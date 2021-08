โควิด-19 ส่งผลสมองผิดปกติในระยะยาว โรคอัลไซเมอร์ ที่เกิดเร็วขึ้น

เราได้เรียนรู้อะไรมากมายเกี่ ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ SARS-CoV-2 นับตั้งแต่เริ่มเกิดการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม เรายังคงมีคำถามเกี่ยวกั บผลกระทบในระยะยาวของไวรัสที่มี ต่อร่างกายและสมองของคนเรา ผลการวิจัยใหม่ที่ได้รั บการเผยแพร่ในการประชุมนานาชาติ ของสมาคม โรคอัลไซเมอร์ ประจำปี2564 หรือ Alzheimer’s Association International Conference® (AAIC®) 2021 ที่เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา และถ่ายทอดผ่านทางออนไลน์ ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่ างโควิด-19 กับความบกพร่องของสมองในระยะยาว รวมถึงการที่อาการและพยาธิวิ ทยาของโรคอัลไซเมอร์เกิดเร็วขึ้ น

นอกเหนือจากอาการเกี่ยวกั บระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดิ นอาหารแล้ว ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากยังมีอาการทางจิ ตประสาทในระยะสั้นและ/หรื อระยะยาว ตลอดจนสูญเสียการได้กลิ่นและรั บรส รวมถึงมีความบกพร่ องของสมองและสมาธิที่เรียกว่า “ภาวะสมองล้า” (brain fog) โดยในบางรายนั้น อาการทางระบบประสาทเหล่านี้ คงอยู่ในระยะยาว นักวิจัยจึงพยายามทำความเข้ าใจกลไกการเกิดความบกพร่ องของสมองและผลกระทบต่อสุ ขภาพสมองในระยะยาว

บรรดาผู้นำทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวมถึงสมาคมโรคอัลไซเมอร์ และตัวแทนจากเกือบ 40 ประเทศ ซึ่งได้รับคำแนะนำทางเทคนิ คจากองค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความร่ วมมือระหว่างประเทศของผู้เชี่ ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมิ นผลพวงระยะยาวของโควิด-19 ที่มีต่อระบบประสาทส่วนกลาง รวมถึงความแตกต่างในแต่ละประเทศ โดยผลการค้นพบเบื้องต้ นจากประเทศกรีซและอาร์เจนตินาที่ นำเสนอในการประชุม AAIC 2021 ระบุว่า ผู้สูงอายุมักเผชิญกั บภาวะสมองเสื่อมถอยลงในระยะยาว รวมถึงสูญเสียการได้กลิ่ นในระยะยาวหลังหายจากการติดเชื้ อ SARS-CoV-2

ผลการค้นพบสำคัญที่ รายงานในการประชุม AAIC 2021 มีดังนี้

– ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการบาดเจ็ บที่สมอง การอักเสบในระบบประสาท และโรคอัลไซเมอร์ มีความสัมพันธ์อย่างมากกั บการเกิดอาการทางระบบประสาทในผู้ ป่วยโควิด-19

– ผู้ที่ประสบกับภาวะสมองเสื่ อมถอยลงหลังติดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่จะมีออกซิ เจนในเลือดต่ำหลั งการออกแรงในระยะเวลาสั้น ๆ รวมทั้งมีสภาพร่างกายโดยรวมอ่ อนแอ

“ข้อมูลใหม่เหล่านี้สะท้อนถึ งแนวโน้มที่น่ากังวล โดยแสดงให้เห็นว่าการติดเชื้ อโควิด-19 ก่อให้เกิดภาวะสมองเสื่ อมถอยลงในระยะยาวและอาการของโรค อัลไซเมอร์” คุณ Heather M. Snyder, PhD รองประธานฝ่ายความสัมพันธ์ ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ของสมาคมโรคอัลไซเมอร์ กล่าว “โควิด-19 กำลังทำลายล้างทั่วโลก ด้วยยอดผู้ติดเชื้อทะลุ 190 ล้านราย และผู้เสียชีวิตกว่า 4 ล้านรายทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ เราจำเป็นต้องเดินหน้าศึ กษาผลกระทบของไวรัสที่มีต่อร่ างกายและสมองของคนเรา สมาคมโรคอัลไซเมอร์และพันธมิ ตรได้เริ่มต้นแล้ว แต่ยังต้องมีการวิจัยเพิ่มเติ มต่อไป”

