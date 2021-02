สำรวจร่าง! เช็ก 6 อาการ ห้ามเพิกเฉย

ร่างกายผิดปกติ นี่เราเป็นอะรหรือเปล่านะ? หลายคนคงเคยตั้งคำถามนี้เวลาที่รู้สึกว่าป่วย หรือมีอาการแปลกๆ ใช่มั้ยคะ ซึ่งในการใช้ชีวิตของเรา ที่ต้องเจอกับสารพัดเชื้อโรค ทั้งที่มาจากอากาศ การสัมผัส รวมทั้งกรรมพันธุ์ ถ้าเราระวังตัวอยู่ก็ยังคอที่จะหลบหลีกได้ทัน แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เผลอตัว ไม่ทันไม่ดูแล และระวังตัวเอง เมื่อนั้นก็เป็นจังหวะดีที่เชื้อโรคจะได้โอกาสเข้ามาอาศัยอยู่ในร่างกายเราได้อย่างสบาย สุดท้ายขยายตัว และเติบโตจนกลายเป็นต้นเหตุของโรคร้ายต่างๆได้ อย่านิ่งนอนใจ ปล่อยเอาไว้จนถึงวันที่สายไป! ถึงเวลาที่เราต้องเรียนรู้และระวังตัวเองให้มากขึ้นโดยสังเกตจาก อาการผิดปกติที่เกิดกับร่างกาย

เพราะรู้ข้อมูลสุขภาพมากมาย บางครั้งจึงแอบคิดว่าไม่ว่าเกิดความผิดปกติใดขึ้นเราก็สามารถจัดการได้ทั้งสิ้น โดยละเลยไปว่าอาการเรื้อรัง แต่ไม่รุนแรงบางอย่างอาจเป็นสัญญาณของโรคร้ายที่กําลังซุ่มตัวเงียบอยู่ก็ได้ งั้นเราลองมาเช็กกันดีกว่าว่าอาการเหล่านั้นมีอะไรบ้างและคุณเป็นหรือไม่

ปัญหาการนอนหลับ: เอมี่ คอร์นรีฟวิส นักบําบัดการหายใจและ ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านการนอนแห่งออร์แ ลนโดเฮลท์ แคร์รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนําว่า เพราะทํางานด้านนี้มานานเลยรู้ว่าผู้ป่วยมักไม่ค่อยนําปัญหาเรื่องการนอนมาปรึกษาคุณหมอทั้งที่ปัญหาการนอนนั้นเป็นสัญญาณบอกความรุนแรงของโรค ในกรณีที่คุณกําลังป่วยด้วยโรคหัวใจ เบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง

ตกขาว: ซึ่งเป็นภาวะปกติของผู้หญิงในการกําจัดแบคทีเรียบริเวณอวัยวะเพศ โดยเฉพาะหากไม่มีกลิ่นเหม็นและมีสีขาวขุ่นแต่ อลิซซา ฟิลลิปส์ นักฟิสิกส์ผู้รอดตายจากมะเร็งด้วยการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก เล่าว่า เพราะคิดเอาเองว่าเป็นตกขาวธรรมดาเลยไม่ได้ไปหาหมอจนกระทั่งพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้ายซึ่งคุณหมอบอกว่าสัญญาณของ มะเร็งชนิดนี้คือตกขาวมากผิดปกติ

ท้องผูก: ปกติเราต้องขับถ่ายวันละ1-3 ครั้ง หากขับถ่ายน้อยกว่านี้ถือว่ามีอาการท้องผูก โดยเฉพาะผู้ที่ใช้เวลา 4-5 วันในการขับถ่ายสักครั้งหนึ่งให้เอะใจว่าอาจมีอะไรผิดปกติขัดขวางลําไส้อยู่ซึ่งอาจเป็นเนื้องอกหรือการควบคุมการขับถ่ายล้มเหลว…กล่าวโดย คุณหมอเคที กรูเวอร์ เจ้าของหนังสือ In Control of Your Health

ปวดศีรษะ: อาการปวดศีรษะชั่วคราวแต่เรื้อรังมักสะท้อนความผิดปกติในสมอง เช่น เนื้องอกในสมองโดยเฉพาะถ้ามีอาการไข้และอาเจียนร่วมด้วยคุณหมอกรูเวอร์กล่าวว่า ถ้าปวดศีรษะกะทันหันร่วมกับปัญหาการมองเห็น การพูด การทรงตัว และความจํา โดยอาการรุนแรงขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง มักเกิดจากศีรษะได้รับบาดเจ็บ

ปวดฟันและใบหน้า: คุณหมอกรูเวอร์ เตือนว่านี่อาจเป็นอาการสืบเนื่องมาจากการทําฟันแล้วไปกระทบเส้นประสาทบางเส้นหากทิ้งไว้อาจลุกลามถึงขั้นตาบอด

กรดไหลย้อน: ซึ่งนําไปสู่อาการปวดแสบปวดร้อนในอกเคลือบฟันเสีย และมีอาการเหมือนเป็นหอบคุณหมอคาร์สัน ลิวศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการตัดกระเพาะอาหารแห่งแซนตามอนิกา รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้มากมายจนนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาจึงกินยาลดอาการชั่วครั้งชั่วคราวโดยไม่รู้ว่าหากเป็นโรคนี้เรื้อรังจะนําไปสู่มะเร็งหลอดอาหารได้

ก้อนเนื้อที่เกิดขึ้นตามร่างกาย: ที่ไม่ใช่กล้ามเนื้อที่ขึ้นมาจากการปั้มกล้าม หรืออกกำลังกาย เป็นก้อนเนื้อไซส์เล็กค่อยๆ เติบโตจนเป็นก้อนใหญ่ ให้ไปตรวจให้ดี เพราะนี่อาจเป็นสัญญาณอาการเริ่มต้นของเนื้องอกหรือมะเร็ง

ถ้าใครได้อ่านมาจนถึงบรรทัดนี้แล้ว มีอาการเข้าข่ายให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายโดยละเอียดร่วมกับการปรับอาหารการกินให้เป็นสูตรสุขภาพ เริ่มออกกําลังกาย และหยุดเครียดด่วน

