 อาจมีอาการรุนแรงและเสี่ยงเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้ ดังนั้น การดูแลตนเองอย่างถูกวิธีจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ การควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในค่าที่เหมาะสม หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อรักษาภูมิคุ้มกันของร่างกาย และที่สำคัญคือการดูแลเพิ่มเติมเรื่องสารอาหารและวิตามินที่จำเป็น เพื่อช่วยปรับในส่วนที่ร่างกายขาดให้กลับมาดียิ่งขึ้น ซึ่งสารอาหารเหล่านั้นสามารถช่วยบำบัดโรคต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นได้

อันที่จริงแล้ว ระบบภูมิคุ้มกันของเราคือหนึ่งในกลไกป้องกันการติดเชื้อไวรัสในร่างกายที่มีประสิทธิภาพที่สุด ภูมิคุ้มกันร่างกายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด (Innate Immunity) ที่ช่วยป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย และภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ (Adaptive Immunity) ที่ทำหน้าที่กำจัดหรือยังยั้งการเติบโตของเชื้อโรคในร่างกาย เช่น ไวรัสและแบคทีเรีย

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่าย เพราะยังมีอีกหลายสิ่งเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันที่นักวิจัยยังต้องค้นคว้าและทำความเข้าใจ แต่สิ่งที่เราทุกคนรู้ก็คือ ระบบภูมิคุ้มกันมีความเกี่ยวข้องกับโภชนาการอย่างไม่อาจปฏิเสธได้

เพิ่มระบบภูมิคุ้มกันด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ

“ถั่งเช่า” เรียกว่าเป็นสมุนไพรช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน อุดมไปด้วยสารสำคัญอีกหลายชนิดที่มีคุณสมบัติช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและป้องกันการเกิดโรคภัย การติดเชื้อทั้งจากภายในและภายนอกร่างกาย อาทิ โพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharides), คอร์ไดเซปิก แอซิด (Cordycepic Acid), กรดอะมิโน และคอเลสเตอรอล รวมถึงอุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญอื่น ๆ เช่น โปรตีน วิตามินอี วิตามินเค วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และวิตามินบี 12 โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี และซิลิเนียม เป็นต้น

ถั่งเช่า: เลือกทานให้ถูก

สมุนไพรถั่งเช่าในท้องตลาดมีหลากหลายสายพันธุ์และคุณภาพ อีกทั้งส่วนใหญ่ผลิตออกมาในรูปแบบชนิดเม็ดแคปซูลที่ไม่สามารถรู้เลยว่าในแคปซูลประกอบด้วยอะไรบ้าง นี่คือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงและระมัดระวังหากต้องการเลือกทานผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมสุขภาพ ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีการควบคุมคุณภาพอย่างพิถีพิถัน

อย่างไรก็ตาม แม้ถั่งเช่าจะมีคุณสมบัติช่วยดูแลปกป้องร่างกาย แต่ก็เป็นเพียงผู้ช่วยเสริมสุขภาพ ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมถั่งเช่าเป็นตัวช่วยจึงไม่ควรลืมที่จะใส่ใจดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานร่วมด้วยเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์

