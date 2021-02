5 วิธี ลดปวดไมเกรน อย่างปลอดภัย และทำได้เองที่บ้าน เพราะโรคไมเกรน เป็นอาการปวดศีรษะที่สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

ลดปวดไมเกรน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รังสรรค์ ชัยเสวิกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า

ไมเกรนเป็นอาการปวดศีรษะที่มีลักษณะเฉพาะตัว คือ มีอาการปวดศีรษะข้างเดียว หรือเริ่มจากการปวดข้างเดียวก่อนแล้วจึงค่อยปวดทั้งสองข้าง จะปวดตุ้บ ๆ เป็นระยะ ๆ แต่บางครั้งอาจมีอาการปวดแบบตื้อ ๆ มีความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก ปวดนานหลายชั่วโมง แต่ส่วนใหญ่จะไม่เกิน 1 วัน ในบางรายอาจมีอาการนำมาก่อน เช่น สายตาพร่ามัว หรือมองเห็นแสงกะพริบ ๆ อาการปวดนั้นไม่เลือกเวลา และอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย สำหรับอาการปวดศีรษะไมเกรนต่างจากอาการปวดศีรษะธรรมดาตรงที่ อาการปวดศีรษะธรรมดามักจะปวดทั่วทั้งศีรษะ ส่วนใหญ่จะปวดแบบตื้อ ๆ ไม่รุนแรง และไม่มีอาการอื่น เช่น คลื่นไส้ ร่วมด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะหายได้เองแต่ไม่ต้องกังวลไป ชีวจิต มีวิธีง่าย ๆ ที่สามารถป้องกัน บรรเทา และรักษาอาการปวดไมเกรนให้หายขาดแถมเป็นวิธีที่ปลอดภัย สามารถทำได้เองที่บ้าน ดังนี้

วิธีที่ 1 เปลี่ยนรูปแบบการตื่น – การนอน

คุณพอลลา ฟอร์ด-มาร์ติน (Paula Ford-Martin) นักเขียนแนวสุขภาพ แนะนำไว้ในหนังสือ The Everything Health Guide to Migraines ว่า การนอนหลับมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไมเกรน โดยพบว่า การงีบพักผ่อนในช่วงเวลาสั้น ๆ และการนอนหลับสนิทในช่วงเวลากลางคืนอย่างน้อย 8 ชั่วโมง โดยไม่ถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกก็ช่วยบรรเทาอาการไมเกรนได้ ดังนั้นถ้าอาการไมเกรนกำเริบจากการนอนไม่ถูกต้อง จึงควรแก้ไขโดยการปรับตารางการเข้านอนและการตื่นนอนเสียใหม่ ซึ่งต้องทำเป็นประจำทุกวัน ก็จะช่วยลดการเกิดไมเกรนได้ โดยสามารถปรับเปลี่ยนเวลาตื่นและเข้านอน ได้ดังต่อไปนี้

เข้านอนก่อนเวลา 23.00 น.

ตื่นนอนเวลา 6.00 น.

กินอาหารเช้าเวลา 7.00 น.

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้านอนดึก ไม่ควรเข้านอนหลังจากเวลา 1.00 น.

ไปแล้ว และไม่ควรตื่นสายจนถึงเวลาบ่าย เพราะจะทำให้อาการปวดไมเกรนกำเริบได้ และสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้เสมอคือ อาหารเช้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ควรกินหลังเวลา 10.00 น. เพราะจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ส่งผลให้อาการปวดไมเกรนกำเริบได้เช่นกัน



NATURAL PAINKILLER

เรามีวิธีช่วยนอนหลับสนิทป้องกันอาการปวดไมเกรนมาแนะนำดังนี้

ใช้ผ้าปิดตาหรือคูลเจลปิดตาก่อนนอน

ฝึกโยคะท่าง่าย ๆหรือเปิดเพลงฟังเบา ๆ ก่อนนอน

นอนแช่น้ำอุ่น พร้อมกับจิบชา ที่ไม่มีกาเฟอีน

วิธีที่ 2 ออกกำลังกายลดเครียด

คุณพอลลาอธิบายว่า ความเครียดเป็นสาเหตุสำคัญมากที่กระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะ มีรายงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัด ถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับโรคไมเกรน โดยความเครียดจะส่งผลให้การทำงานของฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นสาเหตุของอาการไมเกรน นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยบางเรื่อง พบว่า ผู้ที่มีความเครียดมาก ๆ ร้องไห้