ภาวะสมองเสื่อมถอยลงมีความสัมพั นธ์กับการสูญเสียการได้กลิ่ นในระยะยาวในผู้ป่วยโควิด -19 ที่หายแล้ว

คุณ Gabriel de Erausquin, MD, PhD, MSc จากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ซานอันโตนิโอ มหาวิทยาลัยเท็กซัส (University of Texas Health Science Center at San Antonio Long School of Medicine) และทีมงานจากกลุ่มความร่วมมือ SARS-CoV-2 ซึ่งนำโดยสมาคมโรคอัลไซเมอร์ ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกั บสมองและประสาทสัมผัสการรับกลิ่ นในกลุ่มผู้สูงอายุชาวอเมริกั นอินเดียนเกือบ 300 คนจากอาร์เจนตินาซึ่งติดเชื้ อโควิด-19

การศึกษาทำในกลุ่มตัวอย่างหลั งจากติดเชื้อโควิด-19 เป็นเวลา 3-6 เดือน โดยมากกว่าครึ่งของทั้งหมดพบปั ญหาระยะยาวเกี่ยวกับการหลงลืม และราว 1 ใน 4 มีปัญหาทางสมองเพิ่มเติม เช่น ความบกพร่องทางภาษาและการบริ หารจัดการตนเอง ซึ่งอุปสรรคเหล่านี้มีความสัมพั นธ์กับปัญหาการรับกลิ่ นในระยะยาว แต่ไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ติ ดเชื้อโควิด-19

“เราเริ่มมองเห็นภาพความสัมพั นธ์ที่ชัดเจนระหว่างโควิด-19 กับปัญหาทางสมองหลังติดเชื้ อนานหลายเดือน” คุณ Erausquin กล่าว “เราจำเป็นต้องเดินหน้าศึ กษาประชากรกลุ่มนี้และกลุ่มอื่ นทั่วโลกในระยะยาวกว่านี้ เพื่อทำความเข้าใจให้มากขึ้นเกี่ ยวกับผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อระบบประสาทในระยะยาว”

การติดเชื้อโควิด -19 มีความสั มพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของตัวบ่ งชี้ทางชีวภาพของโรคอัลไซเมอร์

ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในเลือด ได้แก่ total tau (t-tau), neurofilament light (NfL), glial fibrillary acid protein (GFAP), ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase L1 (UCH-L1), amyloid beta (Aβ40, Aβ42) และ phosphorylated tau (pTau-181) ล้วนเป็นตัวบ่งชี้การบาดเจ็บที่ สมอง การอักเสบในระบบประสาท และโรคอัลไซเมอร์

เพื่อศึกษาตัวบ่งชี้ทางชี วภาพในเลือด การเสื่อมของระบบประสาท และการอักเสบในระบบประสาท ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดเชื้ อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล คุณ Thomas Wisniewski, MD ศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยา พยาธิวิทยา และจิตเวช จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรอสแมน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (New York University Grossman School of Medicine) และทีมงาน ได้เก็บตัวอย่างพลาสมาจากผู้ป่ วย 310 คนที่ติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาในศูนย์ การแพทย์ New York University Langone Health โดยพบว่าผู้ป่วย 158 คนมีผลตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 เป็นบวกและมีอาการทางระบบประสาท ส่วนอีก 152 คนมีผลตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 เป็นบวกแต่ไม่มี อาการทางระบบประสาท โดยอาการทางระบบประสาทที่ พบมากที่สุดคือความสับสน อันเนื่องมาจากภาวะสมองเสื่อม toxic-metabolic encephalopathy (TME)

