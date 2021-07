สุขภาพดีสร้างได้! 5 ผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองอย่างได้ผล อยากรู้ต้องลอง!

ยุคนี้ไม่ว่าใครก็อยากมีสุขภาพดีและมีร่างกายที่แข็งแรงกันทั้งนั้น เห็นได้จากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คนส่วนใหญ่มักจัดเวลาให้กับการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายและการทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่เว้นแม้กระทั่งการสรรหาสาระพัดสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภค ทั้งกิน ดื่ม ใช้ ทา มาตอบสนองร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น ทั้งของตัวเองและคนที่เรารัก

ยิ่งตอนนี้อะไรก็ไม่แน่ไม่นอน เชื้อโรคก็วนเวียนอยู่รอบตัว แต่เชื่อเถอะว่าการที่คนเราจะมีชีวิตที่ยืนยาวได้นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “การดุแลสุขภาพ” เอาเป็นว่าวันนี้เราจะพาไปพบกับการดูแลร่างกายให้ยังแข็งแรงด้วยแนวคิดที่จะนำพาชีวิตคุณให้เป็นตามที่หวัง มีครบตั้งแต่การกิน การดูแลร่างกาย การใช้ชีวิต กับการเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อตอบโจทย์ชีวิตคุณภาพดี

ชีวจิตจะพาทุกคนไปเลือกหาสินค้าเพื่อสุขภาพดีๆ ที่เราคัดสรรมาให้แล้ว บอกเลยว่าแต่ละชิ้นมีความพิเศษที่โดดเด่น เป็นสินค้าที่ควรค่าแก่การหามาติดบ้านไว้มากๆ เลยล่ะ ถ้าอยากมีสุขภาพดี ก็ต้องเลือกหาของดีที่มีประโยชน์ให้ตัวเอง เป็นหลักการง่ายๆ จริงมั้ยค่ะ

กรี๊พ (GRIP) น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น สูตรอ่อนโยน PH Balace

เริ่มกันที่ชิ้นแรกเป็นน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดได้ทุกพื้นผิว กับ แบรนด์ “GRIP” เป็นน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อสูตรอ่อนโยน ปลอดภัยต่อเด็ก คนชราและสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์นี้การันตีในเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ขจัดกลิ่นจากเชื้อโรคบนพื้นผิวทุกชนิดในทุๆ วัน เช็ดโต๊ะอาหาร, เคาน์เตอร์ครัว, อ่างล้างจาน, แป้นพิมพ์, ล้างห้องน้ำ, เช็ดคาร์ซีท, สามารถ แช่ผ้าที่เลอะสิ่งสกปรก เพื่อฆ่าเชื้อก่อนนำไปซัก

พร้อมมอบความสดชื่นด้วยกลิ่นสะอาดๆ ของยูคาลิปตัส ให้ความรู้สึกเย็นและสะอาด ที่สำคัญคือปลอดสารอันตราย เช่น พาราเบน, เอสแอลเอส, ไตรโคลซาน แถมยังเป็นน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ หนึ่งเดียว ที่คงไว้ด้วย PH5.5 เพื่อเพิ่มความอ่อนโยน ควบคู่ไปกับการฆ่าเชื้อ

เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวห่างไกลจากเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย ในยุคโควิดระบาด “GRIP” น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพื่อสุขอนามัยที่ดีของคนในบ้านที่เราอยากแนะนำค่ะ รับรองใช้งานได้หลากหลาย มีขวดเดียวจบ ครบทุกห้อง ทุกพื้นผิวเลย

Promotion

โปรสำหรับสั่งทางเฟซบุ๊คเท่านั้น เดือนนี้ สั่ง 3 ขวดขึ้นไปจัดส่งฟรีด้วย EMS

1 ขวด 240฿ + 30฿ ค่าส่งเรทพิเศษ 1 ขวด = 480ml

🔰 3 ขวด เหลือเพียงขวดละ 229฿

🔰 6 ขวด เหลือเพียงขวดละ 199฿

🔥ใหม่!! ขนาดแกลลอน 5 ลิตร (5,000มล.)

