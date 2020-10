ชวนส่องสาเหตุ ทำไมอายุน้อยก็ตายเพราะ มะเร็งตับ ได้

ทำไม มะเร็งตับ ถึงเป็นหนึ่งในมะเร็งที่มักเป็นในคนอายุน้อย

จากกรณีการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายอับดุล อาซิม แห่งบรูไน ด้วยโรค มะเร็งตับ ในวัยเพียง 38 พรรษาเท่านั้น ทางนิตยสารชีวจิตเองก็ขอแสดงความเสียและเสียดาย ด้วยพระชันษาที่ยังน้อย และพระองค์เป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่อง LGBT จึงเป็นเรื่องน่าเศร้าในการจากไปครั้งนี้

และด้วยการสิ้นพระชนม์ด้วยโรคมะเร็งตับในวัยเพียง 38 พรรษา ทำให้ฉุกคิดได้ว่า โรคมะเร็งตับน่ากลัว เพราะเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบในคนอายุน้อยบ่อยๆ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนอายุน้อยๆ ด้วย วันนี้เราจึงอ้างอิงข้อมูลจากโรงพยาบาลเปาโล เกี่ยวกับโรคของตับ ที่นำเสนอไว้ได้น่าสนใจ ดังนี้

ทำไม “มะเร็งตับ” จึงพิเศษ

ก่อนอื่นต้องบอกก่อน ว่า “ตับ” นั้นมีความพิเศษ เพราะเป็นอวัยวะที่การใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ส่งผลแทบจะโดยตรง ไหนจะมีไวรัสที่สามารถติดต่อได้อีก จึงเป็นหนึ่งอวัยวะที่มักเกิดโรคและความผิดปกติต่างๆ ได้ตั้งแต่อายุยังน้อย สงสัยล่ะสิ ว่าทำไมตับถึงป่วยได้ง่าย โดยไม่ต้องรอให้แก่ แค่ดูสาเหตุก็จะร้องอ๋อเลยค่ะ

สาเหตุตับป่วย มักมาจากไลฟ์สไตล์และโรคติดต่อ

1. โรคตับแข็ง มากับสายปาร์ตี้หนักๆ

โดยเฉพาะคุณผู้ชายที่นัดดื่มเป็นประจำ ยิ่งดื่มบ่อยมากๆ แอลกอฮอล์จะยิ่งดูดซึมสะสมอยู่ที่ตับ ทำให้ตับอักเสบ พาไขมันไปเกาะตับ และเป็นตับแข็งในที่สุด หากไม่ดื่มเลย หรือดื่มให้น้อยก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้มาก แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเข้าสังคม แนะนำให้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกินวันละ 30 กรัมในผู้ชาย และ 15 กรัมในผู้หญิง Did you know? เบียร์ 1 กระป๋องมีแอลกอฮอล์ประมาณ 13 กรัม

2. ไขมันเกาะตับ มากับคนกินตามใจปาก

ถึงไม่ใช่นักดื่ม แต่ถ้ากินหวานจัด เลือกอาหารมันๆ เป็นเมนูจานโปรดแล้วล่ะก็ ไขมันก็มาเกาะตับได้เหมือนกัน และคนเมืองมีแนวโน้มเป็นโรคนี้กันเยอะขึ้น ตามพฤติกรรมที่ไม่มีเวลดูแลตัวเอง ออกกำลังกายน้อย ทานอาหารไม่ครบหมู่ กินจั๊งค์ฟู้ดไปเกือบทุกมื้อ รวมถึงคนที่เป็นเบาหวาน ความดัน และไขมันในเลือดสูงจะมีความเสี่ยงมากขึ้น Did you know? โรคนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนอ้วน คนผอมแต่ลงพุงก็มีสิทธิ์เป็นได้เหมือนกัน

3. ไวรัสตับอักเสบบี และซี เป็นโรคติดต่อ ติดง่าย ไม่รู้ตัว

เพราะโรคนี้เป็นโรคติดต่อ โดยผ่านทางเลือด น้ำเชื้อ และน้ำคัดหลั่งอื่นๆ และเมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายก็จะไปทำลายเซลล์ตับอย่างเงียบๆ หากไม่ตรวจ และปล่อยไว้โดยไม่รับการรักษา ก็จะส่งผลกระทบโดมิโน ทำให้ตับแข็ง และเป็นมะเร็งตับได้ในที่สุด Did you know? แต่โรคนี้ไม่ติดต่อผ่านทางน้ำลาย และการให้นมบุตร

อาการแสดง

โรคตับต่างๆ นั้นมักจะไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น แต่เมื่อแสดงอาการ อย่างเช่น อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เบื่ออาหาร ตัวเหลือง ตาเหลือง ก็แปลว่าโรคลุกลามมากแล้ว เพราะฉะนั้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเช็คว่าค่าตับยังปกติดีหรือไม่ และดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย กินอาหารให้ครบหมู่

แล้วมะเร็งตับเกี่ยวข้องยังไง

โรคและความผิดปกติเกี่ยวกับตับที่กล่าวมานี้ เป็นโรคต่อเนื่อง เมื่อเป็นแล้วสามารถพัฒนาเป็นโรคตับอื่นๆ ได้ และรักษาหายขาดยาก และแน่นอนว่าเมื่อเป็นโรคเหล่านี้ไประยะเวลาหนึ่ง ก็สามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับได้เช่นกันค่ะ

เห็นไหมว่า “ตับ” ป่วยง่ายกว่าที่คิด และเมื่อป่วยก็มีโอกาสเป็นมะเร็ง โรคนี้จึงเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในไทย ครอบคลุมทั้งในกลุ่มผู้ป่วยอายุมากและอายุน้อย ดังนั้นการรอให้แก่ค่อยดูแลตัวเองถือว่าสายเกินไป เพราะโรคมาจ่อรอคิวตั้งแต่ยังอายุน้อยๆ เลยล่ะค่ะ

อ้างอิง : นพ.สิริพงษ์ โสภิตภักดีพงษ์ อายุรแพทย์ประจำศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