ในการศึกษาผู้ป่วยที่เคยมี ภาวะสมองปกติ ทั้งกลุ่มที่มีและไม่มีภาวะ TME หลังติดเชื้อโควิด-19 คณะนักวิจัยพบว่า t-tau, NfL, GFAP, pTau 181 และ UCH-L1 ในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภาวะ TME มีระดับสูงกว่ากลุ่มผู้ป่วยโควิ ด-19 ที่ไม่มีภาวะ TME ส่วนระดับ Aβ1-40 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคั ญ แต่สัดส่วน pTau/Aβ42 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคั ญในผู้ป่วยที่มีภาวะ TME นอกจากนี้ ระดับ tau, NfL, UCHL1 และ GFAP ยังมีความสัมพันธ์อย่างมากกับตั วบ่งชี้อาการอักเสบอย่าง C-reactive peptide ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงปัญหาเกี่ยวกั บแนวกั้นเลือดกับสมองที่เกี่ ยวเนื่องกับการอักเสบ ซึ่งมาพร้อมกับการบาดเจ็ บของเซลล์ประสาทและเซลล์เกลีย

“ผลการค้นพบเหล่านี้บ่งชี้ว่า ผู้ป่วยโรคโควิด-19 อาจมีอาการและพยาธิวิ ทยาของโรคอัลไซเมอร์เกิดเร็วขึ้ น” คุณ Wisniewski กล่าว “อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการวิจัยระยะยาวเพิ่ มเติมเพื่อศึกษาว่าตัวบ่งชี้ ทางชีวภาพเหล่านี้ส่ งผลระยะยาวต่อสมองของผู้ติดเชื้ อโควิด-19 หรือไม่”

ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมถอยลงหลั งหายจากโควิด -19 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่จะมี สภาพร่างกายอ่อนแอและระดั บความเข้มข้นของออกซิเจนในเลื อดต่ำ

George Vavougios, MD, PhD นักวิจัยหลังปริญญาเอกจากมหาวิ ทยาลัยเทสซาลี (University of Thessaly) และทีมงาน ได้ทำการศึกษาภาวะสมองเสื่ อมถอยลงและปัจจัยชี้วัดด้านสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยโควิ ด-19 ระดับเล็กน้อยถึงปานกลางจำนวน 32 คน สองเดือนหลังออกจากโรงพยาบาล และพบว่า 56.2% ประสบภาวะสมองเสื่อมถอยลง โดยอาการที่พบมากที่สุดคื อความจำบกพร่องในระยะสั้น และความบกพร่องทางสมองหลายด้ านโดยไม่มีความจำบกพร่ องในระยะสั้น

จากการศึกษายังพบด้วยว่า คะแนนทดสอบการทำงานของสมองที่ แย่กว่า มีความสัมพันธ์กับอายุที่มากกว่ า รอบเอวที่มากกว่า และอัตราส่วนรอบเอวต่ อรอบสะโพกที่มากกว่า นอกจากนี้ หลังจากปรับข้อมูลอายุและเพศแล้ ว พบว่าคะแนนทดสอบความจำและความคิ ดที่แย่กว่า มีความสัมพันธ์กับระดับความเข้ มข้นของออกซิเจนในเลือดต่ำ จากการทดสอบเดิน 6 นาที ซึ่งปกติใช้ในการประเมิ นความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้ ป่วยโรคหัวใจและปอด

“สมองที่ขาดออกซิเจนไม่ดีต่อสุ ขภาพ และการขาดออกซิ เจนในระยะยาวอาจส่งผลให้เกิดปั ญหาทางสมอง” คุณ Vavougios กล่าว “ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึ งกลไกทางชีวภาพระหว่ างภาวะสมองเสื่อมถอยลงอันเป็ นผลมาจากโควิด-19 กับความอ่อนล้าหลังติดเชื้อโควิ ด-19 ซึ่งมีการรายงานเพียงเล็กน้ อยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา”

การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ มความร่วมมือ SARS-CoV-2

ที่มา : การประชุมนานาชาติของสมาคมโรคอั ลไซเมอร์ (AAIC)