เยอะ หรือมีความกังวลสูง ร้อยทั้งร้อย

ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือ ต้องลดปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียด ทำให้ร่างกายผ่อนคลายลงสำหรับวิธีง่าย ๆ ที่ช่วยลดความเครียดได้คือการออกกำลังกายประเภทแอโรบิก ระดับความหนักปานกลาง เช่น จ๊อกกิ้ง เดิน ว่ายน้ำปั่นจักรยาน โยคะ ไทชิ เพราะขณะที่เราออกกำลังกายนั้น ร่างกายจะหลั่งสารเอนดอร์ฟินออกมา ซึ่งเป็นสารเคมีธรรมชาติในร่างกาย ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพชฌฆาตความปวด โดยจะเข้าไปช่วยจัดการและรักษาอาการปวดไมเกรนได้

NATURAL PAINKILLER

เริ่มต้นจากการออกกำลังกายแบบเบา ๆ ในวันแรก แล้วค่อยไต่ระดับขึ้นไปเรื่อย ๆ ในวันถัดไป

ควรออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน วันละประมาณ 10 – 15 นาที

ควรมีเทรนเนอร์ควบคุมการออกกำลังกายเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีที่ 3 หลีกเลี่ยงอาหาร / สารปรุงแต่ง

มีอาหารและสารปรุงแต่งอาหารหลายชนิด ที่มีผลหรือเป็นตัวกระตุ้นให้อาการไมเกรนกำเริบได้ โดยสารปรุงแต่งเหล่านี้จะไปกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในร่างกาย ส่งผลให้อารมณ์เปลี่ยนแปลง กลายเป็นตัวการทำให้อาการปวดศีรษะกำเริบ ซึ่งคุณพอลลาได้แนะนำสารปรุงแต่งและอาหารที่กระตุ้นให้เกิดอาการไมเกรน ดังต่อไปนี้

สารปรุงแต่งอาหาร

• ผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมต อาหารแทบทุกชนิดมักจะมีการเติมผงชูรสเข้าไปเพื่อเพิ่มความอร่อย เช่น มันฝรั่งทอด ซอส ซุป ขนมกรุบกรอบ อาหารฟาสต์ฟู้ด นักวิจัยเชื่อว่า สารโมโนโซเดียมกลูตาเมตทำให้สารสื่อประสาทที่ชื่อว่าเซโรโทนินในสมองเกิดการเปลี่ยนแปลง และมีรายงานวิจัยพบว่าหนูทดลองที่ได้กินอาหารที่มีผงชูรส จะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นและเป็นโรคอ้วน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือดจึงมีผลกระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะได้

อาหารทางเลือก ผงนัว ผักเชียงดา ผักหวาน

• สีผสมอาหาร พบว่า ในบางครั้งการเติมสีในอาหารก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดไมเกรนมากกว่าการเติมรสชาติด้วยซ้ำ เช่น สาร FD&C yellow #5 หรือเรียกว่า ทาร์ทราซีนดาย (Tartrazine Dye) เป็นสีสังเคราะห์ที่ให้สีเหลืองมะนาว สามารถพบได้ในเครื่องดื่มและลูกกวาด สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการไมเกรนได้

อาหารทางเลือก สีธรรมชาติที่ให้สีเหลือง เช่น ขมิ้น อ้อย ดอกโสน ฟักทอง

ดอกคำฝอย ดอกกรรณิการ์

• น้ำตาลและสารให้ความหวาน โดยปกติแล้วเมื่อเรากินน้ำตาลจะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นเป็นตัวกระตุ้นให้อาการไมเกรนกำเริบ แต่อย่างไรก็ตาม ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำหรือไฮโปไกลซีเมีย ก็อาจส่งผลให้เกิดอาการไมเกรนได้เช่นกัน โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่น

