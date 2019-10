อาหารล้างลำไส้ ช่วยสุขภาพลำไส้แข็งแรง ปลอดโรค

อาหารล้างลำไส้ ตัวช่วยล้างพิษ

วันนี้ผู้เขียนมาแนะนำการกินอาหารที่ส่งเสริมให้การทำงานของลำไส้มีประสิทธิภาพ ช่วยล้างพิษตกค้าง โดยจะขอเรียกวิธีนี้ว่า การกิน อาหารล้างลำไส้

ว่าด้วยอาหารล้างลำไส้

ลำไส้ของเราเปรียบได้กับท่อขนาดยาว ซึ่งทำหน้าที่ลำเลียงอาหารจากกระเพาะอาหารมาย่อยอีกครั้ง และระหว่างทางนั้นมีการดูดซึมสารอาหารสำคัญผ่านผนังลำไส้ ก่อนส่งต่อไปยังลำไส้ใหญ่ ซึ่งจะดูดน้ำและสารอาหารบางส่วนกลับเข้าสู่ร่างกายอีกครั้ง ก่อนขับกากอาหารและของเสียออกจากร่างกาย

ลำไส้ที่ขดอยู่ภายในร่างกายผู้ใหญ่มีความยาวถึง 9 เมตร เฉพาะลำไส้เล็กมีพื้นที่ผิวสัมผัสกว้างเท่ากับสนามเทนนิส 2 สนามเลยทีเดียว

เพราะลำไส้มีลักษณะเป็นท่อขนาดยาวและมีผิวสัมผัสมาก หากตามใจปากกินอาหารไม่เหมาะสม จึงมีโอกาสที่ลำไส้จะเป็นแหล่งสะสมสารพิษ ซึ่งส่งผลต่อระบบย่อยและดูดซึมอาหาร รวมถึงอวัยวะทุกระบบของร่างกาย

นายแพทย์ฮิโรมิ ชินยะ (Hiromi Shinya) แพทย์ชาวญี่ปุ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารยืนยันเรื่องนี้ พร้อมหลักฐานภาพถ่ายลำไส้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาหารมีผลต่อลำไส้และสุขภาพ

ตัวอย่างแรกคือ ภาพลำไส้ในอุดมคติ มีลักษณะสะอาด ไม่มีเศษอาหาร เห็นเส้นเลือดฝอยชัดเจนบริเวณรอบผนังลำไส้ ผิวลำไส้เรียบลื่น ลักษณะเช่นนี้คล้ายกับภาพลำไส้ของผู้ที่กินอาหารมังสวิรัติและไม่กินเนื้อสัตว์

ส่วนผู้ที่ชอบกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์ อาหารไขมันสูง ไม่กินผักและผลไม้ พบว่า มีคราบไขมันข้นหนืดสีเหลืองเคลือบผนังลำไส้ไว้จนแทบมองไม่เห็นเส้นเลือดฝอยรอบผนังลำไส้ ระบบการย่อยและดูดซึมอาหารจึงอยู่ในสภาพย่ำแย่ ส่งผลให้เจ้าของลำไส้มีสารพัดโรครุมเร้าและเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งลำไส้ในอนาคต

แม้ลำไส้จะเต็มไปด้วยไขมันและของเสียสะสมมานาน แต่นายแพทย์ฮิโรมิก็ให้ความมั่นใจว่า ทุกคนสามารถกลับมามีลำไส้สะอาดและลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้ หากรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอย่างถูกวิธี

ดูแลอย่างไร

อาการเริ่มแรกที่แสดงว่าร่างกายมีของเสียสะสมในลำไส้มากและไม่สามารถขจัดออกได้ทัน คือ โรคท้องผูก ส่วนใหญ่มีอาการถ่ายไม่ออกติดต่อกันนานเกิน 3 วัน ร่วมกับมีอาการแน่นท้อง อุจจาระแข็ง และต้องอาศัยแรงเบ่งมากเวลาขับถ่าย

ควรแก้ปัญหาด้วยการดื่มน้ำตลอดวัน อย่างน้อยวันละ 2 ลิตร กินอาหารที่ช่วยกระตุ้นการขับถ่าย เช่น ลูกพรุน มะละกอสุก หลีกเลี่ยงการกินยาระบายเพราะทำให้ลำไส้เคยชินต่อการถูกกระตุ้นจากยา และการกินยาระบายเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการท้องผูกขั้นรุนแรง

นอกจากนี้ควรเน้นกินอาหารที่มีใยอาหารไม่ละลายน้ำ (Insoluble Fiber) สูง เพราะมีคุณสมบัติช่วยดักจับเจือจางสารพิษ ทั้งช่วยเพิ่มปริมาณและน้ำหนักอุจจาระจึงกระตุ้นให้ร่างกายขับถ่ายและขจัดของเสียได้เร็วขึ้น

ตัวอย่างอาหารที่มีใยอาหารไม่ละลายน้ำสูง เช่น ข้าวสาลี รำข้าวสาลี ข้าวกล้อง ข้าวโพด ถั่วเปลือกแข็ง บวบ ขึ้นฉ่าย บรอกโคลี กะหล่ำปลี หอมหัวใหญ่ มะเขือเทศ แครอต แตงกวา ผักใบสีเขียวเข้ม

อย่างไรก็ตาม การกินผักและผลไม้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยไม่สามารถช่วยล้างลำไส้ได้ กระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture) และกรมบริการสุขภาพและมนุษย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Department of Health and Human Services) จึงแนะนำวิธีกินล้างลำไส้เพื่อขจัดสารพิษผ่านการขับถ่าย ดังนี้

1. กินผลไม้วันละ 2- 4 ส่วน โดย 1 ส่วนเท่ากับผลไม้ขนาดเท่าส้มผลกลาง 1 ผล ผลไม้ขนาดเท่าฝรั่งผลกลางครึ่งผล หรือผลไม้หั่นชิ้น 8 – 12 ชิ้นคำ เช่น สับปะรด มะละกอ

2. กินผักวันละ 3 – 5 ส่วน โดย 1 ส่วนเท่ากับผักสุกครึ่งถ้วยตวง หรือผักดิบ 1 ถ้วยตวง

3. กินธัญพืชไม่ขัดสีวันละ 6 – 11 ส่วน โดย 1 ส่วน เท่ากับข้าวกล้องหรือข้าวโอ๊ต 1 ทัพพี

เมื่อปรับเปลี่ยนอาหารต่อเนื่อง 2 สัปดาห์จะช่วยให้ลำไส้สะอาด สามารถย่อยและดูดซึมสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาท้องผูก ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ รู้สึกตัวเบาและสดชื่นกระปรี้กระเปร่าอย่างบอกไม่ถูก