ราคาเพียง 1,850฿ คุ้มกว่าสั่งแบบ 12 ขวด

https://www.facebook.com/GRIPGermsKiller

ช่องทางขาย

Facebook : Grip Germs Killer

🆔Line : @gripgermskiller

Lazada / Shopee : ค้นหา Grip Germs Killer

Gourmet Market / Pet Shop ชั้นนำ ทั่วประเทศ

Bora & Co. แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพร สูตรเภสัชกร

มาต่อกันที่ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายอย่างยาสระผมกันบ้างดีกว่าค่ะ เพราะเรารู้ดีว่าเรื่องผมร่วงเป็นหนึ่งในปัญหาของผมที่พบมากที่สุดของคนยุคนี้ แม้ว่าการสังเกตเห็นผมร่วงขณะอาบน้ำ ขณะหวีผม หรือขณะออกไปทำกิจกรรมต่างๆ ประจำวันจะเป็นเรื่องปกติก็ตาม แต่คนส่วนใหญ่ยังต้องการบรรเทาปัญหาผมร่วงให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

จึงอยากแนะนำตัวช่วยที่จะมาดูแลปัญหาผมร่วง ให้ผมคุณแข็งแรง หนา และมีสุขภาพดีขึ้น ไปกับ “ผลิตภัณฑ์ Bora & Co.” แชมพู และ ครีมนวดผม ที่คิดค้นและพัฒนาสูตรโดยเภสัชกร เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมที่ช่วยลดผมร่วง ช่วยให้ผมขึ้นใหม่เร็ว ไม่มีสารระคายเคืองเส้นผมและหนังศีรษะ มีส่วนผสมของสมุนไพรสด 5 ชนิด คือ บอระเพ็ด / ใบย่านาง/ ขิง / อัญชัน / มะกรูด ที่ช่วยลดผมร่วง รากผมเเข็งแรง ผมยาวเร็ว ลดอาการคันหนังศีรษะ ที่ช่วยรากผมแข็งแรง หนังศีรษะสะอาด ไม่ทำให้ผมแข็งกระด้างหลังใช้

ผลิตภัณฑ์ Bora & Co. ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลรากผมและหนังศีรษะเป็นพิเศษ โดดเด่นด้วยคุณสมบัติพิเศษ ไร้สารซัลเฟต : SLSs/ SLEs / ALEs เป็นสารทำความสะอาด แต่ทำให้หนังศีรษะ แห้ง คัน อักเสบ เป็นสาเหตุหนึ่งของผมร่วง ไร้สารกันเสียพาราเบน ที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การทำงานของฮอร์โมนเพศผิดปกติ สาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งเต้านม ทั้งยังไร้สารซิลิโคน ที่ทำให้หนังศีรษะอุดตัน รากผมอ่อนแอ เป็นสาเหตุหนึ่งของผมร่วง

อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้นอกจากดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของเส้นผมกันด้วยน๊า เพราะการมีผมที่แข็งแรง นุ่มสวยก็ป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกัน ลองเอาผลิตภัณฑ์ดีๆ ที่เราแนะนำไปลองใช้กันดู สำหรับผู้ที่อยากดูแลเส้นผมให้มีสุขภาพดีขึ้น ไม่แห้งขาดหลุดร่วงง่ายกันนะคะ

Promotion

ฉลองครบรอบ 1 ปี #ซื้อ1แถม1

Bora&Co แจกจุกๆ แทนคำขอบคุณที่ทุกคนให้การสนับสนุนตลอดมา ขอส่งมอบของขวัญด้วยการแถมทุกคำสั่งซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 1-31สิงหาคม 2564 ส่งฟรีทุกรายการสั่งซื้อไม่มีขั้นต่ำ

🔰ซื้อครบ 900 บาท รับฟรีทันทีกระเป๋าผ้าแคนวาสเสริมความโชคดี

🔰ซื้อครบ 1290 บาท รับฟรีทันทีครีมนวดผม 100 มล. มูลค่า250บาท

🔰ซื้อสินค้าครบ 1290 บาท รับฟรี แชมพู หรือ ครีมนวด ขนาด 100 มิลลิตร มูลค่า 250 บาท

🔰โปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะ 1-31 ส.ค. 2564

สั่งซื้อสินค้าได้ที่

📮Facebook: BoraandCo (m.me/boraandco)

