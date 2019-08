หากต้องการลดน้ำหนัก ควรงดไขมันโดยสิ้นเชิง

ในการทดลองทางการแพทย์อย่างกว้างขวางในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินกว่า 609 คน ตีพิมพ์ลงในวารสาร ournal of American Medical Association ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2018 นักวิจัยพบว่าไม่มีสัญญาณบ่งชี้ของความแตกต่างในการลดน้ำหนักระหว่างคนที่กินอาหารแบบไขมันต่ำและคนที่จำกัดการกินคาร์โบไฮเดรต หรือจะพูดให้ดีคือ การหาแนวทางการกินที่ได้ผลต่อไลฟ์สไตล์แต่ละบุคคลเมื่อต้องการจะลดน้ำหนักคือสิ่งที่ดีที่สุด และจงจำไว้ว่าจงเผาผลาญพลังงานให้มากกว่าที่กินเข้าไป ไม่ว่าจะกินอาหารไขมันต่ำหรือไขมันสูงก็ตาม

อย่างไรก็ดี ไขมันจากอาหารอาจช่วยให้กินอาหารที่ให้พลังงานต่ำได้ง่ายกว่า โดยช่วยเพิ่มกระบวนการเผาผลาญ และให้ความรู้สึกอิ่ม กรดไขมันอิ่มตัวสายกลาง (MCT) ก็เช่นเดียวกัน พบมากในน้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว อาจช่วยเร่งการเผาผลาญไขมัน และส่งเสริมการลดน้ำหนักได้หากเพิ่มลงในอาหารในปริมาณพอเหมาะ อ้างอิ่งจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2015