ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ช่วยลดความเสี่ยงตายถึง 20 เปอร์เซ็นต์

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ลดความเสี่ยงเสียชีวิตได้

ว่าด้วยการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ในปัจจุบันการตรวจคัดกรองโรค มีความสำคัญอย่างยิ่ งในการจำแนกผู้ที่มีโรคให้ได้รั บการวินิจฉัยและรับการรักษาก่ อนที่จะแสดงอาการของโรค โดยผู้ป่วยในบางครั้งเริ่มมี อาการของโรคเกิดขึ้น แต่ยังไม่แสดงอาการ การตรวจคัดกรองจึงเป็นวิธี การตรวจทางห้องปฏิบัติการหรื อการทดสอบอื่น ๆ การจัดให้มีการตรวจคัดกรองโรค ควรพิจารณาจากลั กษณะจำเพาะของโรคนั้น ๆ ได้แก่ โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุ ขของประเทศ มีวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจพบได้ในระยะก่อนมี อาการ วิธีการตรวจคัดกรองจะต้องปลอดภั ย มีประสิทธิผลต่อต้นทุนและควรพิ จารณาถึงผลดี ผลเสียของการตรวจคัดกรองโรค ตลอดจนประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจคัดกรองโรค

ว่าด้วยมะเร็งปอด

นพ.ศิระ เลาหทัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์ทรวงอกเฉพาะทางด้ านโรคปอด โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กล่าวว่าโรคมะเร็งปอดยังคงเป็ นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ และ เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่ งของประชากรโลก โดยตั้งแต่ปีค.ศ. 1950 พบว่า มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบบ่ อยมากที่สุดในโลกและจนกระทั่ งในปีล่าสุด โดยในปีค.ศ. 2019 พบว่า มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ งปอดมากถึง 140,000 คน ในสหรัฐอเมริกา โดยโอกาสรอดชีวิตที่ 5 ปีของโรคมะเร็งปอดขณะพบโรคนี้มี เพียงแค่ 19 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากผู้ป่วยส่ วนมากพบในระยะแพร่กระจายเป็นหลั ก ถึงแม้ว่าจะมีผู้ป่วยหลายรายที่ ตรวจสุขภาพเป็นประจำ แต่ไม่สามารถคัดกรองโรคมะเร็ งปอดในระยะต้น ๆ ได้อาจเป็นเพราะการตรวจสุขภาพนั้ นเป็นแบบกว้าง ซึ่งอาจไม่ละเอียดเพียงพอหรื ออาจเกิดจากผู้ป่วยไปตรวจตอนที่ มีอาการแล้ว เช่น ไอหรือเหนื่อย ซึ่งมักจะพบในโรคมะเร็ งปอดระยะท้าย ๆ ทำให้โอกาสการรอดชีวิตค่อนข้ างต่ำ จากข้อเท็จจริงนี้ส่งผลทำให้เริ่ มมีการส่งเสริมการคั ดกรองความเสี่ยงมะเร็งปอดมากขึ้ น

อัปเตเทคโนโลยีตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

จากรายงานการวิจั ยของสมาคมนานาชาติมะเร็งปอด ( international association for the study of lung cancer: IASLC) ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบระหว่ างการทำเอ็กซเรย์ปกติ ( Chest x-ray) กับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ( Low dose Computed tomography chest screening: LDCT ) ในกลุ่มประชากรที่ความเสี่ ยงพบว่าการทำเอ็กซเรย์คอมพิ วเตอร์ (LDCT) สามารถพบมะเร็งปอดได้ดีกว่ าการทำเอ็กซเรย์ปกติ ( rate ratio 1.13: 95% confidence interval, 1.03 to 1.23) และยังสามารถทำให้ลดอุบัติการณ์ การเสียชีวิตจากมะเร็งปอดในกลุ่ มคนที่มีความเสี่ยง ได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์

โดยข้อดีของการทำเอ็กซเรย์คอมพิ วเตอร์ ( Low dose Computed tomography chest screening: LDCT ) นั้นคือ 1.ปริมาณรังสีน้อยกว่าเอ็กซเรย์ คอมพิวเตอร์ปกติน้อยกว่าปกติ CT chest 5 เท่า ( เท่ากับเอ็กซเรย์ปกติ 15 ใบ ) 2.ใช้เวลาทำน้อยกว่า 1 นาที 3. ไม่มีการฉีดสี 4. ไม่ต้องตรวจค่าไต และ 5.ระดับรังสีจะลงมาเป็นปกติ ภายใน 6 เดือน ทั้งนี้จากคำแนะนำจากสมาคมกลุ่ มโรคมะเร็งปอดนานาชาติ ( National comprehensive cancer network; NCCN ) ในปีค.ศ. 2021 ได้แนะนำว่าให้กลุ่มคนที่มี ความเสี่ยงควรทำ เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด (LDCT) เป็นประจำปี ปีละ 1 ครั้ง จนถึง อายุ 77 ปี และไม่แนะนำให้ทำการเอ็กซเรย์ ปอดปกติในการคัดกรองความเสี่ ยงของมะเร็งปอด

คำแนะนำ

ดังนั้นกลุ่มที่ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคั ดกรองอาการได้แก่ กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง High risk group คือ 1.คนที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป 2.กำลังสูบบุหรี่ หรือเคยสูบบุหรี่ระยะเวลาเฉลี่ ยมากกว่า 20 ปีและมากกว่า 1 ซองต่อวัน ยกตัวอย่างเช่น สูบบุหรี่มา 10 ปี เฉลี่ยวันละ 2 ซอง หรือสูบบุหรี่มา 20 ปี เฉลี่ยวันละ 1 ซอง หรือ มีประวัติเสี่ยง เช่น ทำในโรงงานโลหะหนักหรือมีประวั ติครอบครัวสายตรงเป็นโรคมะเร็ งปอด

สำหรับประโยชน์ของการคั ดกรองความเสี่ยงมะเร็งปอด นอกจากจะลดโอกาสการเสียชีวิ ตจากโรคมะเร็งปอดแล้ว ยังสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ ป่วยและเพิ่มโอกาสการเจอโรคอื่น ๆ นอกจากมะเร็งปอดที่ต้องได้รั บการรักษา “เพราะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งตรวจพบได้เร็ว ยิ่งเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต”

(ที่มา : นพ.ศิระ เลาหทัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์ทรวงอกเฉพาะทางด้านโรคปอด โรงพยาบาลวชิรพยาบาล )