🆔[email protected] : @boraandco “มี @” ด้านหน้าด้วยค่ะ

📞Tel: 064-959-9797

www.boraandco.com , https://www.facebook.com/BoraandCo/

HYGOODS Anti-Wrinkle & Whitening Cream ครีมสำหรับผู้ที่มีปัญหาริ้วรอย

ดูแลสุขภาพผมกันแล้ว ก็มาดูแลสุขภาพผิวกันต่อดีกว่าค่ะ ซึ่วแน่นอนว่าเมื่ออายุเริ่มมากขึ้นไม่ชายหรือหญิงก็จะเริ่มรู้สึกได้ว่าผิวพรรณเริ่มมีร่องหรือปัญหาริ้วรอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อย่างเข้าสู่วัย 30 จะสัมผัสได้ว่าผิวมีความหยาบกร้านหรือแห้งมากขึ้นกว่าเดิม

มาเติมเต็มสุขภาพผิวหน้าไร้ริ้วรอยไปกับ “HYGOODS Anti-Wrinkle & Whitening Cream” ครีมสำหรับผู้ที่มีปัญหาริ้วรอย ช่วยลดริ้วรอยบนใบหน้า และบำรุงให้ผิวกระจ่างใส ด้วยส่วนผสมหลักคือ Tiger Orchid ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดเอนไซม์ที่มีหน้าที่ทำลายคอลลาเจน ใต้ผิวหนัง จึงช่วยลดริ้วรอยเหี่ยวย่น บนใบหน้าได้อย่างเห็นผล พร้อมบำรุงให้ผิวแลดูกระจ่างใสขึ้น พร้อมต้านอนุมูลอิสระ ปราศจากสารอันตรายปราศจากสารกันเสีย ปราศจากน้ำมันเคมี ปราศจากเคมีที่ทำร้ายผิว

HYGOODS Anti-Wrinkle & Whitening Cream มีทั้ง Day Cream และNight Cream ซึ่งถามว่ามีความแตกต่างกันไหม? คำตอบก็คือสารที่ยับยั้งการทางานของรังสี UV ภายใต้ผิวหนังนั้น มีทั้งใน Day Cream และ Night Cream เพียงแต่ Day cream ทางแบรนด์เค้าปรับสูตรให้บางเบากว่า ซึมซาบไวกว่า เพื่อเหมาะกับการทากันแดดและแต่งหน้าในเวลากลางวัน

เพราะว่ารังสี UV มีอยู่ตลอดเวลาไม่เพียงแต่ตอนกลางวันเท่านั้น จึงมีสูตร Night Cream สำหรับเวลากลางคืน เช่นกันสารในครีมทั้ง 2 สูตร ของ HYGOODS Anti-Wrinkle & Whitening Cream จะช่วยยับยั้งการทางานเหล่านั้นที่จะมาทำลายคอลลาเจนภายใต้ผิวหนัง

ผลิตภัณฑ์ของ HYGOODS ได้รับรางวัล และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TED FUND) เป็นนวัตกรรมครีมบำรุงผิวที่ทาง HYGOODS และสวทช. จึงเกิดเป็นครีมลดริ้วรอยที่สามารถบำรุงผิว ฟื้นฟูและแก้ไข ปัญหาริ้วรอย ได้อย่างตรงจุดและเห็นผลจริง ถึงแม้จะเป็นสาววัย 20 ก็สามารถใช้ได้ มาดูแลผิวให้สวยใส สุขภาพดีไปกับ HYGOODS กันนะคะ

Promotion

พิเศษสำหรับแฟนๆ ชีวจิต ด้ยPROMOTION Anti Wrinkle Cream (Tiger Orchid)

🔰 Night Cream 30g 1 กระปุก 990 บาท

🔰 Night Cream 10g 1 กระปุก 390 บาท

🔰 Day Cream 10g 1 กระปุก 390 บาท

ช่องทางการติดต่อ /จัดจำหน่าย

Ovcacado >> https://www.facebook.com/HYGOODSTHAILAND

📮Tiger Orchid >> https://www.facebook.com/TigerOrchidbyHYGOODS

🆔Line @ >> http://line.me/ti/p/@hygoods

Shopee >> https://shopee.co.th/hygoods

Lazada >> https://www.lazada.co.th/shop/hygoods-thailand/

หรือ ตัวแทนจำหน่าย

ตำรับน้ำมันสมุนไพร OVACADO by HYGOODS

ถ้าใครเคยหาข้อมูล อโวคาโดจะเต็มไปด้วย “ไขมันดี” ที่ มี Omega 9 ซึ่งมีส่วนช่วยโดยตรงในการเพิ่มระดับของ HDL หรือที่เราเรียกว่า ไขมันดี และแน่นอนครับ เมื่อเพิ่ม HDL ก็จะทำให้ คลอเรสเตอรอล , แอลดีแอล(LDL) และ ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ลดลงได้นั่นเอง