ดังนั้นควรระวังการกินน้ำตาลที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป จนทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ องค์การอนามัยโลกระบุว่า ไม่ควรกินน้ำตาล (หมายถึงน้ำตาลที่เติมในอาหาร) เกินร้อยละ 5 ของพลังงานที่ได้รับต่อวัน ซึ่งเท่ากับวันละ 6 ช้อนชา หรือ 25 กรัม

• แอสปาร์แตม คือสารเคมีให้ความหวานที่มักเติมเข้าไปในอาหาร เกิดจากการรวมตัวกันของกรดแอมิโน 2 ชนิด คือ แอสปาร์ติกและฟีนิลอะลานีน มักใส่ในอาหารที่ระบุว่าปราศจากน้ำตาล (Sugar – Free) อาหารแคลอรีต่ำ (Low – Calorie) และเครื่องดื่มต่าง ๆ มีหลายรายงานการวิจัยระบุว่า สารแอสปาร์แตมทำให้ระดับของสารสื่อประสาทเซโรโทนินในร่างกายลดลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการไมเกรนและทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ

อาหารทางเลือก หญ้าหวาน ชะเอมเทศ

อาหารและผักผลไม้

• ช็อกโกแลต คุณพอลลาระบุว่า แม้ผลงานวิจัยเรื่องช็อกโกแลตเป็นต้นเหตุของไมเกรนมีหลายฉบับที่ออกมาขัดแย้งกัน แต่ผู้ป่วยไมเกรนส่วนใหญ่ก็ไม่กล้ากิน เพราะช็อกโกแลตมีสารฟีนิลเอทิลเอมีน (Phenylethylamine) และสารฮิสตามีน ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับการเกิดอาการไมเกรน

อาหารทางเลือก แครอบเป็นพืชตระกูลถั่ว มีรสชาติคล้ายโกโก้ แต่ไม่มีกาเฟอีน และไม่มีสารฟีนิลเอทิลเอมีนที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการไมเกรน แถมยังอุดมด้วยสารแอนติออกซิแดนต์ วิตามินเอ บี ดี และแคลเซียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม

• ผักและผลไม้ มีสารธรรมชาติบางชนิดที่กระตุ้นให้เกิดอาการไมเกรนได้ เช่น ผลไม้ตระกูลส้มที่มีสารไทรามีน (Tyramine) กล้วยหอมมีสารฮิสตามีนและไทรามีน รวมไปถึงอะโวคาโดและผักโขม ก็สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการปวดไมเกรนได้

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากอาหารข้างต้นแล้ว ยังรวมไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ ซึ่งก็สามารถส่งผลให้อาการปวดไมเกรนกำเริบเช่นกัน

NATURAL PAINKILLER

ก่อนซื้ออาหารหรือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทุกชนิด ควรอ่านฉลากให้ถี่ถ้วนเพื่อเป็นการเช็ก

สารอาหารและสารเติมแต่งในอาหาร เลือกร้านอาหารที่ไว้ใจได้มีป้ายระบุไว้อย่างชัดเจนว่าไม่ใส่ผงชูรส หรือร้านอาหารออร์แกนิก

วิธีที่ 4 จิบชาขิงยามอากาศเปลี่ยนแก้ปวดไมเกรน

รายงานวิจัยจาก The New England Center for Headache พบว่า ผู้ป่วยโรคไมเกรนจำนวน 62 เปอร์เซ็นต์เชื่อว่าอากาศมีผลทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อย้อนกลับไปดูประวัติการเจ็บป่วยจากอาการปวดศีรษะและข้อมูลเกี่ยวกับอากาศ พบว่า ผู้ป่วยจำนวน 51 เปอร์เซ็นต์เกิดอาการปวดไมเกรนโดยมีสภาพอากาศเป็นตัวกระตุ้น

