ว่าด้วย “การอดอาหาร “และ “การล้างพิษ”

การอดอาหารหรือ Fasting อยู่ในความสนใจของผู้รักสุขภาพทั้งหลาย เพราะเชื่อว่าเป็นการล้างพิษแบบเร่งด่วนหรือการเริ่มต้นการปฏิวัติสุขภาพ และตอนนี้เรามาถึงยุคที่การลดน้ำหนักสามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้ เพิ่มความจำและลดโรคได้อีกด้วย ซึ่งวิธีนี้ติดเทรนด์มาสักพักในประเทศไทยแล้ว และนับวันก็ยิ่งเป็นที่นิยมมากขึ้น

การอดอาหารล้างพิษเป็นการทำให้ระบบทางเดินอาหาร และระบบการเผาผลาญได้พัก และได้รักษาตัวเองตามกลไกทางธรรมชาติเพื่อบำบัดตัวเอง มีหลายวิธีแตกต่างไปตามความเหมาะสมของแต่ละคน

ในอดีตการการอดอาหารเป็นเครื่องมือในการฝึกจิต และสร้างวินัยให้ตนเอง ชาวอินเดียนในอเมริกายุคเริ่มต้น อดอาหารเพื่อให้เข้าถึงพลังวิญญาณอันยิ่งใหญ่ (Great Spirit) พระคริส ใช้เวลา 40 วัน 40 คืน อยู่ในป่าเปลี่ยว โมเสส อดอาหารอยู่บนภูเขาไซไน โยคี ทำการอดอาหารเพื่อให้สามารถควบคุมจิตใจและความรู้สึก ชำระร่างกายให้สะอาดเพื่อให้ร่างกายกลับเป็นหนุ่มเป็นสาวกระปรี้กระเปร่าขึ้นด้วย

ตามความเป็นจริงนั้นการอดอาหารเป็นวิถีทางธรรมชาติของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วย เช่น สัตว์ป่าจะหยุดกินอาหารเมื่อถูกทำร้ายหรือไม่สบาย สำหรับคนเราในชีวิตประจำวันพลังงานส่วนใหญ่ จะถูกใช้ไปในกระบวนการย่อยอาหาร ดังนั้นถ้าระบบการย่อยอาหารได้หยุดพักบ้างก็จะมีพลังเหลือไว้สำหรับการพัฒนาทางจิตและซ่อมแซมร่างกายมากขึ้นและยังช่วยกำจัดพิษ ออกจากร่างกายด้วย

หนังสือ Healing with Whole Foods:AsiaTraditional and Modern Nutrition เขียนโดย คุณพอล พิชฟอร์ดแนะนําวิธีอดอาหารไว้ว่าการอดอาหารภายใน 1 วันหรือ 3 วันติดต่อกัน ไม่ใช่การไม่กินอะไรเลย แต่เป็นวิธีที่กินเฉพาะอาหารบางอย่าง ซึ่งมีให้เลือกดังต่อไปนี้

1.กินแต่ผักผลไม้สดหรือน้ำ ได้แก่ การกินแต่แครอต ผักกาด แอปเปิ้ล ส่วนน้ำ เช่น ชาสมุนไพร น้ำผลไม้ เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการล้างพิษทั่วไป

2.กินแต่ผักนึ่งหรือต้ม หากคุณขยันกินของหวาน ถั่ว ไข่ และนมเนย จนล้นกระเพาะทุกวัน ให้ลองอดอาหารด้วยวิธีกินแต่ผักกาดและแครอตนึ่งหรือต้มดูค่ะ

3.กินแต่ธัญพืชไม่ขัดขาว ซึ่งเป็นวิธีของโยคี คุณอาจเลือกกินอย่างหนึ่งอย่างใด ระหว่างข้าวกล้องหรือลูกเดือยหุงสุกโดยกินทีละคําเมื่อรู้สึกหิว หรือกระหาย แล้วเคี้ยวช้าๆ ให้ได้ 30-50 ครั้ง ติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน หากต้องการดื่มน้ำร่วมด้วย ควรดื่มน้ำขิงไม่ใส่น้ำตาล วิธีนี้เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการสร้างสมดุลกายใจ

4.ไม่กินอะไรเลย นอกจากน้ำเปล่าหรือน้ำสมุนไพรไม่เติมน้ำตาล วิธีนี้เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักและไขมันแต่ควรอดอาหารแบบนี้ไม่เกิน 36 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นวิธีที่อันตรายที่สุด

อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่ากันไว้ดีกว่าแก้ ฉะนั้นควรกินอย่างสมดุลทุกมื้อเพื่อสุขภาพแข็งแรงและดูอ่อนวัย ก่อนต้องเข้าโปรแกรมอดอาหารค่ะ

Did you know?

คุณพอล พิชฟอร์ด กล่าวว่า การอดอาหารจะช่วยทําความสะอาดร่างกาย หลังจากกินอาหารที่มีไขมันหรือโปรตีนสูงมาพักหนึ่ง เนื่องจากอาหารสองประเภท นี้จะทําให้เนื้อเยื่อเติบโตเร็วเกินไป และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉะนั้นการอดอาหารจึงเป็นการหยุดการเจริญเติบโต ของเนื้อเยื่อเหล่านั้นชั่วคราว ซึ่งจะดีต่อ สุขภาพอย่างยิ่ง

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