เราจึงอยากแนะนำผลิตภัณฑ์ของ OVACADO by HYGOODS ที่โดดเด่นเรื่องการลดไขมันเลวเพิ่มไขมันดีให้ร่างกายของคุณ ด้วยสารสกัดจากน้ำมันอะโวคาโด สายพันธุ์ Hass ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุด!

แต่ OVACADO ของ HYGOODS ไม่ได้มีแค่น้ำมันอโวคาโดเพียงอย่างเดียวนะคะ เพราะเค้ายังมีน้ำมันสมุนไพรอื่น ๆ อีก 6 ชนิด เพิ่มเสริมทัพ ให้ใน 1 เม็ด มีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสำหรับคนไขมันในเลือดสูง ประกอบด้วย น้ำมันงาม้อน มี Omega 3 ที่สูงมาก, น้ำมันถั่วดาวอินคา มี Omega 6 สูง, น้ำมันเมล็ดเจียที่เป็น ซุปเปอร์แอนตี้ออกซิแดนท์, น้ำมันกระเทียม ช่วยลดอาการอักเสบ ช่วยขยายหลอดเลือด, น้ำมันเมล็ดองุ่นเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และ Ubiquinol ที่ช่วยดูดซึมสารอาหารในร่างกาย

เอาเป็นว่าถ้าคุณยังไม่อยากเป็นคนที่ต้องเจ็บป่วยจากหลอดเลือดอุดตัน ต้องเลือกทานอาหารบางอย่างที่มีคุณสมบัติในการล้างหลอดเลือด หรือช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดของตัวเอง ถือซะว่าตำรับน้ำมันสมุนไพร OVACADO by HYGOODSเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยชั้นดีที่จะทดแทนการกินอาหารเหล่านั้นไปได้ไม่มากก็น้อย ถ้าอยากสุขภาพดีก็เลือกหาสิ่งดีๆ มากิน ไม่ยากเลย

Promotion

“ตำรับน้ำมันสมุนไพร OVACADO ปกติกล่องละ 720 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ!

🔥 2 กล่อง 1,299 บาท

🔥4 กล่อง 2,489 บาท

🔥6 กล่องสุดคุ้ม! 3,599 บาท

รวมจัดส่งฟรี! มีเก็บเงินปลายทาง สนใจสั่งซื้อ

🆔หรือทัก [email protected] : @HYGOODS (มี @) ด้วยครับ

http://line.me/ti/p/@hygoods

ช่องทางการจัดจำหน่าย

📮 >> https://www.facebook.com/HYGOODSTHAILAND

🆔Line @ >> http://line.me/ti/p/@hygoods

Shopee >> https://shopee.co.th/hygoods

Lazada >> https://www.lazada.co.th/shop/hygoods-thailand/

หรือ ตัวแทนจำหน่าย

BiFiO probiotic plus เพราะสุขภาพดี เริ่มต้นที่ลำไส้

เคยได้ยินไหมว่า “สุขภาพดีอยู่ที่ลำไส้” ถ้าลำไส้ดี สุขภาพก็จะดีไปด้วย เพราะสุขภาพของลำไส้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อร่างกายโดยรวม โดยปกติหากจุลินทรีย์ที่ดีมีมากพอที่จะควบคุมปริมาณของจุลินทรีย์ไม่ดี ลำไส้ทำงานได้ตามปกติ โอกาสที่จะติดเชื้อหรือเจ็บป่วยจากเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรียก็จะลดลง เราก็จะไม่ป่วย แต่เมื่อใดที่จุลินทรีย์ไม่ดีมีมากกว่าแล้วมายึดครองลำไส้ของเรา ลำไส้จะทำงานผิดปกติ รู้สึกไม่สบายท้อง ระบบต่างๆ ในร่างกายดังที่กล่าวไปอาจบกพร่อง และมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย เจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

