4 วิธีอดอาหาร ล้างพิษด่วน เพื่อสุขภาพเลิศ

แน่นอนว่า…ใครๆ ก็อยากจะมี หุ่นสวยดูสุขภาพดี กันทั้งนั้น ไม่เพียงแค่กับผู้หญิง แต่ผู้ชายเองก็มีความกังวลเรื่องหุ่นอยู่ไม่น้อย แต่การที่คนๆหนึ่งจะมีหุ่นสวยและสุขภาพดีได้นั้น …ไม่ใช่เรื่องง่าย หรือทำได้ในระยะเวลาช่วงสั้นๆ เพราะนอกจากคนๆนั้นจะต้องมีความอดทนสูง ยังต้องมีวินัยในตัวเองมากพอสมควร จึงจะทำให้การดูแลหุ่นและการดูแลสุขภาพนั้นเป็นไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปัจจุบันการอดอาหารหรือ Fasting อยู่ในความสนใจของผู้รักสุขภาพทั้งหลายเพราะเชื่อว่าเป็นการล้างพิษแบบเร่งด่วน หรือการเริ่มต้นการปฏิวัติสุขภาพ หนังสือ Healing with Whole Foods:Asian Traditional and Modern Nutritionเขียนโดย คุณพอล พิชฟอร์ด แนะนําวิธีอดอาหารไว้ว่า “การอดอาหารภายใน 1 วันหรือ 3 วันติดต่อกัน ไม่ใช่การไม่ กิน อะไรเลย แต่เป็นวิธีที่กินเฉพาะอาหารบางอย่าง” ซึ่งมีให้เลือกดังต่อไปนี้

1.กินแต่ผักผลไม้สดหรือน้ำ

มีความเชื่อว่าการอดอาหาร แล้วดื่มแต่น้ำผักผลไม้เป็นวิธีล้างสารพิษในร่างกายและช่วยลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหตุนี้เองจึงทำให้กระแสของการดื่มน้ำผักผลไม้เพื่อลดน้ำหนักและดีท็อกซ์ได้รับความนิยมอย่างยิ่ง ซึ่งวิธีนี้ก็สามารถทำได้ การจะกิแบบนี้ก็ ได้แก่ การกินแต่แครอต ผักกาด แอปเปิ้ล ส่วนน้ำ เช่น ชาสมุนไพร น้ำผลไม้ เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการล้างพิษทั่วไป

2.กินแต่ผักนึ่งหรือต้ม

บางคนปฏิเสธเนื้อสัตว์จริงจัง เน้นกินสลัดหรือผลไม้ทุกมื้อแทนอาหารหลัก เพราะเชื่อว่าจะผอมแน่นอน ผลคือได้ไปนอนแน่นิ่งอยู่ที่โรงพยาบาล เพราะร่างกายขาดสารอาหารและโปรตีน และการกินผักอย่างเดียวจะไม่อยู่ท้อง เดี๋ยวจะหิวจะโหยกลายเป็นต้องไปกินนู่นนี่ตามมาอีกเพียบ

หากคุณขยันกินของหวาน ถั่ว ไข่ และนมเนยจนล้นกระเพาะทุกวัน ให้ลองอดอาหารด้วยวิธีกินแต่ผักกาดและแครอตนึ่งหรือ ต้มดูค่ะ

3.กินแต่ธัญพืชไม่ขัดขาว

ซึ่งเป็นวิธีของโยคี คุณอาจเลือกกินอย่างหนึ่ง อย่างใด ระหว่างข้าวกล้องหรือลูกเดือยหุงสุก โดยกินทีละคําเมื่อรู้สึกหิว หรือกระหาย แล้วเคี้ยวช้าๆ ให้ได้ 30-50 ครั้ง ติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน หากต้องการดื่มน้ำร่วมด้วย ความดื่มน้ำขิงไม่ใส่น้ำตาล วิธีนี้เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการสร้างสมดุลกายใจ

การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ถือเป็นวิธีการป้องกันโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งโรคร้ายในปัจจุบันมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และมีการคร่าชีวิตมนุษย์เพิ่มมากขึ้นทุกวัน การเลือกรับประทานแต่อาหารที่ดี มีประโยชน์ จึงสามารถช่วยยืดอายุของคุณให้ยาวนานมากขึ้นกว่าเดิมได้

4.ไม่กินอะไรเลย นอกจากน้ำเปล่าหรือน้ำสมุนไพรไม่เติมน้ำตาล

วิธีนี้เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักและไขมันแต่ควรอดอาหารแบบนี้ไม่เกิน 36 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นวิธีที่อันตรายที่สุด

อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่ากันไว้ดีกว่าแก้ ฉะนั้นควรกินอย่างสมดุลทุกมื้อเพื่อสุขภาพแข็งแรงและดูอ่อนวัย ก่อนต้องเข้าโปรแกรมอดอาหาร หรือหากทุกคนลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตสักนิด มีความอดทน และมีวินัยในตัวเองสักหน่อย แค่นี้พวกคุณทุกคนก็สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีได้ รวมถึงยังมีหุ่นที่สวยและดูสุขภาพดีอีกด้วยนะคะ

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