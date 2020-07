ก้อง-สหรัฐ เผยเคล็ดลับ หล่อ อมตะ กับนิตยสารชีวจิต

เคล็ดลับอ่อนเยาว์ตลอดกาลกับ ก้อง-สหรัฐ

วันนี้เราชวนมาพูดคุยกับคุณ ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา ที่คงรู้ๆกันว่านอกจากฝีมือล้วน ๆ ที่ไม่มีใครปฏิเสธแล้ว เรื่องหนึ่งที่แฟน ๆ อยากรู้มากที่สุด คือ เคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่ทำให้หลายคนทักเขาว่า ทำไม “ยิ่งแก่ ยิ่งหล่อ”

กินเพื่อความอ่อนเยาว์

ชีวจิตจับเข่าคุยเคล็ดลับเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องแรก เพราะเชื่อในคำกล่าวที่ว่า “You are what you eat.” และคุณก้องก็ได้บอกเคล็ดลับการกินกับเราแบบไม่มีกั๊ก

“ผมถือหลักว่า พออายุเกิน 40 ปีขึ้นไป ระบบเผาผลาญจะเริ่มแย่ลง และความซนของผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเหมือนตอนเรายังเป็นเด็กหรือวัยรุ่น เพราะเราจะใช้ความคิดกันเสียมากกว่า เช่น ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ ไม่ได้กระโดดโลดเต้นอะไรมาก เพราะฉะนั้นเราต้องกินแค่พออยู่ได้ กินให้น้อยลงหน่อย อย่ากินมากเกินไป

“อย่างผมระบบเผาผลาญอาจไม่ดีเท่าเพื่อนๆ สังเกตได้จากเพื่อนกินเยอะกว่าเรา แต่ไม่อ้วนเท่าเรา เรากินแป๊บเดียวบานแล้วจึงต้องดูแลการกินมากกว่าคนอื่นหลายเท่า

“โชคดีที่ผมไม่ปลื้มเนื้อสัตว์เท่าไร โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ใหญ่อย่างเนื้อวัวจะไม่กินเลย คือจำพวกเนื้อแดงตัดไปเลย ไม่กินมานาน 20 – 30 ปีแล้ว เป็นเมนูที่ไม่อยู่ในหัวเลย สำหรับเมนูที่จะสั่งตลอดก็เป็นปลา ซีฟู้ด ผัก และผลไม้”

คุณก้องยังให้ความสำคัญเรื่องการวางแผนการกินตั้งแต่มื้อเช้า กลางวัน และเย็น เพราะช่วยให้การเผาผลาญตลอดทั้งวันมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ใครสนใจนำไปใช้ได้เลย

“มื้อเช้าผมจะกินน้อย คือเป็นคนที่กินมื้อเช้าไม่เก่ง ดังนั้นส่วนใหญ่ผมจะกินโยเกิร์ตกับผลไม้ คือ ผลไม้อะไรก็ได้ที่มีอยู่ในบ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นสับปะรด มะละกอ กล้วย และ

ลูกพรุน เอามาหั่นๆแล้วราดโยเกิร์ตกับน้ำผึ้ง สับปะรดกับมะละกอดีมาก เพราะมีน้ำย่อยช่วยย่อย เนื้อเป็นกาก จะกินอย่างนี้ประจำ หรือไม่ก็เป็นซุปมะเขือเทศ ผมจะทำเอง

กินกับขนมปัง

“มื้อกลางวันกินมากหน่อย แต่ไม่ใช่กินอะไรก็ได้ คือเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ เน้นปลา อาหารทะเล ผัก และผลไม้ ถ้าเป็นข้าวก็เป็นข้าวกล้องเท่านั้น และดึงเวลากินให้ช้าหน่อย สักบ่ายสองโมง เพื่อที่ตอนเย็นเราจะได้กินน้อยๆหรือไม่ต้องกินเลย

