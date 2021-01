เผยเคล็ดลับกิน-ดื่มกระชับหน้าท้อง

You are what you eat ประโยคคลาสสิคที่เราเคยได้ยินกันมานาน ทั้งการ เลือกทานอาหาร หรือเลือกเครื่องดื่ม ซึ่งในปัจจุบันหลาย ๆ คนเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพ และยังลดน้ำหนักของตัวเองไปในตัวด้วยวิธีต่าง ๆ ทั้งการรับประทานผักผลไม้ หรือการรับประทานอาหารคลีนเพื่อควบคุมอาหาร แต่ในบางครั้ง น้ำหนักตามมวลไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทานอาหารอย่างเดียวเท่านั้น ยังเกี่ยวข้องกับไขมันภายในร่างกายอีกด้วย

โดยปกติแล้วหลายคนมักใช้วิธีงดอาหารที่มีไขมันเยอะเพื่อควบคุม แต่รู้หรือไม่ว่ามีเครื่องดื่มที่สามารถทานก่อนนอนเพื่อลดไขมันบริเวณหน้าท้อง ซึ่งเป็นบริเวณที่คนส่วนใหญ่เป็นกังวลว่าจะเยอะเกินไปได้อีกด้วย

รู้แบบนี้แล้ว เราก็ต้องหาวิธีดูแลสุขภาพกันซะหน่อย ที่สำคัญต้องช่วยลดพุงย้วยของเราได้ด้วย ไปดูกันดีกว่าค่ะ ว่าสุดยอดวิธีที่ง่ายแสนง่ายที่เรารวบรวมมาฝากนั้รมีอะไรบ้าง

ดื่มน้ำ

ถึงแม้ว่าคุณจะไม่สามารถตั้งเป้าหมายที่แน่ชัดในปริมาณที่น้ำจะช่วยลดพุงได้ แต่โดยภาพรวมก็ยังเป็นวิธีที่ดีในการลดน้ำหนัก การดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันสารถทำให้คุณลดน้ำหนักได้หลายกิโล แต่ก็ไม่มีทางลัดในการลดน้ำหนัก การดื่มน้ำมากๆ นั้นจะทำให้คุณลดน้ำหนักได้ แต่ต้องจำไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณหยุดดื่มน้ำ น้ำหนักก็จะกลับมาอีกครั้ง

การดื่มน้ำให้เพียงพอเพียงเติมเต็มร่างกายของตัวเองมีความสำคัญ ควรดื่มน้ำ 9 แก้วต่อวันและ 13 แก้วต่อวันสำหรับผู้ชาย น้ำไม่เพียงแต่ทำให้ร่างกายอิ่มเอิบและแข็งแรง แต่ยังช่วยป้องกันร่างกายของคุณจากการสับสนระหว่างความกระหายกับความหิว หากคุณดื่มน้ำเพียงพอกับกระเพาะอาหารของคุณ คุณก็สามารถหลอกกระเพาะของคุณว่ามีอาหารเต็มกระเพาะ ทั้งๆ ที่มีแค่น้ำที่ไม่ได้ให้พลังงานสักแคลลอรี่เลย จำไว้ว่าปริมาณดังกล่าวเป็นเพียงคำแนะนำและปริมาณจริงๆ ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและระดับการทำกิจกรรมของแต่ละคน

พกขวดน้ำติดตัวเพื่อคุณจะได้จิบน้ำได้ตลอดทั้งวัน รู้ปริมาณความจุของขวดที่คุณพก และต้องมั่นใจว่าเติมน้ำตลอดทั้งวันเพื่อดื่มน้ำให้ได้ตามเป้าหมาย หากคุณรู้สึกหิว ดื่มน้ำสักแก้วและรอสักสิบนาที หากคุณยังรู้สึกหิวอยู่ ให้ทานขนมเบาๆ คุณอาจพบว่าน้ำแค่แก้วเดียวอาจทำให้คุณไม่อยากขนมได้

