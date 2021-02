อาจารย์สาทิสแนะนำว่า อาหารชีวจิตเป็นสูตรอาหารที่ไม่มีท็อกซิน กินช่วยเสริมภูมิชีวิต โดยแนะนำเคล็ดลับการกินอาหารชีวิตเพิ่มอิมมูนซิสเต็มในคอลัมน์ “ปั้นชีวิตใหม่ด้วยชีวจิต” ในหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐไว้ว่า

อาหารลดสารพิษ เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ จะมีชนิดใดบ้างวันนี้เรามีมาฝากให้ไปเลือกทานกันตามชอบเลยค่ะ

ขอชักชวนให้ทำอาหารกินกันเอง โดยมีหลักการง่าย ๆ ว่า

1. สารอาหารของอาหารแต่ละชนิดต้องอยู่ในกลุ่มเกรด A

2. ต้องอร่อย

ภาพประกอบโดย Free-Photos จาก Pixabay

ต่อไปนี้เป็นอาหารหนึ่งมื้อ

1. ข้าว แน่นอนต้องเป็นข้าวไม่ขัดขาว ข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือก็ได้ ข้าวแดงก็ได้ หรือจะกินข้าวดอยก็ได้ ถ้าชอบขนมปังขอให้เป็นขนมปังโฮลวีตถ้าใครอยากจะให้อาหารกลุ่มแป้งมีรสชาติขึ้น จะเอากลุ่มที่เป็นทั้งแป้งแถมยังมีโปรตีนปนอยู่ด้วยไปรวมกับอาหารประเภทแป้งก็ได้ที่รวมกันได้ก็คือ ฟักทอง มันเทศ มันฝรั่งมีแป้ง แต่โปรตีนไม่มี

2. ผัก ชนิดนำหน้าผักอื่น ๆ ก็เช่น ผักโขม รองลงไปก็ได้แก่ บรอกโคลี คะน้า ผักฮ่องเต้ คะน้าฮ่องกง ผักเหล่านี้ใบเขียวจัดมีวิตามินบี 6 มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีวิตามินอี โฟลิกแอซิด ช่วยบำรุงเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงดี เพราะไปกระตุ้นไขกระดูกให้สร้างเลือดได้ดี

3. โปรตีน ใช้ทั้งโปรตีนจากพืชและเนื้อสัตว์รวมกัน จากพืชขอแนะนำถั่วเหลืองและถั่วดำ พร้อมทั้งแนะนำเต้าหู้ด้วย ในขณะเดียวกันก็แนะนำโปรตีนจากปลาพร้อมกันไปด้วย โปรตีนจากพืช คือ ถั่วนั้นจะได้วิตามินบี 6 โฟลิก แคลเซียม แมกนีเซียม เต้าหู้นั้นไม่มีบี 6 แต่สารอื่น ๆ มีเหมือนพวกถั่ว ปลาทูน่าและแซลมอนมีบี 6 บี 12 มาก แถมยังมีวิตามินอี แคลเซียม แมกนีเซียม และโพแทสเซียมในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

4. เบ็ดเตล็ด แรกทีเดียวสาหร่ายทะเลเอาไปทำแกงจืดหรือผัดก็ได้ ผลไม้ไม่หวาน เช่น มะละกอ แตงโม พุทรา ฝรั่ง อย่าลืมกินพวกเมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน กินเล่น ๆ สักอย่างละ 2 กำมือ

“ส่วนฐานข้อมูลของ Harvard Health Publishing ในบทความเรื่อง ‘How to boost your immune system’ ระบุว่า หากร่างกายขาดแร่ธาตุและวิตามินที่สำคัญ ได้แก่ สังกะสี ซีลีเนียม เหล็กทองแดง กรดโฟลิก วิตามินเอ วิตามินบี 6 วิตามินซี และวิตามินอีจะมีผลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน”

ดังนั้นหากต้องการส่งเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เลือกวัตถุดิบใน 9 กลุ่มนี้ไปปรุงอาหาร เครื่องดื่มหรือกินเป็นอาหารว่างระหว่างมื้อ หากเป็นวัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิกสด สะอาด เน้นรสธรรมชาติ จะยิ่งได้คุณค่าทางโภชนาการ เมื่อเอามาปรุงอาหารขอให้แต่งรสเท่าที่จำเป็น

ภาพประกอบโดย Pexels จาก Pixabay

อาหารที่มีสังกะสี ได้แก่ อาหารทะเล โดยเฉพาะหอยนางรม ปู และกุ้งล็อบสเตอร์ ธัญพืชไม่ขัดสี เมล็ดฟักทอง โยเกิร์ต เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ข้าวโอ๊ต อัลมอนด์ ถั่วลันเตา

อาหารที่มีซีลีเนียม ได้แก่ ถั่วบราซิลนัท ปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน กุ้ง คอตเตจชีส ข้าวกล้อง ไข่ไก่ ขนมปังโฮลวีต ข้าวโอ๊ต โยเกิร์ต ถั่วเลนทิล คอร์นเฟลก กล้วย ลูกพีช แครอต ผักกาดแก้ว

อาหารที่มีเหล็ก ได้แก่ หอยลาย ปลาทูน่า ปลาค็อด ปลาแมคเคอเรล ไข่ กุ้ง ข้าวโอ๊ต ถั่วลิมา ถั่วเลนทิล เฮเซลนัท เต้าหู้ เนยถั่วลิสง ข้าวกล้อง บรอกโคลี