“มื้อเย็นจะกินอะไรร้อน ๆ เช่น ข้าวต้มปลา ขอข้าวน้อยๆ เพราะพยายามไม่กินอาหารจำพวกแป้ง เลือกอาหารประเภทย่าง ต้ม ลวก นึ่ง หรือไม่ก็เป็นซุป แต่ไม่ใช่ประเภทซุปครีม หรืออาจเป็นเมนูสลัด เพราะตอนเย็นอีกไม่นานเราก็นอนแล้ว ไม่ได้ใช้พลังงานอะไร และเหมือนเราทิ้งอาหารไว้ในกระเพาะ ไม่ดีต่อสุขภาพ”

สำหรับวันที่ต้องออกกำลังกาย คุณก้องวางแผนการกินดังนี้

“วันไหนมีทริปขี่จักรยาน ผมจะกินก่อน เช่น ขี่จักรยานตอนบ่ายสามโมงหรือบ่ายสี่โมง ก็จะกินก่อนสักครึ่งชั่วโมง ไปขี่จักรยานกลับมา ถ้าไม่โหยจริงๆก็ไม่กินอะไรแล้ว ถ้าโหยจริงๆก็กินนมถั่วเหลืองหนึ่งกล่อง”

นอกจากเคล็ดลับเรื่องอาหารการกิน การออกกำลังกายก็เป็นกิจกรรมสุดโปรดอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณก้องมีสุขภาพแข็งแรงและดูอ่อนกว่าวัย

ขี่จักรยาน…เพิ่มความสดใส

คุณก้องเล่าว่า การขี่จักรยานเป็นกิจกรรมของกลุ่มเพื่อนที่ได้ทั้งสุขภาพและความสุข จึงส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีและอารมณ์แช่มชื่น

“การออกกำลังกายแบบมีเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะบางทีเราไม่มีวินัยพอที่ถึงเวลาก็ไปออกกำลังกาย แต่เมื่อมีเพื่อนก็จะทำได้

“อย่างการขี่จักรยาน ผมโชคดีที่มีเพื่อนๆ ฟีลลิ่งของพวกเราเริ่มจากไปขี่จักรยานเล่นกัน เอาคำว่า ‘ขี่จักรยานเล่นกัน’ นำคำว่า ‘ออกกำลังกาย’ คือเป็นอารมณ์เล่นๆ โดยมีผลพลอยได้คือการออกกำลังกาย จึงเป็นการออกกำลังกายที่สนุก เพราะเราจะได้คิดตลอดว่าวันนี้เราจะไปไหนกันดี พรรคพวกไปกัน 4-5 คัน ไปกันเหมือนเด็กๆ

“เมื่อเรามีจักรยานที่คุณภาพดีขึ้น เราก็เริ่มไปกันไกลขึ้น ไปเจอเพื่อนใหม่ๆ กลุ่มใหม่ๆ ได้แลกเปลี่ยนกันว่า ที่โน่นที่นั่นสวยนะ ได้ไปหรือยัง คือเราจะรู้เลยว่า ถ้าขี่ไปเส้นทางนี้จะได้ไปเจอกับเพื่อนกลุ่มไหน ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่ง

“สำหรับประโยชน์ต่อร่างกาย การขี่จักรยานเป็นการออกกำลังกายที่ต้องออกแรงสม่ำเสมอ ทำให้เราได้หายใจเป็นจังหวะ แม้จะไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อช่วงบน แต่ทำให้ได้ใช้พลังงานทั้งตัวอย่างต่อเนื่องอย่างมีจังหวะจะโคน ไม่มีการกระแทก สนุกสนาน และได้กินลมชมวิว จึงได้เรื่องความสุขทางใจด้วย”

