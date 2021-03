แอ๊ปเปิ้ลเขียว ของดีลดน้ำหนัก บำรุงหัวใจ ปอด ลดน้ำตาลในเลือด

แอ๊ปเปิ้ลเขียว ช่วยลดน้ำหนัก ลดน้ำตาลในเลือด บำรุงหัวใจ

หากใครเคยได้ยินประโยคที่ว่า An apple a day keeps doctor away กินแอ๊ปเปิ้ลวันละผล ก็ไม่ต้องไปหาหมอ ใช่ค่ะ วันนี้เราจะมาแนะนำคุณประโยชน์ของ แอ๊ปเปิ้ลเขียว ที่ช่วยลดน้ำหนัก ลดน้ำตาลในเลือด ทั้งยังบำรุงปอดด้วย มาดูกันเลยค่ะ

ว่าด้วยแอ๊ปเปิ้ลเขียว

แอ๊ปเปิ้ลเขียว จัดเป็นผลไม้ที่ดีที่สุดสำหรับการลดน้ำหนัก อุดมไปด้วยไฟเบอร์ ทำให้อิ่มท้องได้นานขึ้น เป็นแหล่งไบโอตินหรือวิตามินบี 7 ซึ่งจำเป็นสำหรับการสลายไขมันในการลดน้ำหนัก และยังเป็นแหล่งไอโอดีนที่จำเป็นต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์ มีความสำคัญต่อการเผาผลาญอาหารและการสลายไขมันในร่างกายที่สะสมไว้ให้กลายเป็นพลังงาน โดยแอ๊ปเปิ้ล 1 ผล สามารถให้วิตามินซีได้ร้อยละ 14

บำรุงหัวใจ

แอ๊ปเปิ้ลมีไฟเบอร์ละลายน้ำชนิดหนึ่งเรียกว่า เพคติน มีงานวิจัยบ่งชี้ว่า จะไปช่วยดักจับคอเลสเตอรอลและยังมีสารต้านการอักเสบที่ช่วยปกป้องคุณจากโรคหัวใจ

เบาหวาน

มีรายงานว่า ผู้หญิงที่บริโภคแอ๊ปเปิ้ลอย่างน้อยวันละ 1 ผล มีโอกาสจะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพียงร้อยละ 28 เนื่องจากแอ๊ปเปิ้ลเต็มไปด้วยไฟเบอร์ละลายน้ำ เป็นกุญแจสำคัญในการลดน้ำตาลในเลือด

ปอด

การศึกษาจากโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลเซนต์จอร์จในลอนดอนพบว่า คนที่กินแอ๊ปเปิ้ล 5 ผลขึ้นไปต่อสัปดาห์จะมีสมรรถภาพปอดดีกว่าคนที่ไม่กิน

เปรียบเทียบประโยชน์ของแอ๊ปเปิ้ลสีต่างๆ

แอปเปิ้ลสีแดง จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเยอะที่สุด จึงเหมาะแก่การช่วยชะลอวัย ลดริ้วรอย เป็นต้น

แอปเปิ้ลสีชมพู มีสารที่ช่วยยับยั้งการเกิดฝ้าและช่วยชะลอความแก่ชราได้ และยังช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน ลดไข้ ลดการอักเสบ และยังช่วยให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรง

แอปเปิ้ลเขียว มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก เพราะมีน้ำตาลน้อยกว่าแอปเปิ้ลสีอื่น

แอปเปิ้ลเหลือง จะมีสารที่ช่วยในการลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง ต้อกระจก และโรคหลอดเลือดหัวใจ

