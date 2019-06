น้ำขึ้นฉ่ายฝรั่ง แนะนำอ่านก่อนดื่ม

ช่วงนี้ กระแสการดื่ม น้ำขึ้นฉ่ายฝรั่ง กำลังฮิตติดเทรนด์บนโลกออนไลน์ เพราะมีการแชร์สรรพคุณที่น่าสนใจมากมาย ทั้งสารอาหารมากมาย ช่วยต้านโรค และช่วยลดน้ำหนัก แต่เดี๋ยวก่อน การดื่มน้ำขึ้นฉ่ายในปริมาณมากนั้นมีข้อระวังอยู่เหมือนกัน โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยในบางโรค

กระแสการดื่มน้ำขึ้นฉ่ายฝรั่ง

กลายเป็นชาเลนจ์ล่าสุด ที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพ ตั้งแต่แต่ดาราฮอลลีวู้ด คนมีชื่อเสียงในต่างประเทศ และลามมาถึงบล็อกเกอร์ชาวไทย สำหรับ “การดื่มน้ำขึ้นฉ่ายฝรั่ง” ที่ว่ากันว่า ผลลัพธ์ที่ได้ จะช่วยในเรื่องของการขับถ่าย ทำให้ผิวพรรณสดใส คล้ายกับเป็นการดีท็อกซ์ของเสีย เคลียร์สารพิษออกจากร่างกาย

ขณะที่ในโซเชียลฯ ทั่วโลกเอง ก็มีการผุดแฮชแท็ก #celeryjuicechallenge คือการดื่มน้ำขึ้นฉ่ายฝรั่ง ปริมาณ 500 ml. ในตอนเช้าที่ท้องยังว่าง ติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน และคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงของตนเอง ซึ่งในประเทศไทยเอง ก็มีผู้ที่สนใจอยากจะดื่มตามเป็นจำนวนมาก

ส่วนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น แน่นอนว่ายอมแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ซึ่งก็มีทั้งผู้ที่บอกว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกับตนเองจริงๆ ขณะเดียวกันก็ผู้ที่ดื่มแล้วไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง และมีคนจำนวนไม่น้อยที่ขอยกธงขาวไม่ดื่มต่อ เพราะทนกับกลิ่นและรสชาติสุดเหม็นเขียว อันเป็นเอกลักษณ์ของผักชนิดนี้ไม่ไหว



เพื่อความชัดเจนที่ว่า ตกลงแล้ว “น้ำขึ้นฉ่ายฝรั่ง” ดีจริงหรือเป็นเพียงอุปทานหมู่ ทีมข่าว MGR Live ได้ต่อสายตรงไปยัง แววตา เอกชาวนา นักกำหนดอาหารวิชาชีพ และที่ปรึกษา “โครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มาเป็นผู้ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้







“น้ำขึ้นฉ่ายฝรั่ง เป็นสูตรมาตรฐานที่มีมานานมากแล้วค่ะ เวลาใครจะทำน้ำผักปั่นก็ต้องใส่ขึ้นฉ่ายฝรั่งลงไปด้วย ประโยชน์หลักๆ ของมันคือ มีโพแทสเซียมสูง จะช่วยทำให้การเต้นของหัวใจทำงานได้ดีขึ้นและลดความดันโลหิต มีวิตามินซีสูง พอไม่ได้ผ่านความร้อน จึงทำให้วิตามินซีมีอยู่เยอะ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการสร้างคอลลาเจนหรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในร่างกาย เมื่อดื่มเป็นน้ำในปริมาณมาก ก็จะทำให้ขับสารพิษในร่างกายเราและเป็นการดีท็อกซ์ในตัว สามารถทำให้ผิวพรรณชุ่มชื้น ไม่แตกแห้ง และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ เกี่ยวกับเรื่องความงามก็น่าจะมีส่วนช่วยให้เกิดประโยชน์ด้านผิวพรรณค่ะ

จุดเด่นอีกอย่างของน้ำขึ้นฉ่ายฝรั่ง ใยอาหารของเขาจะลดคอเลสเตอรอลได้ ใยอาหารจะแบ่งเป็น 2 อย่าง ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ ขึ้นฉ่ายฝรั่งเป็นชนิดที่ไม่ละลายน้ำเยอะ แปลว่าพอดื่มเข้าไปจะทำให้ขับถ่ายได้ดี อิ่มท้อง และที่สำคัญอีกอย่างคือโฟเลต มีงานวิจัยมากมายว่าขึ้นฉ่ายฝรั่งมีโฟเลตสูง ช่วยบำรุงเลือด บำรุงสมอง ฉะนั้นการดื่มน้ำขึ้นฉ่ายฝรั่งไม่น่าจะเกิดโทษอะไรค่ะ”



เมื่อถามผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการว่า สามารถใช้ขึ้นฉ่ายไทยหรือผักชนิดอื่นที่มีคุณประโยชน์ใกล้เคียงกัน มาทดแทนได้หรือไม่ เพราะตอนนี้ ราคาของขึ้นฉ่ายฝรั่งดีดสูงขึ้น และกลายเป็นของหายากในซุปเปอร์มาร์เก็ตไปแล้ว ส่วนร้านค้าออนไลน์ก็มีจำหน่ายแบบพร้อมดื่ม ขนาด 500 ml. ราคาขวดละประมาณ 150 – 250 บาทกันเลยทีเดียว

