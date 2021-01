ลดน้ำหนักแบบIF กับ หลักการเผาผลาญ

ลดน้ำหนักแบบIF กับหลักการเผาผลาญ เริ่มจากการอดอาหาร ทำให้อินซูลินลดลง ร่างกายปล่อยโกร๊ธฮอร์โมน ร่างกายดึงไขมันมาใช้ จึงทำให้น้ำหนักลดลง

WHAT TO EAT อาหารควรกิน กับการ ลดน้ำหนักแบบIF แม้จะกินอะไรก็ได้ในช่วงเวลากินอาหาร แต่เพื่อให้มีสุขภาพดี ก็ควรเลือกกินอาหารที่ให้สารอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อให้ร่างกายได้รับพลังานจากอาหารอย่างเพียงพอ ไม่เสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหาร ที่สำคัญเพื่อให้เรารู้สึกอิ่มท้องได้นาน ๆ จนไม่รู้สึกทรมานเมื่อถึงช่วงอาหาร ซึ่ง ร้อยเอก นายแพทย์สุรชา ลีลายุทธการ ได้แนะนำอาหารที่ควรกินตอนทำ IF ไว้ ดังนี้

ผลไม้ เราสามารถกินผลไม้ได้เกือบทุกชนิด แต่ถ้าจะให้ดี ควรกินผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูง ให้พลังงานในระดับปานกลาง อย่างเช่น แอปเปิ้ล กล้วย ส้ม เบอร์รี่ องุ่น เมลอน แคนตาลูป อะโวคาโด ที่มีวิตามิน และแร่ธาตุค่อนข้างครบถ้วน มีคาร์โบไฮเดรต อยู่พอสมควร แต่ให้เเคลอรี่ต่ำ

ผักตระกูลกะหล่ำ อย่างบรอกโคลี กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักตระกูลกะหล่ำเหล่านี้ มีไฟเบอร์สูง และยังเป็นผักที่มีสารอาหารสูง ช่วยให้อิ่มและอยู่ได้นาน ดีต่อการขับถ่ายและระบบย่อยอาหาร

อย่างบรอกโคลี กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักตระกูลกะหล่ำเหล่านี้ มีไฟเบอร์สูง และยังเป็นผักที่มีสารอาหารสูง ช่วยให้อิ่มและอยู่ได้นาน ดีต่อการขับถ่ายและระบบย่อยอาหาร ผักฉ่ำน้ำ ใครไม่ชอบกะหล่ำชนิดต่าง ๆ การกินแตงกวา มะเขือเทศ หรือผักใบเขียวชนิดต่าง ๆ ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกที่ดี เพราะผักเหล่านี้มีน้ำเป็นส่วนประกอบเยอะ ทำให้ร่างกายสดชื่น และไม่เพลีย

โฮลเกรน อย่างเช่น คีนัว ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ เมล็ดเจีย หรือ ลูกเดือย นั้น เหล่าคนลดน้ำหนักก็คงรู้กันดีอยู่แล้วว่า เป็นพืชที่ดีต่อการลดความอ้วน เพราะไฟเบอร์สูง และ เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ขัดสี หรือเรียกว่า คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ร่างกายดูดซึมอย่างช้า ๆ จึงช่วยลดการกินจุกจิบได้เป็นอย่างดี

ไขมันดี ดีต่อการลดน้ำหนัก เพราะไขมันดีจะช่วยลด ระดับไขมันเลว และช่วยส่งเสริมให้ระบบเผาผลาญดีขึ้น หากเรากินไขมันดีในระดับที่พอดีต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งไขมันดีสามารถได้จากไขมันจากพืช เช่น น้ำมันมะกอก อะโวคาโด น้ำมะพร้าว หรือ ปลาทะเล เป็นต้น

โปรตีน สำคัญต่อการลดน้ำหนักมาก ๆ เพราะทั้งช่วยให้อิ่ม อยู่ท้อง ช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อ เเละเร่งระบบการเผาผลาญของร่างกาย ดังนั้น หากทำ IF อยู่ และอยากกินให้อิ่มอยู่ท้องได้นาน ๆ ควรกินโปรตีนจากปลา ถั่ว เมล็ดพืช ชนิดต่าง ๆ

โพรโบโอติกส์ เราสามารถหาไพรไบโอติกส์ได้จาก "โยเกิร์ต" ซึ่งการกินอาหารที่มีไพรโบโอติกส์ จะช่วยปรับสมดุลเเบคทีเรียในลำไส้ เพิ่มความสามารถในการดูดซึมสารอาหารของร่างกาย ช่วยในการขับถ่าย และมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักด้วย

เรื่อง กองบรรณาธิการ ภาพจาก Pixabay

ชีวจิต 533 – ฉบับพิเศษ 100 วิธี กิน อยู่ หยุดอ้วนถาวร นิตยาสารรายปักษ์ ปีที่ 23 : 16 ธันวาคม 2563

