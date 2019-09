4 เหตุผลที่ควรกินเนื้อให้น้อยลง เพื่อสุขภาพ

หลายคนอาจได้รับรู้มาว่า รูปแบบการกินอาหาร เพื่อสุขภาพ นั้น มีหลายสายที่เลือกกินโดยลดการกินเนื้อสัตว์ หรืองดไปเลยก็มี วันนี้เราจึงนำเหตุผลดีๆ ที่เราควรกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลง กินผักให้มากขึ้นมาบอกกันค่ะ

กินผักช่วยให้สุขภาพหัวใจดีขึ้น

มีหลักฐานทางการศึกษาพบว่าการกินพืชผักนั้นส่งผลต่อสุขภาพหัวใจ ตามข้อเท็จจริง คนที่กินอาหารจากพืช และกินอาหารจากเนื้อสัตว์เพียงเล็กน้อยจะลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดต่างๆ อ้างอิงจาก งานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงใน Journal of the American Heart Association ฉบับเดือนสิงหาคม 2019

แต่ก็ยังมีข้อแม้อยู่ว่า อาหารจากพืชผักที่คุณกินนั้นได้คุณภาพมากแค่ไหนด้วย หากกินอาหารจากพืชที่ได้คุณภาพ เช่น กินธัญพืชเต็มเมล็ด ถั่ว ผลไม้ และผัก จะพบว่าร่างกายมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจต่ำ ตรงกันข้าม หากกินผักผลไม้ในรูปแบบน้ำคั้นที่ผสมน้ำตาล หรือเป็นธัญพืชที่ผ่านกระบวนการเยอะๆ จะพบว่าร่างกายมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจสูง อ้างอิงจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงใน Journal of the American College of Cardiology ฉบับกรกฎาคม 2017

ดังนั้น กุญแจสำคัญคือการทดแทนเนื้อสัตว์ด้วยธัญพืช และหลียกเลี่ยงอาหารจากผักผลไม้ที่ผ่านกระบวนการแปรรูป ก็จะช่วยเรื่องสุขภาพได้

อาจช่วยลดน้ำหนักได้

มีงานวิจัยที่เป็นรูปธรรมแสดงผลเกี่ยวเนื่องของคนที่กินมังสวิรัติและพวกวีแกนนั้นจะมี BMI ที่ไม่สูง และรอบเอวเล็กกว่าคนปกติ แต่ข่าวดีสำหรับคนกินเนื้อคือคุณไม่จำเป็นต้องเลิกกินโดยสิ้นเชิงเพื่อให้ได้รูปร่างที่ดี จากงานวิจัยกับคนมากกว่า 9,000 คน ที่กินอาหารจากพืชมากกว่า และกินเนื้อเพียงเล็กน้อย ให้ผลส่วนใหญ่เหมือนกันคือค่า BMI ต่ำ และไขมันในร่างกายไม่สูง รอบเอวเล็ก อ้างอิงจากรายงานของ Epidemiology เดือนมีนาคม 2019 แต่กระนั้นงานวิจัยไม่ได้พิสูจน์ว่าการเป็นวีแกนหรือกินมังสวิรัติจะทำให้คุณลดน้ำหนักได้