นอกจากนี้แล้ว ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลก็ส่งผลให้อาการปวดไมเกรนกำเริบได้เช่นกัน คุณพอลลาอธิบายว่า โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เป็นช่วงที่ผู้ป่วยโรคไมเกรนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากที่สุด เพราะมีละอองเกสรซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการปวดไมเกรนปริมาณสูงอยู่ในอากาศ

นอกจากนี้ฤดูร้อน ก็ทำให้อาการไมเกรนกำเริบได้ เพราะความร้อนและแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นั้นเป็นตัวกระตุ้นอาการปวดไมเกรน โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไมเกรนชนิดที่เห็นแสงวูบวาบแล้วทำให้อาการกำเริบ จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางการแพทย์แผนไทยอธิบายว่า ช่วงเปลี่ยนฤดูนั้นจะส่งผลให้ธาตุเจ้าเรือนและธาตุทั้ง 4 ในร่างกายต้องปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายทำงานเป็นปกติ ดังนั้นถ้าใครอ่อนแอหรือมีธาตุหย่อน ก็จะส่งผลให้เกิดอาการ

เจ็บป่วยได้

NATURAL PAINKILLER

การกินขิงหรือจิบชาขิง จะช่วยปรับสมดุลในร่างกายได้ในระดับหนึ่ง เพราะขิงมีรสไม่ร้อนเกินไป มีความอุ่นอยู่ในตัว จึงสามารถช่วยปรับระบบการไหลเวียนเลือดได้ อีกทั้งขิงมีสรรพคุณแก้อาการคลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ซึ่งเป็นอาการนำก่อนที่จะมีอาการปวดไมเกรน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยพบว่า ขิงมีฤทธิ์ลดการสร้างสารพรอสตาแกลนดิน (Prostaglandin) ที่ทำให้เกิดอาการปวดและอักเสบอีกด้วย

วิธีกิน ต้มเป็นชาดื่ม โดยใช้ขิงปริมาณ 10 กรัม ต้มกับน้ำร้อนพอประมาณ จิบบ่อย ๆ หรือกินชนิดแคปซูลขนาด 250 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็นและก่อนนอน หรือเมื่อมีอาการ

วิธีที่ 5 วิตามินและอาหารเสริม

คุณพอลลาแนะนำวิตามินและอาหารเสริมที่ช่วยรักษาอาการปวดไมเกรนไว้ดังนี้

วิตามินบี 2 ช่วยในการสร้างเซลล์ของหลอดเลือด พบในนม ไข่ ผักสีเขียวเข้ม ซีเรียลต่าง ๆ

วิตามินบี 3 ช่วยลดการหดตัวของหลอดเลือด พบในบรอกโคลี มะเขือเทศ เห็ด มันฝรั่ง แครอต อัลมอนด์

แมกนีเซียม ช่วยรักษาระดับสารสื่อประสาทเซโรโทนินในร่างกาย พบในอัลมอนด์ ถั่วลิสง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ข้าวสาลี

โคเอนไซม์คิว 10 เป็นสารแอนติออกซิแดนต์ ช่วยในการทำงานของเซลล์ พบในปลาทะเลน้ำลึก ปลาแซลมอน ปลาซาร์ดีน ปลาแมกเคอเรล ปลาทูน่า ถั่วลิสง น้ำมันถั่วเหลือง

ดอกฟีเวอร์ฟิว (Feverfew) ยับยั้งการขยายตัวของหลอดเลือดเล็ก ๆ ในสมอง

ผักบัตเตอร์เบอร์ (Butterbur) ต้านการอักเสบและต้านฮิสตามีน ซึ่งเป็นต้นเหตุของการปวดไมเกรน

เรื่อง พท.ป.ชารีฟ หลีอรัญ ภาพ iStock เขียนลงเว็บ เนื้อทอง ทรงสละบุญ

ชีวจิต 454 – FREE 84 TIPS FOR NEW AGING นิตยาสารรายปักษ์ ปีที่ 20 : 1 กันยายน 2560