อาหารที่มีทองแดง ได้แก่ ช็อกโกแลต มันฝรั่ง เม็ดทานตะวัน เต้าหู้ ถั่วชิกพี ลูกเดือย ปลาแซลมอน อะโวคาโด ลูกมะเดื่อฝรั่ง ผักโขม หน่อไม้ฝรั่ง งา โยเกิร์ต แอ๊ปเปิ้ล

อาหารที่มีโฟเลต ได้แก่ ไข่แดง ตับ ผักใบเขียวเข้ม ผักคะน้า แครอต แคนตาลูป ฟักทอง ผักบุ้ง ตำลึง เอพริคอต อะโวคาโด ถั่วเมล็ดแห้ง ส้ม แตง เมล็ดทานตะวัน และมะเขือเทศ

อาหารที่มีวิตามินเอ ได้แก่ มันเทศ ผักโขม ฟักทอง ปลา เฮร์ริง ปลาทูน่า ปลาแซลมอน แคนตาลูป พริกไทย มะม่วง ไข่ไก่ เอพริคอต มะเขือเทศ โยเกิร์ต บรอกโคลี อาหารทมี่ วี ติ ามนิ บี 6 ได้แก่ ถั่วเปลือกแข็งชนิดต่างๆ โดยเฉพาะ ถั่วพิสตาชิโอ อะโวคาโด เต้าหู้ เมล็ดทานตะวัน งา หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง ปลาแซลมอน ข้าวกล้อง กล้วย ฟักทอง ลูกเกด แตงโม

อาหารที่มีวิตามินซี ได้แก่ พริกระฆัง ส้ม เกรปฟรุต มะนาว เลมอน กีวี่ ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ เช่น สตรอว์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ ลูกหม่อน บรอกโคลี มะเขือเทศ แคนตาลูป กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก มันฝรั่ง ผักโขม ถั่วลันเตา

อาหารที่มีวิตามินอี ได้แก่ น้ำมันจมูกข้าวสาลี เมล็ดทานตะวัน อัลมอนด์ เฮเซลนัท ผักโขม อะโวคาโด ฟักทอง บัตเตอร์นัท เมล็ดสน ถั่วลิสง น้ำมันมะกอก มะม่วงมันเทศ มะเขือเทศ

ส่วนหนังสือ The Gerson Therapy: The Amazing Nutritional Program For Cancer and Other Illnesses แนะนำอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งว่า

อาหารที่ปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์คืออาหารที่ควรรับประทาน ได้แก่ ผลไม้และผักทุกชนิด รวมถึงมันฝรั่ง น้ำผักและผลไม้คั้นสด สลัดผักและผลไม้สด โจ๊กข้าวโอ๊ต ซุปฮิปโปคราตีส

อาหารเหล่านี้เป็นแหล่งโภชนาการในการบำรุงเลี้ยงร่างกายได้อย่างวิเศษ เหมาะสำหรับทั้งผู้ป่วยและคนปกติใช้ได้ทั้งในการรักษาความเจ็บป่วยหรือป้องกันโรค

เนื่องจากเป็นอาหารที่ย่อยง่ายและเร็ว เป็นอาหารที่สนับสนุนให้กินในปริมาณมากและบ่อยครั้ง

ขอแนะนำวิธีการทำซุปฮิปโปคราตีสสูตรพิเศษ โดยเกอร์สันถือว่าซุปฮิปโปคราตีสนี้ (คิดค้นโดยฮิปโปคราตีส) เป็นอาหารหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อผู้ป่วยด้วยโรคแห่งความเสื่อมของร่างกายทั้งหลาย โดยให้รับประทานมื้อกลางวันและมื้อเย็น

ทั้งนี้แนวทางการบำบัดรักษาแบบเกอร์สันมุ่งที่จะชำระล้างตับเป็นสำคัญ น้ำซุปฮิปโปคราตีสนี้จะช่วยล้างไต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ป่วยเริ่มคุ้นเคยกับการกินอาหารที่ไม่เติมเกลือซุปพิเศษนี้จะเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยที่มีรสชาติก่อนเริ่มกินอาหารทุกมื้อ

ในการปรุงซุปพิเศษฮิปโปคราตีสให้ล้างผักต่อไปนี้ให้สะอาด เซเลอรี่ 3 – 4 ก้าน มะเขือเทศ 10 – 15 ลูก หอมหัวใหญ่ขนาดกลาง 4 หัว กระเทียม 6 กลีบ มันฝร่งั 2 หัวไม่ต้องปอกเปลือก หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า เติมน้ำพอให้ท่วมผัก ต้มด้วยไฟอ่อน ๆ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

จากนั้นตักเข้าเครื่องบดอาหารทีละน้อย เตรียมน้ำซุปให้พอสำหรับรับประทานเพียง 2 วัน เพราะหากทิ้งไว้ ส่วนที่เหลือไว้เกินกว่านั้นจะสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการและไม่ควรกิน

รู้จักแนวทางเลือกวัตถุดิบมาทำอาหารเพิ่มภูมิคุ้มกัน ครบถ้วนแล้วคราวนี้ไปดูวิธีการออกกำลังกายกระตุ้นภูมิคุ้มกันลดเสี่ยงมะเร็งกันต่อได้เลย

เรื่อง ศิริกร โพธิจักร

นิตยาสารชีวจิต เล่มที 519 ปีที่ 22 16 พฤษภาคม 2563



10 สูตรลดอ้วน ทำง่ายที่บ้าน นิตยาสารชีวจิต เล่มที 519 ปีที่ 22 16 พฤษภาคม 2563

