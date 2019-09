ชีวจิตชวนทำอาหารด้วย “บุก” เพื่อสุขภาพ ต้อนรับ เทศกาลเจ

ใกล้สู่ช่วง เทศกาลเจ อีกแล้วในปีนี้ หลังจากปีที่แล้วชีวจิตพูดถึงคุณประโยชน์ของถั่วเหลืองไป ปีนี้มาถึงคิวของ “บุก” วัตถุดิบหนึ่งที่พึ่งของสายเจ ใช้ประกอบอาหารได้หลายอย่าง แถมยังมีคุณประโยชน์แถมมาด้วย มาดูกันเลยค่ะ

ว่ากันด้วย “บุก”

บุก คือส่วนที่เป็นหัวของต้นบุก คล้ายหัวเผือก เรานำแป้งบุกมาแปรรูป ได้บุกแผ่น บุกเส้น บุกม้วน บุกไข่มุก ฯลฯ ใช้ปรุงอาหารในเมนูต่าง ๆ ได้สารพัด มีไฟเบอร์สูงมาก ช่วยแก้ปัญหาให้คนที่อยากลดคอเลสเตอรอล

บุกในบทบาทของอาหารสุขภาพ

นอกจากจะใช้เป็นวัตถุดิบหลักในช่วงเจได้อย่างไม่มีปัญหาแล้ว บุกยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ผู้ที่ต้องการอาหารที่มีเส้นใยธรรมชาติสูงหรือผู้ที่มีปัญหาท้องผูก

บุกมีคอเรสเตอรอลต่ำ ปราศจากไขมัน มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ ตัวแป้งที่อยู่ในหัวบุกเป็นแป้งที่ละลายน้ำได้ แต่แปลกมากที่ร่างกายเราไม่ชอบย่อยมัน บุกเลยกลายเป็นอาหารที่ช่วยลดน้ำหนักได้ดี

ผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมกับการกินบุก

คนญี่ปุ่น คนจีน คนเกาหลี รู้จักกินบุกมาไม่น้อยกว่า 1,500 ปี แล้ว แพทย์จีนใช้บุกในการรักษาโรคในระบบย่อยอาหารมาตั้งแต่สมัยโบราณ

คนในดินแดนสุวรรณภูมิก็รู้จักการกินบุกมาหลายร้อยปีแล้ว โดยเฉพาะการกินก้านของต้นบุก ส่วนหัวบุกต้องผ่านการต้มหรือย่างให้สุกเพื่อกำจัดสารที่ทำให้แพ้ก่อนจึงกินได้

คนที่ผอมอยู่แล้วกินบุกได้ไหม

ปัจจุบันคนที่นิยมรับประทานบุกกันมาก โดยได้ขยายวงกว้างไปหลากหลายกลุ่ม ไม่จำกัดเฉพาะคนที่ต้องการลดน้ำหนัก คนญี่ปุ่นใช้บุกทำเส้นก๋วยเตี๋ยว อูด้ง ทำบุกแผ่นจิ้มซอสมิโซะ (Japanese miso sauce) หรือใช้เป็นวัตถุดิบในสุกี้ เป็นต้น

แนะนำกินบุก ได้บุญ ได้สุขภาพ

เปิดถุงบุกสำเร็จแล้วล้างด้วยน้ำเปล่า 2 ครั้ง จากนั้นเลือกวิธีเพื่อความอร่อยให้กับบุกได้ดังนี้

นำบุกมาโรยด้วยเกลือ นวดด้วยมือเบาๆ แล้วล้างด้วยน้ำเปล่า 1 ครั้ง จึงนำไปประกอบอาหาร นำบุกหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ แล้วต้มในน้ำเกลือตักพักไว้ แล้วจึงนำมาย่าง นึ่ง ผัด ทอด ตามใจชอบ 3. ถ้าเป็นอาหารประเภทผัด ควรผัดบุกกับเครื่องปรุง ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วจึงใส่ส่วนผสมอื่นๆตามใจชอบ

ส่องงานวิจัยชี้ กินเส้นบุกปลอดภัยกว่า มีดีกว่าที่คิด

หัวบุกมีส่วนประกอบสำคัญคือ กลูโคแมนแนน (glucomannan) มีคุณสมบัติพิเศษคือ ดูดน้ำ ได้มากถึง 100 เท่าของน้ำหนักตัว ไม่ให้พลังงาน ไม่มีไขมัน นิยมใช้เป็นอาหารสุขภาพและอาหารลดน้ำหนัก

กลูโคแมนแนนช่วยให้อิ่มท้อง ช่วยลดความอยาก อาหาร ทำให้กินอาหารลดลง มีผลให้น้ำหนักตัวลดตาม ทั้งยังมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการขับถ่าย ชะลอการดูดซึมน้ำตาลและคอเลสเตอรอล จึงช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดคอเลสเตอรอลไปพร้อมกัน

งานวิจัยจาก Journal of the American College of Nutrition ทดลองให้อาสาสมัครเสริมกลูโคแมนแนนวันละ 3 กรัม โดยกินอาหารตามปกตินาน 60 วัน พบว่าช่วยลดน้ำหนัก ลดไขมันที่สะสมในร่างกาย (body fat) และลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ โดยไม่มีผลลดมวลกล้ามเนื้อ และความหนาแน่นของกระดูก แต่ทั้งนี้มีคำเตือนว่า การกินกลูโคแมนแนนในรูปของอาหาร เช่น เส้นบุก จะปลอดภัยกว่า หากจะกินในรูปแคปซูลหรือยาเม็ดควรปรึกษาแพทย์ก่อน

ตัวเลือกเจในปีนี้ ยกให้ “บุก” เป็นพระเอก อิ่มอร่อย ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งสุขภาพ เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวค่ะ

