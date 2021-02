ดื่มน้ำเพื่ออายุยืน เพียงแค่น้ำเปล่าธรรมดา!!

ดื่มน้ำเพื่ออายุยืน เรามักจะได้ยินเสมอ ว่าให้ดื่มน้ำเยอะ ๆ อย่างน้อยวันละ 1 ลิตร ดื่มน้ำที่ว่า นี่หมายถึงน้ำเปล่านะคะ

ดื่มน้ำเพื่ออายุยืน ทำง่าย ๆ ดังนีี้

ดื่มบ่อย ๆ

ไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำ เฉพาะเวลาที่คุณรู้สึกกระหาย จะว่าไปเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ต่อมความรู้สึกกระหายน้ำจะเริ่มเสื่อม ทำให้อยากน้ำน้อยลง ควรสังเกต ริมฝีปาก เมื่อเริ่มแห้ง นั่นหมายความว่า ร่างกายต้องการน้ำแล้ว ดื่มตามน้ำหนักตัว

คุณดอนน่า มีวิธีคำนวณปริมาณน้ำ ที่ร่างกายต้องการคร่าว ๆ คือ ดื่มน้ำคิดเป็นแก้ว (แก้วละ 12 ออนซ์) ให้ได้ 1/4 ของน้ำหนักตัว เช่น หากมีน้ำหนัก 40 กิโลกรัม ให้ดื่มวันละ 4 แก้ว แต่หากทำกิจกรรมเยอะ และอยู่ในที่ที่มีอากาศร้อน อาจต้องดื่มมากกว่านั้น ดื่มจนปัสสาวะใส

ร่างกายเรา จะต้องปัสสาวะทุก ๆ 3 – 4 ชั่วโมง และควรเป็นสีใส หากมีสีเหลือง หมายความว่าร่างกายเริ่มอยู่ในภาวะขาดน้ำ ยิ่งถ้าเป็นสีส้มและน้ำตาล หมายความว่าภาวะขาดน้ำนั้นรุนแรงแล้ว ลองใช้เทคนิคปรับนิสัยการดื่มน้ำ

หากมีนิสัยไม่ค่อยดื่มน้ำ คุณดอนน่า แนะนำให้ตั้งเวลาดื่มน้ำทุก 1 ชั่วโมง หรือคุณอาจใช้วิธีจดบันทึกสิ่งที่ดื่ม ลงในสมุด หรือไอแพ็ด จากนั้นนำผลลัพธ์มาพิจารณาว่า เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายไหม ก่อนจะเพิ่มเติมช่วงเวลาการดื่มน้ำในวันต่อไป เตือนตนเองให้ดื่มน้ำหลังตื่นนอน

การดื่มน้ำ 2 แก้วทันที หลังจากตื่นนอน จะช่วยลดภาวะขาดน้ำ และลดความเป็นกรดในร่างกาย ระหว่างการนอนหลับยาวตลอดคืน แล้วรอสัก 30 นาที จึงกินอาหารเช้า

ดื่มให้ได้ครึ่งหนึ่งก่อนเที่ยง

เพื่อช่วยการทำงานของสมอง เมื่อคำนวณได้ว่า ร่างกายของเราต้องการน้ำปริมาณเท่าไรแล้ว เราควรดื่มครึ่งหนึ่งของปริมาณดังกล่าว ก่อนเที่ยง เพื่อให้สมอง และร่างกายทำงาน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดื่มน้ำ 2 แก้ว ก่อนมื้อกลางวัน และเย็น

การดื่มน้ำในปริมาณดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างระบบการย่อย และระบบการเผาผลาญอาหาร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่าดื่มน้ำขณะกินอาหาร

การกินอาหารไป ดื่มน้ำไป จะลดประสิทธิภาพการทำงานของน้ำย่อย หากรู้สึกฝืดคอ ขณะกลืนอาหาร ให้ลองเคี้ยว 30 – 40 ครั้ง ต่อคำ ดื่มชาช่วยระบบย่อย

การดื่มชา ช่วยย่อยหลังมื้ออาหาร หรือซดซุปอุ่น ๆ ระหว่างการกินอาหาร จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อย เพิ่มเกลือทะเลรักษาระดับน้ำ

ดร.แบทแมงฮิลิดจ์ แนะนำให้เพิ่มการกินเกลือทะเล ในวันที่คุณดื่มน้ำมากขึ้น โดยกล่าวว่า ยิ่งดื่มน้ำเยอะเท่าไร ก็ยิ่งต้องเพิ่มเกลือทะเล เนื่องจากร่างกายต้องการแร่ธาตุต่าง ๆ จาก

เกลือทะเล เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย

DID YOU KNOW?

หนังสือ Your Body’s Many Cries for Water ของ ดร.แบทแมงฮิลิดจ์ กล่าวถึงประโยชน์ของการดื่มน้ำว่า นอกจากน้ำจะช่วยพาสารอาหาร และออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ และนำสารพิษออกจากเซลล์ น้ำยังช่วยป้องกันภาวะร่างกายขาดน้ำอีกด้วย

หากเป็นเช่นนั้น จะทำให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรด ทำให้การส่งออกซิเจนเข้าไปยังเซลล์ต่าง ๆ เป็นไปด้วยความลำบาก อีกทั้งยังนำพิษออกจากเซลล์ได้ยากกว่าปกติอีกด้วย และเมื่อมีพิษตกค้างอยู่ในเซลล์ ย่อมทำให้เกิดความเสื่อม เกิดเป็นโรคต่าง ๆ ได้ง่าย แถมยังทำให้แก่เร็วอีกด้วย

เรื่อง สาทิส อินทรกำแหง ภาพ iStock เขียนลงเว็บ เนื้อทอง ทรงสละบุญ

ชีวจิต 454 – FREE 84 TIPS FOR NEW AGINGนิตยาสารรายปักษ์ ปีที่ 20 : 1 กันยายน 2560