ผู้ป่วยไต ความดัน ผู้สูงอายุ ควรระวัง

สำหรับจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดกระแสการดื่มน้ำขึ้นฉ่ายฝรั่ง จนเกิดเป็นชาเลนจ์นั้น เกิดจาก Anthony William ผู้เขียนหนังสือด้านสุขภาพชื่อดัง “Medical Medium: Secrets Behind Chronic & Mystery Illness and How to Finally Heal” เขาเป็นผู้แนะนำการดื่มน้ำขึ้นฉ่ายฝรั่งแยกกากในตอนเช้า ติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน จึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในร่างกายตัวเอง



แน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมี 2 ด้านเสมอ การดื่มน้ำขึ้นฉ่ายฝรั่งก็เช่นกัน เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนที่สามารถดื่มมันได้ตามที่ชาเลนจ์กำหนด โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไต , ความดันโลหิต และผู้สูงอายุ



“ถ้าคั้นสดๆ แล้วดื่มทีเดียว 500 ml. ก็ต้องใช้ขึ้นฉ่ายฝรั่งมาก และจะได้โพแทสเซียมเยอะมาก กรณีของวัยรุ่น วัยทำงาน ไตสามารถขับออกหมดก็ไม่เป็นไร แต่ขณะเดียวกัน คนที่มีความเสี่ยงโรคไต มีภาวะการทำงานของไตบกพร่องก็ต้องระวัง เป็นห่วงโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะ เพราะอวัยวะต่างๆ มันจะเสื่อมตามกาลเวลาอยู่แล้ว ถ้าจะทำสูตรนี้ให้ผู้สูงอายุดื่ม ต้องระมัดระวังมากขึ้น

ถ้าจะดื่ม 500 ml. ไม่แนะนำให้ดื่มทีเดียว ครั้งเดียว ให้ดื่มเหมือนน้ำ อย่างมากก็ครั้งละครึ่งนึงพอค่ะ แล้วก็ไม่ควรดื่มหลังอาหาร ต้องดื่มเดี่ยวๆ ไปเลย เพราะอะไรที่เป็นน้ำมากๆ มันจะทำให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารของเราเจือจาง ทำให้ย่อยอาหารได้ไม่ดี ท้องอืดท้องเฟ้อ สำหรับผู้ป่วยโรคความดัน เนื่องจากว่าขึ้นฉ่ายฝรั่งมันไม่ใช่ยา มันจะไม่เหมือนกับว่าถ้าความดันต่ำ กินยาที่ทำให้ความดันต่ำแล้วความดันจะต่ำลงอีก ฉะนั้นคนที่มีความดันต่ำหรือสูง ไม่ควรดื่มเซเลอรีเข้มข้น ดื่มแบบผสมน้ำพอค่ะ”

นอกจากนี้ นักโภชนาการชื่อดัง ได้แนะนำไปยังคนที่สนใจในการทำชาเลนจ์นี้ หากอยากทำก็สามารถทำได้ แต่ควรกินผักให้หลากหลายควบคู่กันไปด้วย และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการทำความสะอาดผัก เพราะหากล้างผักไม่สะอาดแล้ว แทนที่จะได้ประโยชน์ กลับกลับเป็นว่าทำให้ร่างกายรับโทษมากขึ้นแทน

“ชาเลนจ์นี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่ก็ต้องสังเกตตัวเองด้วยว่า ของบางอย่างก็ดีสำหรับร่างกายอีกคนหนึ่ง แต่บางอย่างก็อาจไม่เหมาะกับเรา จะดูตามอย่างคนอื่นไม่ได้ เราต้องเป็นหมอที่ดูแลตัวเอง และที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นผักอะไรก็แล้วแต่ เราจะต้องเน้นเรื่องของความสะอาด กินสดใหม่เสมอ เป้าหมายในการกินผัก ไม่ว่าจะเป็นผักอะไรก็ตาม ควรจะกินผักและผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม และกินผักหลายๆ สีค่ะ



อีกเรื่องที่กังวลคือสารเคมีที่อยู่ในผัก ร่างกายของเราเวลาออกกำลังกาย ดื่มน้ำเยอะๆ สารเคมีต่างๆ มันก็จะถูกขับออกไป แต่ถ้าเรากินผักชนิดเดียวซ้ำๆ ปุ๋ยทางการเกษตรของพืชแต่ละตัวก็ต่างกัน สมมติเรากินขึ้นฉ่ายฝรั่งซ้ำๆ โอกาสที่เราจะได้รับสารพิษจากพวกเคมีที่เป็นปุ๋ยก็มากขึ้นค่ะ



อยากจะบอกทุกคนว่า ผักทุกชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ถ้าการกินอะไรที่จะมุ่งหวังเลยว่ามันจะได้ผลในระยะยาว ก็ไม่ควรกินแค่อย่างเดียว ควรจะกินผักอย่างน้อย 3 – 4 สีต่อวัน เพราะผักอย่างเดียวมันไม่สามารถตอบโจทย์เพื่อสุขภาพที่ดีได้ค่ะ ต้องเปิดโอกาสให้กระเพาะอาหารและลำไส้รับสารอาหารจากผักอื่นๆ บ้าง ผักอื่นๆ ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นกัน ถ้าเราดื่มน้ำขึ้นฉ่ายฝรั่งอิ่มแล้ว เรายังกินผักอื่นๆ ได้ อันนั้นโอเค แต่ถ้าเราดื่มน้ำขึ้นฉ่ายฝรั่งอย่างเดียวใน 1 วันแล้วไม่กินผักอื่นๆ เลยอันนี้ก็ไม่ถูกต้องค่ะ”

