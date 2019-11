อยาก ลดน้ำตาล ควรเริ่มจากอะไร เรามีคำตอบมาให้

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า กินน้ำตาลมากเกินไปทำให้ค่าอินซูลินพุ่ง ที่นำไปสู่ภาวะน้ำตาลตกและสูญเสียพลังงาน ยิ่งไปกว่านั้น การดื่มเครื่องดื่มผสมน้ำตาลมากเกินไปอาจก่อให้เกิดริ้วรอย การอักเสบ และอาการเจ็บข้อ รวมไปถึงอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ และทั้งหมดเกี่ยวเนื่องกับอาการของโรคเบาหวาน ทั้งยังเป็นต้นตอของสิวอีกด้วย

การดื่มน้ำอัดลมนำมาซึ่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว เช่น จากผลสำรวจในการวิจัย 32 ชิ้นพบว่า มีความเกี่ยวพันกันของการดื่มเครื่องดื่มรสหวานกับโรคอ้วน อ้างอิงจาก Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics

ยังมีอีก การดื่มน้ำอัดลมเพียงครึ่งแก้วต่อวันติดต่อกันประมาณ 4 ปี จะก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงสูงในการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ถึง 16 เปอร์เซ็นต์ อ้างอิงจากงานวิจัยฉบับเดือนกันยายน 2019 ตีพิมพ์ลงใน Diabetes Care ยังมีอีก ในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงใน JAMA ฉบับเดือนเมษายน 2014 ยังระยุว่า การกินน้ำตาลปรุงรสในจำนวนมากนั้นมีผลเกี่ยวเนื่องการการตายด้วยโรคหัวใจอีกด้วย

ยังไม่หมด ในคนที่น้ำหนักเกินมักมีปัญหาเรื่องฟันผุกร่อนจากการดื่มน้ำที่เต็มไปด้วยกรดและน้ำตาลอีกด้วย อ้างอิงจากบทความที่ตีพิมพ์ลงใน Clinical Oral Investigations ฉบับเดือนตุลาคม 2019

เลิกดื่มน้ำอัดลมกันเถอะ

อยากเลิกดื่มใช่ไหม แม้จะฟังดูยากเพราะน้ำอัดลมจัดเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ทำให้ติด เพราะสมองจะมีฮอร์โมนโดพามีนสูงจากการได้รับน้ำตาล จึงยากที่จะเลิก แต่หากตั้งโจทย์ว่าจะเลิกเพื่อควบคุมน้ำหนัก ลดสิว เสริมสร้างพลังงานให้รู้สึกดีขึ้นอาจพอช่วยได้ วิธีการที่ควรลองไปทำดูมีดังนี้