ดังนั้นการหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาพร้อมปรับสมดุลของลำไส้มากินจึงเป็นสิ่งที่ดีมาก ขอแนะนำนี่เลย BIFIO Probiotic Plus โปรไบโอติกที่เหมาะและดีที่สุดกับคนเอเชียอย่างพวกเรา ที่สำคัญผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการค้นคว้าและวิจัยโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร CPF โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

จึงเป็นเชื้อที่เหมาะสมกับคนเอเชียอยู่แล้ว และเป็นเชื้อที่มีมาตรฐานรับรองจำก “FOSHU” (Foods for Specified Health Uses) จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสินค้าใดที่วางจำหน่ายและมีตรานี้ติดอยู่ ผู้บริโภคก็จะมั่นใจได้เลยว่าเป็นสินค้าที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายและมีความปลอดภัยสูง

“บิฟิโอ โปรไบโอติก พลัส” เป็นโปรไบโอติกที่ค้นคว้าและวิจัยในคนเอเชีย โดยใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์คุณภาพถึง 5 สายพันธุ์ ซึ่ง 3 ใน 5 นั้นเป็นสายพันธุ์ “บิฟิโดแบคทีเรียม” คุณจึงมั่นใจได้ในคุณสมบัติของโปรไบโอติกที่โดดเด่นในเรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายและช่วยเรื่องระบบขับถ่ายทำให้ลำไส้ทำงานได้อย่างดีเยี่ยม

สำหรับสายพันธุ์โพรไบโอติกส์ที่น่าสนใจ ผู้เขียนคัดมาให้ 5 สายพันธุ์ที่เหมาะสำหรับคนเอเชีย เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตพันธุ์โพรไบโอติกส์สำหรับรับประทานเสริม มีดังนี้

Bifidobacterium longum BB536 : ป้องกันภูมิแพ้+ไข้หวัดใหญ่ ส่งเสริมสุขภาพลำไส้ ป้องกันลำไส้อักเสบและมะเร็งลำไส้

Bifidobacterium breve M-16V : ป้องกันอาการภูมิแพ้ผิวหนัง ผื่นคัน หอบหืดที่เกิดจากภูมิแพ้

Bifidobacterium infantis M63 : มีส่วนช่วยในการส่งเสริมสุขภาพจิตและระบบประสาท

Lactobacillus acidophilus Lac-361 : สร้างสมดุลในลำไส้ เสริมภูมิคุ้มกัน ช่วยย่อยและดูดซึมสารอาหาร

Lactobacillus gasseri Lac-343 : ส่งเสริมสุขภาพลำไส้ กระตุ้มภูมิคุ้มกัน ลดการติดเชื้อก่อโรค

อยากมีสุขภาพลำไส้ที่ดี ลองเลือก BiFiO probiotic plus ไปเป็นตัวช่วย เพราะนอจากจะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายแล้วยังช่วยเรื่องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอีกด้วย พิเศษด้วยการเพิ่ม (Plus) พรีไบโอติกถึง 2 ชนิด เพื่อเสริมให้โปรไบโอติกทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Promotion

🔥 1 กล่อง 1,500

🔥 2 กล่อง 2,700

🔥 3 กล่อง 3,600

สั่งซื้อได้ทางเพจ CPF RD Center และไลน์ @cpfrdcenter ค่ะ

ช่องทางติดต่อ

🆔Line:@cpfrdcenter

email: [email protected]

เป็นยังไงกันบ้างคะ กับสินค้าเพื่อสุขภาพแต่ละประเภทที่เรานำมาแนะนำ ใครสนใจชิ้นไหน ชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อหากันได้เลยนะคะ และต้องไม่ลืมว่าพื้นฐานแห่งการใช้ชีวิตให้สุขภาพดีอ กินแบบไหนใช้แบบไหนก็ได้แบบนั้น เป็นคำตอบที่ง่ายมากๆ ยิ่งในยุคนี้เราสามารถหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับร่างกายได้ง่ายมาก อย่างที่เราเอามาแนะนำในวันนี้ อ่ะ ว่าแล้วก็สั่งเลยค๊า!!

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