คุณก้องบอกเคล็ดลับการออกกำลังกายที่ช่วยให้การทำงานไหลลื่นด้วยว่า

“ถ้าวันไหนได้ขี่จักรยานก่อนเล่นคอนเสิร์ตสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะ คือให้รู้สึกเหนื่อยพอให้ร่างกายตื่นตัว วันนั้นจะเล่นคอนเสิร์ตได้เฟรชมาก เล่นสนุก ร้องดี มีพลัง พูดเป็นต่อยหอยเลย (หัวเราะ) คือสดชื่นมาก เบิกบาน ทุกวันนี้ถ้าว่างจะออกกำลังกายเลย คือถ้าว่างเมื่อไรก็ขี่เมื่อนั้น เฉลี่ยก็สัปดาห์ละ 2 วัน”

นอน + พักผ่อนบู๊สต์พลัง

สำหรับศิลปินคิวทองอย่างก้อง – สหรัถ เขามีเคล็ดลับการดูแลตัวเองเรื่องการนอนหลับพักผ่อนอย่างไรไม่ให้ร่างกายโทรม ไปฟังกันต่อเลย

“ผมจะพยายามนอนให้ได้6 – 8 ชั่วโมงทุกวันของผมถ้าเอาแบบปิ๊งเลยนะ คือ 7 ชั่วโมง ถ้าได้7 เต็มๆ ไม่ถูกรบกวนอะไรเลยก็คือปิ๊งเลย จะไม่นอนแบบสะสมแต้มถ้าไม่จำเป็น เพราะไม่ได้ประโยชน์

“แต่ถ้าวันไหนนอนน้อยก็จะเบลอๆหน่อย หรือถ้านอนเลยไป 9-10 ชั่วโมงก็มากไป อาการก็เหมือนกับนอนน้อย คือจะบื้อๆ ถามคำตอบคำ แถมคลื่นไส้ด้วย

“ที่แย่กว่านั้นคือ ถ้านอนพอแล้ว 6 – 7 ชั่วโมงแต่ลุกขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรจะทำเลยนอนต่อ ตื่นอีกทีบ่าย แบบนั้นจะเละเลย คือ เสียไปเลยทั้งวัน จะงงๆ ไม่สดชื่น เชื่อว่าหลายคนคงเคยเป็นเหมือนกัน

“วิธีแก้ของผมคือ ต้องไปออกกำลังกายให้เหงื่อออก เหมือนปลุกตัวเองว่า เฮ้ย ตื่นๆๆ ถ้าไม่ทำแบบนี้ แต่กลับไปหาอะไรกิน นั่งๆนอนๆอยู่บ้าน ก็จะซึมกะทือไปอีกหนึ่งวัน”

นอกจากการนอน คุณก้องยังพักผ่อนกับกลุ่มเพื่อนฝูงคอเดียวกัน

“การพักผ่อนของผมคือ การได้อยู่กับเพื่อนที่รู้ใจ พูดคุย เล่นดนตรี ฟังเพลงด้วยกัน เพื่อนก็เหมือนกับเป็นพลังใจ เราจะรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ดี ได้เจอพี่คนนี้ เพื่อนคนนั้น ได้แลกเปลี่ยนกัน ได้ระบายทุกข์สุข ไปเจออะไรมา ทั้งเรื่องดี ไม่ดี เพื่อนๆรุ่นพี่สอนเราเล่นกีตาร์ เราก็ได้สอนน้องๆเล่นกีตาร์ เป็นการผ่อนคลายไปในตัว

การได้พบปะเพื่อนฝูงทำให้สมองเราเบาสบายได้ดีอีกทางหนึ่ง” ปิดบทสนทนาด้วยความสดใส

จะเห็นได้ว่าเคล็ดลับของคุณก้องทำไม่ยากเลย และสรุปลงที่ 5 เล็ก 5 ใหญ่ของชีวจิตนี่เอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกิน นอน พักผ่อน ออกกำลังกาย หรือความรักกันอย่างพี่อย่างน้อง ซึ่งก็พ่วงไปถึงข้ออื่นๆด้วยใครอยากให้อายุเป็นเพียงตัวเลข อย่าลืมทำตามไอดอลคนนี้นะคะ