กิจวัตรยามเช้า

ถึงแม้ว่าช่วงเช้าๆ ทุกคนต่างเร่งรีบไปทำงาน แต่เราก็สามารถปรับให้กลายเป็นกิจวัตรประจำวันได้เลย ลองไปดูวันว่า ทั้ง 4 เคล็ดลับที่เรานำมาฝากนั้นมีอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้ช่วยให้สาวๆ ดูดีขึ้นกว่าเดิม

อย่างกาออกกำลังกายในตอนเช้านั้นช่วยให้เราสามารถลดน้ำหนักได้ แต่หากสาววัย 40 คนไหนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ำหนักก็ควรออกกำลังกายตอนเช้าเช่นกันค่ะ เพราะการออกกำลังนั้นช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดี ผิวพรรณดีขึ้น สมองปลอดโปร่งและช่วยทำให้สาวๆ มีอารมณ์แจ่มใสไปได้ตลอดทั้งวัน การเลือกออกกำลังกายในตอนเช้าไม่จำเป็นต้องออกกำลังหนักๆ ค่ะ สาวๆ อาจเลือกเล่นโยคะสัก 3 – 4 ท่า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายหายจากอาการง่วงนอนก็ได้ แค่นี้ก็ถือว่าได้ดูแลร่างกายแล้วค่ะ

กินอาหารที่ย่อยง่าย

กินอาหารที่ย่อยง่ายๆ ช่วยลดหน้าท้องได้แบบเห็นผลจริง ยกตัวอย่างเช่นที่มีงานวิจัยที่ชี้ว่า การกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ จะทำให้ลดน้ำหนักได้มากกว่าการกินอาหารที่มีไขมันต่ำ อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำที่หาซื้อได้ง่ายก็เช่น ผลไม้ และถั่วเปลือกแข็ง วิธีกินอาหารให้ลดพุงได้แบบง่ายๆ คือ กินถั่วแทนขนมขบเคี้ยว เช่น ถั่วอัลมอนด์ ถั่วต้ม เพิ่มผลไม้ลงไปในมื้ออาหาร และต้องไม่ลืมที่จะกินอาหารโปรตีนสูงกับกินผักด้วย

กินอย่างถูกวิธี

กินแต่อาหารไม่มีประโยชน์ ก็ไม่มีทางได้หน้าท้องแบนราบไปครองได้ โดยมีงานวิจัยค้นพบว่า ผู้หญิงที่พยายามจะลดน้ำหนัก ด้วยการกินน้อยลงไปเกือบ 400 แคลอรี่ ต่อวัน แต่เลือกอาหารที่มีสารอาหารน้อย จะมีความเสี่ยงหน้าท้องใหญ่ขึ้นเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า เมื่อเทียบกับคนที่กินมากกว่าแต่มีประโยชน์ นั่นแสดงให้เห็นแล้วว่า การอดอาหารไม่ใช่คำตอบ ทีนี้เรามาดูกันว่า อาหารแบบไหนที่จะทำให้ ลดหน้าท้อง ได้

งดเครื่องดื่มประเภทโซดา

ไม่มีอะไรที่จะทำให้ท้องของคุณขยายได้เร็วไปกว่าดซดากระป๋อง ซึ่งหมายความว่าหากต้องงการลดน้ำหนักหรือลดหน้าท้องก็ต้องตัดเมนูนี้ทิ้ง เพียงแค่ดื่มหนึ่งกระป๋องที่เต็มไปด้วยแคลอรี่และน้ำตาล ที่ส่วนใหญ่ทำมาจากน้ำเชื่อมข้าวโพดแบบฟรุ๊กโตสที่ร่างงกายของเราไม่แน่ใจในวิธีการย่อยมัน และผลที่ได้คือน้ำตาลเหล่านั้นจะจบลงด้วยการกลายเป็นไขมันที่ไปเกาะอยู่รอบๆ ท้องงของคุณ

หากสาวๆ คนไหนทำตามนี้ได้ รับรองว่ายังไงๆ พุงก็ไม่มีมากวนใจ รูปร่างเฟิร์ม แถมสุขภาพดีขึ้นอีกต่างหาก เชื่อเถอะค่ะ

ขอบคุณข้อมูลประกอบบทความจาก: สสส.

