ชาสมุนไพรต้านโรคซึมเศร้า

เวลานี้ มักมีข่าวดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงตัดสินใจจบชีวิต ด้วยสาเหตุจากโรคซึมเศร้าไปก็หลายคน โรคนี้เป็นโรคที่จัดว่าเป็นภัยเงียบที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่ทั้งจากตัวผู้ป่วยและคนใกล้ชิดอย่างมาก อาหารการกินเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาอาการของโรคได้ วันนี้จะมาแนะนำ ชาสมุนไพรต้านโรคซึมเศร้า ค่ะ

ชาเซนต์จอห์นเวิร์ต (St. John’s Wort)

เซนต์จอห์นเวิร์ตเป็นสมุนไพรสีเหลือง ใช้สำหรับรักษาอาการผิดปกติทางจิตใจและประสาทมาอย่างยาวนาน สามารถใช้สมุนไพรชนิดนี้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นยากล่อมประสาท ยารักษามาลาเรีย ยารักษาแผลไฟไหม้ และรักษาแผลแมลงสัตว์กัดต่อย

ตัวยอดดอกของพืชชนิดนี้ใช้สำหรับทำเป็นชาสมุนไพร ยาแคปซูล และยาเม็ด สำหรับต้านโรคซึมเศร้าและอาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน

The National Center for Complementary and Alternative Medicine ระบุว่า เซนต์จอห์นเวิร์ตสามารถใช้รักษาโรคซึมเศร้าในระดับความรุนแรงน้อยถึงปานกลางในระยะเวลาสั้นๆ ถึงกระนั้น สมุนไพรชนิดนี้ก็ยังมีหลักฐานเกี่ยวกับสรรพคุณที่ขัดแย้งกันอยู่เกี่ยวกับการรักษาโรคซึมเศร้า ดังนั้น การใช้ชาเซนต์จอห์นเวิร์ตควรอยู่ภายได้ความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ชาแปะก๊วย

แปะก๊วย เป็นพันธุ์ไม้ที่มีอายุยาวนาน ไม้ยืนต้นชนิดนี้เติบโตได้ในสหรัฐอเมริกา โดยส่วนใหญ่ จะรู้จักกันดีถึงสรรพคุณช่วยเรื่องระบบความจำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสรรพคุณทางสมุนไพร และแปะก๊วยมีสารสำคัญที่น่าสนใจสองชนิด คือ ฟลาโวนอยด์ และ เทอร์ปีนอยด์

มีรายงานระบุว่า ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์มีอาการของโรคซึมเศร้าลดลงเมื่อได้รับแปะก๊วย แต่กระนั้นผู้ที่มียากินประจำอยู่ ควรปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อนกินแปะก๊วยเพื่อหวังผลรักษาเรื่องโรคซึมเศร้า เนื่องจากแปะก๊วยมีโอกาสทำปฏิกิริยากับยาบางตัว

ชาคาโมไมล์

คาโมไมล์เป็นสมุนไพรที่เป็นที่รับรู้กันดีว่าช่วยลดความวิตกกังวล และช่วยให้นอนหลับสบาย ส่วนของยอดดอกมักใช้ทำครีมและขี้ผึ้ง สามารถสกัดเป็นของเหลว ทำเป็นยาแคปซูล ยาเม็ด

ปัจจุบันมีคาโมไมล์ 2 พันธุ์ใหญ่ๆ คือ พันธุ์เยอรมัน และพันธุ์โรมัน ทั้งคู่มีสารประกอบสำคัญที่มีสรรพคุณที่ช่วยลดอาการซึมเศร้าและอาการที่ใกล้เคียง เช่น นอนไม่หลับ หงุดหงิด

อย่างไรก็ดีควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ชาคาโมไมล์ในการรักษาโรคซึมเศร้า เพราะอาจมีปฏิกิริยาต่อยาตัวอื่นๆ หรือเกิดผื่นแพ้ได้ในบางราย